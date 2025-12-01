Ft
Számok bizonyítják: tovább növelte előnyét Orbán Viktor Magyar Péterrel szemben

2025. december 01. 17:29

Fordulatokat is hozott a like-bajnokság.

2025. december 01. 17:29
null

Ismét mérlegre tette a vezető politikusok digitális térben kifejtett aktivitását az Index, a Lájkok Ligájában. A mögöttünk hagyott hónap számos érdekességgel szolgált, miközben botrányok, washingtoni tárgyalások és pártalapítás rázta fel az amúgy is pezsgő politikai teret – állapítja meg a portál. 

Számításaik szerint a miniszterelnök amerikai látogatása, a Rónai Egonnak adott ATV-s interjú és a DPK első gyűlése meghozta a gyümölcsét Orbán Viktor számára: 

több mint 1,4 milliós tábora mellé mindössze egyetlen hónap alatt sikerült még több mint 40 ezer követőt szereznie a Facebookon. 


Magyar Péter novemberben 17 ezer új követőt szerzett, ezzel pedig átlépte a 700 ezres határt. 

Az Index adatai szerint kettejük versenyébe valószínűleg senki nem fog beleszólni, hiszen Vona Gábor a harmadik helyen egyre csak apad, míg Márki-Zay Péter a negyedik helyen „mindössze” 250 ezernél jár. A többi pártelnöknél nem történt sok változás, pár száz, esetleg egy-egy ezres változást produkáltak. Közülük Dobrev Klára emelkedik ki, a több mint 3 ezer új követővel. 

Az Instagram októberben fordulatot hozott, hiszen Magyar Péter átvette a vezetést Orbán Viktortól, viszont úgy tűnik, hogy ez beindított egy vészcsengőt a kormányfőben – esetleg a követőtáborában –, ugyanis egy hónappal később ott tart a verseny, hogy

a két pártelnök fej-fej mellett, 271 ezres követőbázissal rendelkezik a Meta kisebb platformján

– írja az Index. 

A portál megállapításai szerint a Lájkok Liga szempontjából hónapok óta a TikTok a legérdekesebb platform, hiszen itt nincsenek annyira kiugró számok, mint a többi oldalon, ráadásul itt több pártelnök is versenyben van egymással. Mióta Magyar Péter átvette a vezetést, azóta nyílik ugyan az olló, viszont nincsenek akkora távolságok, mint máshol. Orbán Viktor szűk 50 ezerrel van csak lemaradva az első helytől.

A YouTube-on nagyon régóta Toroczkai László az első, s noha egy ideig úgy tűnt, hogy Magyar Péter behozza, a Mi Hazánk elnöke megrázta magát és elhúzott. Amíg Magyar 4 ezerrel növelte a számlálót neve mellett, addig Toroczkai novemberben is 10 ezer fölötti pluszkövetővel gazdagodott.

Az X továbbra is a legeseménytelenebb platform, itt hónapok óta szinte teljesen változatlanok a számok. Egyedül Orbán Viktor az, aki értelmezhető számokat produkál, ugyanis ismét 15 ezerrel növelte követőbázisát, míg Magyar Péter átlépte a 20 ezres küszöböt. 

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

galancza-2
2025. december 01. 18:05
"tisztelt" mandis tulajok! Nem kéne hülyíteni önmagunkat,nem kéne nagyképűsködni.A Fidesz javult az utóbbi időben, a tisza látszólag megtorpant, de nagyon sok a rejtőzködő, sunyi poloska-szimpatizáns. Ezt ti sajnos nem akarjátok látni. És nagyon sokan nem döntötték el kire szavaznak.Nem rosszak a Fidesz esélyei,de sajnos közel sem olyan jók mint azt beteges gőggel hiszitek. A 17-30 évesek nagyrésze komkrétan nem politizál, de totálisan Fideszgyűlölő közösségi hálókon lóg.Így könnyen elérhetők egy felhergelt hangulatban a választások napján poloskáék szempontjából. A kulturális, oktatási világban minimum 70%-on áll poloska,akkor is ha ez nem látszik a fideszes közvéleménykutatásokban.A többmilliót kereső mérnökök,informatikusok,jogászok,közgazdászok világában is ez a helyzet.A nyugdíjasok sem szavaznak olyan nagy arányban a Fideszre mint azt OV-ék hiszik.Csak az abszolút átlagemberekben bízhat a Fidesz,Megnyerheti a választást,de sokkal több önkritika,és normálisabb tájékoztatás kéne
Válasz erre
1
1
totumfaktum-2
2025. december 01. 17:55
woof ügynök, szépen pofára estél megint. Ráadásul még az app-ban sem tudtad elsőként begyűjteni a pontokat, kis másolódeák. Jut eszembe, tudod, hogy éppen merre lehetnek az adataitok?
Válasz erre
2
0
totumfaktum-2
•••
2025. december 01. 17:54 Szerkesztve
2024-ben a bruttó átlagkereset, egy év alatt 13,2%-os növekedést mutatott. A reálbérek, vagyis a keresetek vásárlóereje kiemelkedő mértékben, 9-10% között nőtt tavaly Magyarországon. Ez EU-s összevetésben igazán szép eredmény. Hiába pedálozol, tótocska. És igen, ezt tudja a Fidesz. Érezhető, megtapasztalható reálbér-növekedést, az unió egyik legmagasabb lakossági megtakarítási arányát, és padlóztatott inflációt. Az utóbbi 8 hónapban összesen nem érte el az 1%-ot, az utóbbi 4 hónapban egyenesen 0%. És jut eszembe, kezdik a termelést az elmúlt években létesített nagyberuházások.
Válasz erre
3
0
mr-woof-2
2025. december 01. 17:49
Szeretnétek egy kis tényadatot? “5,2 százalékkal nőttek átlagosan a bérek az EU-ban tavaly az Eurostat legfrissebb statisztikái alapján: míg 2023-ban az átlagfizetés évente 37800 euró volt, 2024-ben ez 39800 euróra nőtt. Magyarország az utolsó 3 ország között szerepel 18500 eurós átlaggal, azaz tavaly az EU-s átlag felét sem érte el a magyarok bére. A listán csak Görögország (18000 euró) és Bulgária (15400) szerepel mögöttünk.” Ennyit tud a fidesz
Válasz erre
1
5
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!