Eddig tűrtek: feljelentették a kamu DPK-oldalak üzemeltetőit

„Hamis információkat terjesztenek, céljuk a megtévesztés és a rombolás!” – fogalmazott Szűcs Lajos országgyűlési képviselő a hónapok óta folyó káros online tevékenységről.
Számos digitális polgári kör alakult, hogy támogassa a Fidesz–KDNP kampányát. Ezek között, mint kiderült, vannak olyan áloldalak is, amelyeket trollkodásra, zavarkeltésre hoztak létre – írta a Blikk, annak kapcsán, hogy megszólalt Szűcs Lajos kormánypárti országgyűlési képviselő, hogy már másolják.
Vecsés és térségének országgyűlési képviselője arról beszélt ugyanis egy videóban, hogy több digitális polgári kör is támadja őt és a munkásságát. Ilyen például a Digitális Polgári Kör Vecsés, Digitális Polgári Kör Üllő és a Digitális Polgári Kör Gyál is.
Szűcs hangsúlyozta, hogy a Digitális Polgári Kör Vecsést
nem hozzájuk köthető személyek hozták létre, de az ő képeiket használják jogtalanul, és ez nemcsak egy oldalra igaz.
A cikkben megjegyezték, hogy ezek a Facebook-csoportok nagyon vegyes tartalmúak, ezért a legtöbb ember nem is tudja, hova tegye ezeket. A vecsési oldalon például január 16-án 13 óra körül olyan mesterséges intelligenciával készült videó jelent meg „Upsz digitális rollerharcosok!” megjegyzéssel, amelyben egy idős nő a járművel a kerítésnek megy.
A jelenet alatt egy fiktív riporter arról számol be, hogy „a helyi önkormányzat döntése értelmében minden nyugdíjas kapott egy elektromos rollert, hogy gyorsabban elérjék a rendelőt”.
Nyilván ez egy „fricska”, de a posztok között vannak olyanok, amelyek a tiszásokat támogatják, mint ahogy hivatalos kormánypárti Digitális Polgári Körök bejegyzései is megtalálhatóak a Digitális Polgári Kör Vecsés oldalán – írta a Blikk.
Hamis információkat terjesztenek, átkeretezik a történeteket. Minden szabályt átléptek, céljuk a megtévesztés és a rombolás!”
– jelentette ki Szűcs Lajos, akinek a saját DPK-ja a Ferihegy és térsége néven található meg a közösségi médiában.
Az országgyűlési képviselő a Blikk kérdésére elmondta, hogy a kamu-DPK-oldalak tevékenysége miatt feljelentést is tettek. Ennek részleteit ugyan nem árulta el a lapnak, de más forrásból úgy értesültek, hogy ismeretlen tettes ellen tették meg azt rágalmazás, csalás, jó hírnév megsértése, személyes adattal való visszaélés, kiskorú képmásának engedély nélküli felhasználása miatt, valamint a közösségi médiában történő hamis információk terjesztéséért.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről az ügy kapcsán azt közölték, hogy „a Monori Rendőrkapitányságon zaklatás miatt indult büntetőeljárás”. Hozzátették, hogy „a folyamatban lévő nyomozásról nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni” – idézte a portál.
