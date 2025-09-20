Elképesztően sokan vannak az első Digitális Polgári Kör találkozón, tekintse meg galériánkat!

Ugrásra készen áll Orbán: a miniszterelnök elkezdte csepegtetni a részleteket
„A helyszínen minden kész” – írta a kormányfő.
A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet.
Szeptember 20-án a Papp László Arénában tartják a DPK I. országos találkozót, más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A jelentkezők száma
háromszorosan meghaladta a sportaréna befogadóképességet.
A szervezők szerint a cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a digitális polgári körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.
Az eseményen természetesen fotós kollégánk is jelen volt, az alábbiakban megtekinthetik az általa készített felvételeket:
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner