Közeledünk a választásokhoz: Magyar Pétert hazai pályán is legyőzte Orbán Viktor

Magyar Péter kezdő 11-e: Dávid Dóra, az Angliából importált Facebook-jogász
Ő lehet a Tisza-vezér által emlegetett Soros-ügynök, aki nem tud magyarul?
A Digitális Polgári Körök megjelenése óta egyre többször tapasztalható, hogy a jobboldal a közösségi felületeken is nyerni tud. A Tisza Párt elnöke korábban gúnyolódott a kormányfőn, most másolni kezdte.
A Digitális Polgári Körök megjelenése óta a közösségi médiában már nemcsak a vezető politikusok oldalain, hanem a Facebook „mélyebb szöveteiben” is a jobboldal nyeri a digitális közhangulat csatáit – erről beszélt a Mandinernek több, a közösségi oldalakat folyamatosan elemző szakértő.
Ők úgy látják, hogy
a digitális térben évtizedek óta fennálló baloldali dominancia a kampányhajrában látványosan megtörni látszik.
Orbán Viktor júliusban jelentette be, hogy a magyar jobboldal digitális polgári körök szervezésébe kezd, hogy ne „csak” a vezető politikusok felületein legyen látható a közösség digitális ereje. Mára úgy fest, hogy januárban a polgári közösség a digitális tér új szintjein is átvette a kezdeményezést, és egyértelmű vezető szerepbe került.
Ez pedig nagyon fájhat a Tisza Pártnak és Magyar Péternek, hiszen már Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter vagy Jakab Péter idejében is jellemzően a baloldali ellenzék vezette a különböző like-bajnokságokat. Nem beszélve arról, hogy Magyar Péter az Egyesült Királyságból csábította haza a Facebook anyacégénél, a Metánál is dolgozó Dávid Dórát.
A DPK megjelenése óta egyre többször tapasztalható, hogy a jobboldal kevésbé ismert oldalakon, mém- vagy egyéb közéleti felületeken fordítani és nyerni tud. Az elemzők emlékeztetnek: bár Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, nincs szüksége a Tisza Pártnak digitális honfoglalásra, mára elkezdte másolni a DPK-t és a Harcosok Klubját, ő is Messengeren és Viberen gyűjti a feliratkozókat.
Sőt:
az adatvédelmi tájékoztatókat megvizsgálva kiderült, hogy Magyar Péterék elkezdték azokat a szoftvereket használni, amit korábban a DPK-sok, ilyen például a ManyChat.
A Magyar Péter által elindított Viber-csoportnak jelenleg egyébként kevesebb, mint 7 ezer tagja van, míg Orbán Viktor csatornájának 108 ezer.
