Eddig tűrtek: feljelentették a kamu DPK-oldalak üzemeltetőit

A cikkben megjegyezték, hogy ezek a Facebook-csoportok nagyon vegyes tartalmúak, ezért a legtöbb ember nem is tudja, hova tegye ezeket. A vecsési oldalon például január 16-án 13 óra körül olyan mesterséges intelligenciával készült videó jelent meg „Upsz digitális rollerharcosok!” megjegyzéssel, amelyben egy idős nő a járművel a kerítésnek megy.

A jelenet alatt egy fiktív riporter arról számol be, hogy „a helyi önkormányzat döntése értelmében minden nyugdíjas kapott egy elektromos rollert, hogy gyorsabban elérjék a rendelőt”.

Nyilván ez egy „fricska”, de a posztok között vannak olyanok, amelyek a tiszásokat támogatják, mint ahogy hivatalos kormánypárti Digitális Polgári Körök bejegyzései is megtalálhatóak a Digitális Polgári Kör Vecsés oldalán – írta a Blikk.

Hamis információkat terjesztenek, átkeretezik a történeteket. Minden szabályt átléptek, céljuk a megtévesztés és a rombolás!”

– jelentette ki Szűcs Lajos, akinek a saját DPK-ja a Ferihegy és térsége néven található meg a közösségi médiában.