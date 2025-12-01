Orbán Viktor videójából derült ki: ez a legriasztóbb a Tisza Párt megszorító csomagjában

„Szerintem ez a legriasztóbb. Új járalékstruktúra” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója, amikor a Tisza Párt 600 oldalas megszorító csomagjára reagált.

Mint mondta, a javaslat egészségügyi és nyugdíjrendszeri privatizációt vezetne be. Az extrém mértékű áfaemelés kapcsán hozzátette: a magyar emberek jóléte azt kívánná, hogy az áfát csökkentsék, ne emeljék.

A videóban Szijjártó Péter külügyminiszter is megszólalt. Úgy fogalmazott: számára nem volt meglepő a Tisza Párt adócsomagjának tartalma, mivel a baloldal részéről korábban is jellemzőek voltak a hasonló megszorító intézkedések – legyen szó Márki-Zay Péterről, Jakab Péterről vagy Gyurcsány Ferencről.