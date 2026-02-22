Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
aláírás alapjogokért központ Tisza Párt fidesz – kdnp számok Magyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – első nap

2026. február 22. 08:32

Suttogják, valahol egy tántorgó alak megint összesz...rta magát.

2026. február 22. 08:32
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Magyar Péter nem arról híres, hogy gyakran mond igazat. Félrevezette már a választóit az európai parlamenti mandátuma átvétele, a mentelmi joga, a párt programja és számtalan más téma kapcsán is – emlékeztetett az Alapjogokért Központ, megjegyezve, hogy a fentiek ismeretében közérdekű adatigénylést nyújtottak be a Nemzeti Választási Irodához, így derült ki, Magyar Péter most sem mondott igazat.

»A hivatalos adatok szerint ugyanis a Tisza 16 óráig 13 806 darab ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, a gyakorlatban általában kevesebb. Azonban ívenként nyolc aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami messze elmarad a nagy csinnadrattával bejelentett 250 ezertől – ismertették, hozzátéve, hogy ezzel szemben a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le a mai nap, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé.«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

Itt tartunk most, az első nap végén. Péter pedig ráivott a kokóban sült hazugságra, hogy rákészüljön a második napra, a famulusok pedig ott legyeskednek körülötte, hátha leesik valami kis remény.

A Farpofa-közben pedig már csak egy utcai lámpa világít szomorúan, és lesi, ahogy Lukicsabi egyedüliként haza vánszorog, hátha vár rá egy meglepetés puszi. S a távolból még hallatszik az artikulálatlan ordítás: háromszázezeeer!!!!

Aztán csend lesz.

Suttogják, valahol egy tántorgó alak megint összesz...rta magát...”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nehmensieplatz
2026. február 22. 09:11
Elmepeszto az a szellemi melyseg, amit ezek a firkaszok is gyakorolnak. Ide jutott Magyarorszag. Egybites uszitok, propaganda firkaszok. Buszke lehet magara Bayer Zsolt. Ja, nem...
Válasz erre
1
1
rasputin
2026. február 22. 09:08
fentiek ismeretében közérdekű adatigénylést nyújtottak be a Nemzeti Választási Irodához, Zsóti! Ma vasárnap van. Tegnap szombat. Nyìregyháza választókörzet ajánlószelvényeit hol adta le a fidesz?
Válasz erre
0
5
ügyvéd
2026. február 22. 09:00
Hiába, a kamuprofilok nem tudnak aláírni.
Válasz erre
5
0
billysparks
•••
2026. február 22. 08:59 Szerkesztve
Péterünk Adidas rajongó. Három csík nélkül sehova ...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!