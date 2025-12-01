Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Tisza Párt Kocsis Máté Szijjártó Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor videójából derült ki: ez a legriasztóbb a Tisza Párt megszorító csomagjában

2025. december 01. 17:51

Orbán Balázs, Szijjártó Péter, Kocsis Máté és Menczer Tamás is megszólalt a 600 oldalas dokumentum kapcsán.

2025. december 01. 17:51
null

Szerintem ez a legriasztóbb. Új járalékstruktúra” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója, amikor a Tisza Párt 600 oldalas megszorító csomagjára reagált.

Mint mondta, a javaslat egészségügyi és nyugdíjrendszeri privatizációt vezetne be. Az extrém mértékű áfaemelés kapcsán hozzátette: a magyar emberek jóléte azt kívánná, hogy az áfát csökkentsék, ne emeljék.

A videóban Szijjártó Péter külügyminiszter is megszólalt. Úgy fogalmazott: számára nem volt meglepő a Tisza Párt adócsomagjának tartalma, mivel a baloldal részéről korábban is jellemzőek voltak a hasonló megszorító intézkedések – legyen szó Márki-Zay Péterről, Jakab Péterről vagy Gyurcsány Ferencről.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a csomag legaggasztóbb eleme maga a szemlélet, amely szerint az állam úgy teremthet több pénzt, ha azt az emberektől veszi el.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig azt emelte ki: a tervezett megszorítások súlyosan érintenék a családokat is, akiknek vagyona végső soron Ukrajnába kerülne a Tisza Párt intézkedései nyomán.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robertdenyiro
2025. december 01. 18:22
>>>> In_memoriam_fleto 2025. december 01. 17:58 Én ezt nem értem.. A fidesz van most kormányon, nem a Tisza. Ha a Tisza valóban megszorító intézkedéseket tervez, az kinek a hibája? Ki vezeti ezt az országot 15 éve? Megszorító intézkedések nem akkor vannak, ha sz*rban van az ország? <<<< Dehogyis. Megszorító intézkedések akkor vannak, ha a szélsőbalos libkány geci söpredéketek kerül hatalomra. Mivel azonban nincs rátok igény, így megszorító intézkedések se lesznek.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
•••
2025. december 01. 18:08 Szerkesztve
In_memoriam_fleto Kinek a hibája? Azé, aki a külföldi támogatás fejében vállalta, hogy kiszivattyúzza a támogatóinak a magyar magán- és közpénzt egyaránt. Csak nem képzeled, hogy ingyen futtatják a gyakorlatilag nem is létező "pártot"?
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2025. december 01. 18:05
Át akarták játszani a járulékainkat külföldi pénzügyi szolgáltatóknak hogy aztán ők döntsék el hogy megéri-e NEKIK a mi gyógyításunk, vagy nyugodjunk békében.
Válasz erre
1
0
In_memoriam_fleto
2025. december 01. 17:58
Én ezt nem értem.. A fidesz van most kormányon, nem a Tisza. Ha a Tisza valóban megszorító intézkedéseket tervez, az kinek a hibája? Ki vezeti ezt az országot 15 éve? Megszorító intézkedések nem akkor vannak, ha sz*rban van az ország? Tudom, nyilván ezzel a propagandával a nagyon buta prolikat célozzátok, aki már nem képes eddig eljutni fejben.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!