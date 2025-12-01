Számok bizonyítják: tovább növelte előnyét Orbán Viktor Magyar Péterrel szemben

Orbán Viktor: Megérkeztünk. A digitális honfoglalás kezdetét vette
Elképesztő az érdeklődés a digitális polgári körök iránt.
Fordulatokat is hozott a like-bajnokság.
Ismét mérlegre tette a vezető politikusok digitális térben kifejtett aktivitását az Index, a Lájkok Ligájában. A mögöttünk hagyott hónap számos érdekességgel szolgált, miközben botrányok, washingtoni tárgyalások és pártalapítás rázta fel az amúgy is pezsgő politikai teret – állapítja meg a portál.
Számításaik szerint a miniszterelnök amerikai látogatása, a Rónai Egonnak adott ATV-s interjú és a DPK első gyűlése meghozta a gyümölcsét Orbán Viktor számára:
több mint 1,4 milliós tábora mellé mindössze egyetlen hónap alatt sikerült még több mint 40 ezer követőt szereznie a Facebookon.
Magyar Péter novemberben 17 ezer új követőt szerzett, ezzel pedig átlépte a 700 ezres határt.
Ezt is ajánljuk a témában
Elképesztő az érdeklődés a digitális polgári körök iránt.
Az Index adatai szerint kettejük versenyébe valószínűleg senki nem fog beleszólni, hiszen Vona Gábor a harmadik helyen egyre csak apad, míg Márki-Zay Péter a negyedik helyen „mindössze” 250 ezernél jár. A többi pártelnöknél nem történt sok változás, pár száz, esetleg egy-egy ezres változást produkáltak. Közülük Dobrev Klára emelkedik ki, a több mint 3 ezer új követővel.
Az Instagram októberben fordulatot hozott, hiszen Magyar Péter átvette a vezetést Orbán Viktortól, viszont úgy tűnik, hogy ez beindított egy vészcsengőt a kormányfőben – esetleg a követőtáborában –, ugyanis egy hónappal később ott tart a verseny, hogy
a két pártelnök fej-fej mellett, 271 ezres követőbázissal rendelkezik a Meta kisebb platformján
– írja az Index.
A portál megállapításai szerint a Lájkok Liga szempontjából hónapok óta a TikTok a legérdekesebb platform, hiszen itt nincsenek annyira kiugró számok, mint a többi oldalon, ráadásul itt több pártelnök is versenyben van egymással. Mióta Magyar Péter átvette a vezetést, azóta nyílik ugyan az olló, viszont nincsenek akkora távolságok, mint máshol. Orbán Viktor szűk 50 ezerrel van csak lemaradva az első helytől.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas érdeklődés mellett zajlott múlt szombaton a digitális polgári körök első országos találkozója, új arcok is színpadra léptek.
A YouTube-on nagyon régóta Toroczkai László az első, s noha egy ideig úgy tűnt, hogy Magyar Péter behozza, a Mi Hazánk elnöke megrázta magát és elhúzott. Amíg Magyar 4 ezerrel növelte a számlálót neve mellett, addig Toroczkai novemberben is 10 ezer fölötti pluszkövetővel gazdagodott.
Az X továbbra is a legeseménytelenebb platform, itt hónapok óta szinte teljesen változatlanok a számok. Egyedül Orbán Viktor az, aki értelmezhető számokat produkál, ugyanis ismét 15 ezerrel növelte követőbázisát, míg Magyar Péter átlépte a 20 ezres küszöböt.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala