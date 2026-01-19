Ft
01. 21.
szerda
Digitális Polgári Kör fidesz – kdnp szűcs lajos vecsés facebook országgyűlési képviselő

Eddig tűrtek: feljelentették a kamu DPK-oldalak üzemeltetőit

2026. január 19. 22:42

„Hamis információkat terjesztenek, céljuk a megtévesztés és a rombolás!” – fogalmazott Szűcs Lajos országgyűlési képviselő a hónapok óta folyó káros online tevékenységről.

2026. január 19. 22:42
null

Számos digitális polgári kör alakult, hogy támogassa a Fidesz–KDNP kampányát. Ezek között, mint kiderült, vannak olyan áloldalak is, amelyeket trollkodásra, zavarkeltésre hoztak létre – írta a Blikk, annak kapcsán, hogy megszólalt Szűcs Lajos kormánypárti országgyűlési képviselő, hogy már másolják. 

Vecsés és térségének országgyűlési képviselője arról beszélt ugyanis egy videóban, hogy több digitális polgári kör is támadja őt és a munkásságát. Ilyen például a Digitális Polgári Kör Vecsés, Digitális Polgári Kör Üllő és a Digitális Polgári Kör Gyál is.

Szűcs hangsúlyozta, hogy a Digitális Polgári Kör Vecsést 

nem hozzájuk köthető személyek hozták létre, de az ő képeiket használják jogtalanul, és ez nemcsak egy oldalra igaz.

A cikkben megjegyezték, hogy ezek a Facebook-csoportok nagyon vegyes tartalmúak, ezért a legtöbb ember nem is tudja, hova tegye ezeket. A vecsési oldalon például január 16-án 13 óra körül olyan mesterséges intelligenciával készült videó jelent meg „Upsz digitális rollerharcosok!” megjegyzéssel, amelyben egy idős nő a járművel a kerítésnek megy. 

A jelenet alatt egy fiktív riporter arról számol be, hogy „a helyi önkormányzat döntése értelmében minden nyugdíjas kapott egy elektromos rollert, hogy gyorsabban elérjék a rendelőt”.

Nyilván ez egy „fricska”, de a posztok között vannak olyanok, amelyek a tiszásokat támogatják, mint ahogy hivatalos kormánypárti Digitális Polgári Körök bejegyzései is megtalálhatóak a Digitális Polgári Kör Vecsés oldalán – írta a Blikk.

Hamis információkat terjesztenek, átkeretezik a történeteket. Minden szabályt átléptek, céljuk a megtévesztés és a rombolás!”

– jelentette ki Szűcs Lajos, akinek a saját DPK-ja a Ferihegy és térsége néven található meg a közösségi médiában.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Zaklatás miatt indult büntetőeljárás

Az országgyűlési képviselő a Blikk kérdésére elmondta, hogy a kamu-DPK-oldalak tevékenysége miatt feljelentést is tettek. Ennek részleteit ugyan nem árulta el a lapnak, de más forrásból úgy értesültek, hogy ismeretlen tettes ellen tették meg azt rágalmazás, csalás, jó hírnév megsértése, személyes adattal való visszaélés, kiskorú képmásának engedély nélküli felhasználása miatt, valamint a közösségi médiában történő hamis információk terjesztéséért.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről az ügy kapcsán azt közölték, hogy „a Monori Rendőrkapitányságon zaklatás miatt indult büntetőeljárás”. Hozzátették, hogy „a folyamatban lévő nyomozásról nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni” – idézte a portál.

Nyitókép: Facebook

 

 

 

Antonova
2026. január 20. 16:41
Mit várjunk a moslék- koaliciótól?? Xarházi banda!! Hamarosan mennek a levesbe!!
farkas bea
2026. január 20. 16:36
Sajnos számíthatunk az ilyen csalásokra:( Erőteljes ellenőrzés, védekezés, feljelentés kell ezek ellen az áloldalak ellen.
dundi-fan3
2026. január 20. 11:21
@Szuperszig "A haverodat épp most b..sszák meg a Zsoltibácsizásért. Hamarosan te is sorra kerülsz." Nagyon megijedtem, úgyhogy gyorsan körbeírtam, senki nem értette, miről beszélek. Ezek szerint megint ostobaságot beszéltél, ami tőled nem ritka. Tulajdonképpen ez a normál üzletmenet nálad. @fedorn "Ha tudsz valamit, van bizonyítékod, jelentsd fel! Ha csak vádaskodsz, mendemondák alapján, akkor fejezd be." Mármint melyik része nem ismert neked? Hogy eltűnt több milliárd forint a teniszszövetségnél? Hát azért küldték oda Jancsit. Ő maga tette a büntetőfeljelentéseket. Csak az egész balhét a főtitkárra, Richter Attilára verték rá. Hogy most hol áll az ügy, azt őszintén szólva nem tudom, mert nem nagyon szerepel a médiában, azóta, hogy bukta a 250 milliós pert Jancsi barátunk, és nekik kellet fizetni a főtitkárnak. Nem szégyen, ha csak a talpnyaló propagandát olvasva nem ismered ezeket az ügyeket, de mielőtt beszólsz, legalább azt a 30 másodpercet szánd rá, hogy rákeresel, utánaolvasol.
csulak
2026. január 20. 11:15
mar ideje volt
