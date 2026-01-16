Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter DPK Digitális Polgári Kör facebook jobboldal orbán viktor

Közeledünk a választásokhoz: Magyar Pétert hazai pályán is legyőzte Orbán Viktor

2026. január 16. 18:56

A Digitális Polgári Körök megjelenése óta egyre többször tapasztalható, hogy a jobboldal a közösségi felületeken is nyerni tud. A Tisza Párt elnöke korábban gúnyolódott a kormányfőn, most másolni kezdte.

2026. január 16. 18:56
null

A Digitális Polgári Körök megjelenése óta a közösségi médiában már nemcsak a vezető politikusok oldalain, hanem a Facebook „mélyebb szöveteiben” is a jobboldal nyeri a digitális közhangulat csatáit – erről beszélt a Mandinernek több, a közösségi oldalakat folyamatosan elemző szakértő.

Ők úgy látják, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a digitális térben évtizedek óta fennálló baloldali dominancia a kampányhajrában látványosan megtörni látszik.

Orbán Viktor júliusban jelentette be, hogy a magyar jobboldal digitális polgári körök szervezésébe kezd, hogy ne „csak” a vezető politikusok felületein legyen látható a közösség digitális ereje. Mára úgy fest, hogy januárban a polgári közösség a digitális tér új szintjein is átvette a kezdeményezést, és egyértelmű vezető szerepbe került.

Ez pedig nagyon fájhat a Tisza Pártnak és Magyar Péternek, hiszen már Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter vagy Jakab Péter idejében is jellemzően a baloldali ellenzék vezette a különböző like-bajnokságokat. Nem beszélve arról, hogy Magyar Péter az Egyesült Királyságból csábította haza a Facebook anyacégénél, a Metánál is dolgozó Dávid Dórát.

A DPK megjelenése óta egyre többször tapasztalható, hogy a jobboldal kevésbé ismert oldalakon, mém- vagy egyéb közéleti felületeken fordítani és nyerni tud. Az elemzők emlékeztetnek: bár Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, nincs szüksége a Tisza Pártnak digitális honfoglalásra, mára elkezdte másolni a DPK-t és a Harcosok Klubját, ő is Messengeren és Viberen gyűjti a feliratkozókat.

Sőt:

az adatvédelmi tájékoztatókat megvizsgálva kiderült, hogy Magyar Péterék elkezdték azokat a szoftvereket használni, amit korábban a DPK-sok, ilyen például a ManyChat.

A Magyar Péter által elindított Viber-csoportnak jelenleg egyébként kevesebb, mint 7 ezer tagja van, míg Orbán Viktor csatornájának 108 ezer.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. január 16. 19:26
»A Magyar Péter által elindított Viber-csoportnak jelenleg egyébként kevesebb, mint 7 ezer tagja van« Az elégedetlenkedő vidéki naplopó tiszamajmok csak a fészbukkot ismerik, azon fetrengenek naphosszat.
Válasz erre
2
0
Ízisz
•••
2026. január 16. 19:09 Szerkesztve
Z. peter magyar!!! 86 szabad napod van még hátra!!! Aztán megszűnik a mentelmi jogod!!! Beindul "az út a börtönbe program"💯👌😊❗
Válasz erre
2
0
nyugalom
2026. január 16. 18:59
Ez egy zsebpiszok! Aljas komcsi áruló, akárcsak a leninfiuk!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!