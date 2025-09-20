Ft
GALÉRIA Digitális Polgári Kör Papp László Arénában

Elképesztően sokan vannak az első Digitális Polgári Kör találkozón, tekintse meg galériánkat!

A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet.

Szeptember 20-án a Papp László Arénában tartják a DPK I. országos találkozót, más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A jelentkezők száma 

háromszorosan meghaladta a sportaréna befogadóképességet.

A szervezők szerint a cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a digitális polgári körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.

Az eseményen természetesen fotós kollégánk is jelen volt, az alábbiakban megtekinthetik az általa készített felvételeket:

DPK2025

DPK2025

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

 

szantofer
2025. szeptember 20. 19:20
"háromszorosan meghaladta a sportaréna befogadóképességet." Hiszem ha akarom.
states-2
2025. szeptember 20. 18:56
A pszichopata nem fog jól aludni az éjjel, szerintem a választások előtt a Puskás arénában lesz a találkozó, addigra a pojáca annyira idegbe jön, hogy a brüsszeli kitartói nézhetnek új komcsi messiás után.
vamonos-4
2025. szeptember 20. 18:22
Ez nincs 10ezer ember se Orban vilagosan beszelt: 100ezer digitalis harcos kell
