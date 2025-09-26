Új szintre lépett az Orbán által meghirdetett „digitális honfoglalás” – erre talán még a támogatók sem számítottak

Kétségtelen: 2025-re igencsak megváltozott a közéleti diskurzus helye és stílusa. Politikusok és médiumok mellett művészek, előadók, influenszerek megnyilvánulásai is erősítik az ellenzéki narratívát, azt a benyomást keltve, hogy ez az uralkodó hangulat.

A kormányoldal kommunikációs reformját a Tisza Párt előretörése és a közösségi médiában való erős jelenléte is katalizálta. Ahogy Orbán Viktor korábban rámutatott, a Tisza digitális politikai mozgalom, és elképzelhető, hogy ilyen formációk fogják majd felváltani a hagyományos pártokat – amire reagálniuk kell. A miniszterelnök több alkalommal beszélt arról, hogy ha a kormányoldal tartani akarja a lépést, digitális honfoglalásba kell kezdenie. „Intellektuális kihívás mindenkinek, aki közélettel foglalkozik, hogy az összes információ és a viták is felköltöztek a digitális térbe. Tehát nem kiegészült a politika hagyományos világa egy új elemmel, hanem az egész elköltözött egy új helyszínre” – fogalmazott. Orbán Viktor egyértelművé tette: az új helyszín sajátosságai mások, legyen szó a nyelvről, az érvelés logikájáról vagy az információ­áramlás gyorsaságáról: hasítanak a lényegre törő, hatásos üzenetek, amelyek pillanatok alatt több tíz- vagy százezres interakciót váltanak ki. S bár ezek mögött sokszor robotok vagy éppen trollhadseregek állnak, a Fidesz eldöntötte: a hozzászólók aktivizmusára épít. Ebben a térben a meggyőzőerő a kulcsfogalom, anélkül nincs támogatás, és nem képzelhető el választási győzelem.

Orbán Viktor a tavasszal életre hívott harcosok klubja után július végén Tusnádfürdőn jelentette be az egyes számú digitális polgári kör megalakítását. Mint mondta, akiknek elegük van a direkt politikai csatákból, azoknak kell egy olyan tér a digitális világban, ahol részt tudnak venni az országépítésben. „A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában” – írta közösségi oldalán. Az egyes számú digitális polgári kör megalakulását követően augusztus elején bejegyeztek huszonöt egy-egy témára, területre fókuszáló DPK-t.