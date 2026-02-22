„Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” – ennyi volt, Magyar Péter tökéletesen alkalmatlannak bizonyult
Dőlj be a zsaroló exednek, aztán takarózz a gyerekeiddel – ez volna a férfiasság netovábbja? Francesca Rivafinoli írása.
Suttogják, valahol egy tántorgó alak megint összesz...rta magát.
„Magyar Péter nem arról híres, hogy gyakran mond igazat. Félrevezette már a választóit az európai parlamenti mandátuma átvétele, a mentelmi joga, a párt programja és számtalan más téma kapcsán is – emlékeztetett az Alapjogokért Központ, megjegyezve, hogy a fentiek ismeretében közérdekű adatigénylést nyújtottak be a Nemzeti Választási Irodához, így derült ki, Magyar Péter most sem mondott igazat.
»A hivatalos adatok szerint ugyanis a Tisza 16 óráig 13 806 darab ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, a gyakorlatban általában kevesebb. Azonban ívenként nyolc aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami messze elmarad a nagy csinnadrattával bejelentett 250 ezertől – ismertették, hozzátéve, hogy ezzel szemben a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le a mai nap, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé.«
Itt tartunk most, az első nap végén. Péter pedig ráivott a kokóban sült hazugságra, hogy rákészüljön a második napra, a famulusok pedig ott legyeskednek körülötte, hátha leesik valami kis remény.
A Farpofa-közben pedig már csak egy utcai lámpa világít szomorúan, és lesi, ahogy Lukicsabi egyedüliként haza vánszorog, hátha vár rá egy meglepetés puszi. S a távolból még hallatszik az artikulálatlan ordítás: háromszázezeeer!!!!
Aztán csend lesz.
Suttogják, valahol egy tántorgó alak megint összesz...rta magát...”
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
Az ellenzéki párt vezetője óriásit kamuzott.