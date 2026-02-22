„Magyar Péter nem arról híres, hogy gyakran mond igazat. Félrevezette már a választóit az európai parlamenti mandátuma átvétele, a mentelmi joga, a párt programja és számtalan más téma kapcsán is – emlékeztetett az Alapjogokért Központ, megjegyezve, hogy a fentiek ismeretében közérdekű adatigénylést nyújtottak be a Nemzeti Választási Irodához, így derült ki, Magyar Péter most sem mondott igazat.

»A hivatalos adatok szerint ugyanis a Tisza 16 óráig 13 806 darab ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, a gyakorlatban általában kevesebb. Azonban ívenként nyolc aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami messze elmarad a nagy csinnadrattával bejelentett 250 ezertől – ismertették, hozzátéve, hogy ezzel szemben a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le a mai nap, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé.«