Orbán Viktor videójából derült ki: ez a legriasztóbb a Tisza Párt megszorító csomagjában

Számok bizonyítják: tovább növelte előnyét Orbán Viktor Magyar Péterrel szemben
Fordulatokat is hozott a like-bajnokság.
Orbán Balázs, Szijjártó Péter, Kocsis Máté és Menczer Tamás is megszólalt a 600 oldalas dokumentum kapcsán.
„Szerintem ez a legriasztóbb. Új járalékstruktúra” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója, amikor a Tisza Párt 600 oldalas megszorító csomagjára reagált.
Mint mondta, a javaslat egészségügyi és nyugdíjrendszeri privatizációt vezetne be. Az extrém mértékű áfaemelés kapcsán hozzátette: a magyar emberek jóléte azt kívánná, hogy az áfát csökkentsék, ne emeljék.
A videóban Szijjártó Péter külügyminiszter is megszólalt. Úgy fogalmazott: számára nem volt meglepő a Tisza Párt adócsomagjának tartalma, mivel a baloldal részéről korábban is jellemzőek voltak a hasonló megszorító intézkedések – legyen szó Márki-Zay Péterről, Jakab Péterről vagy Gyurcsány Ferencről.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a csomag legaggasztóbb eleme maga a szemlélet, amely szerint az állam úgy teremthet több pénzt, ha azt az emberektől veszi el.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig azt emelte ki: a tervezett megszorítások súlyosan érintenék a családokat is, akiknek vagyona végső soron Ukrajnába kerülne a Tisza Párt intézkedései nyomán.
Ezt is ajánljuk a témában
Fordulatokat is hozott a like-bajnokság.
Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP
***