Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Digitális Polgári Kör Ruff Bálint Nagy Attila Tibor Magyar Péter Pankotai Lili Orbán Viktor Deák Dániel

Magyar Péter „toporzékol”, a baloldal fanyalog: nagyot szólt a Digitális Polgári Kör első találkozója, íme a reakciók

2025. szeptember 21. 09:10

A szokásos fanyalgás mellett a balliberális oldal nem tud belekötni a rendezvénybe. A Digitális Polgári Kör találkozója sikeres, Magyar Péter pedig „tombol”, hiszen alig foglalkoznak vele.

2025. szeptember 21. 09:10
null

„Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk!”írta szombati, késő esti Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor kormányfő, miután megrendezték a Papp László Sportarénában az első Digitális Polgári Kör találkozóját. Az eseményen rengetegen voltak, a szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet.

Digitális Polgári Kör
Digitális Polgári Kör: sikeres volt a találkozó // Forrás:  Facebook

 

Ezt is ajánljuk a témában

Egyelőre nagyon úgy tűnik, a balliberális oldal nem tud mit kezdeni a rendezvény sikerével, eddig ugyanis a fanyalgó kommentszekciókon túl nem igazán érkezett átütő reakció a Digitális Polgári Kör első találkozójára. Még a mindenben mindig illetékes Pottyondy Edina influenszertől sem.

Digitális Polgári Kör: a balliberális oldal nem tud belekötni a rendezvénybe

Megszólalt viszont Ruff Bálint, a külföldről is finanszírozott médiumokhoz sorolható Partizán állandó szakértője. Ruff először azon lamentált, ki, hogyan és miből finanszírozta az eseményt, majd jelezte a demarkációs vonalakat: „Csak a Fidesz a kormányzóképes, nyugodt erő, szemben a kapkodó és erőszakos Tiszával. Az egyik oldalon a tapasztalat, a másikon a tapasztalatlanság. Egyik oldalon szeretet, a másik oldalon erőszak” – írta az elemző, hozzátéve, hogy a jobboldali esemény amerikai mintákat vett át. Ezt követően kitért az esemény felszólalóira: 

  • Kudlik Júlia, 
  • Kocsis Máté, 
  • Lentulai Krisztián, 
  • Lázár János, 
  • Orbán Viktor, 

a legtöbb karaktert pedig értelemszerűen a miniszterelnök beszédének keretezésére szánta, konkrét megállapítást azonban egész egyszerűen nem tudott letenni az asztalra.

„Orbán semmi újat nem mondott, a szokásos apokaliptikus víziókat hallhattuk, amit 15 éve figyelünk. Az új szlogen meglehetősen furcsán hat 15 év kormányzás után, de valóban nehéz újat kitalálni. Lesz Békemenet, amit szintén tudtunk – írta a Partizán állandó szakértője. – Ami feltűnt, hogy a rengeteg külsőség mögül hiányzott a korábban létező fideszes lélek, a külcsín tökéletes, a belbecs nem. Iszonyú drága és profi rendezvény volt ez, de a győzelemhez szükséges lelki erőt nem lehetett érezni. Csak a jéghideg profi vasat.”

Nagy Attila Tibor ugyancsak értékelt. Első körben megállapította, Magyar Péter adományozó akciója terelés, mégpedig Ruszin-Szendi Romulusz kínos lőfegyver-ügyéről. Illetve arról, hogy a média figyelme ne a Polgári Digitális Kör találkozójára koncentrálódjon.

Ez láthatóan nem sikerült a Tisza-vezér és kampánystábja számára.

Magyar Péter állítólag tombol, hiszen nem vele foglalkozik a média

Nem véletlen, hogy elemző kollégája, Deák Dániel tiszás informátorától azt az információt kapta, hogy – idézzük – „Magyar Péter tombol, teljesen ki van akadva, hogy hiába dob be bármit, nem tudja a figyelmet elterelni a Digitális Polgári Kör gyűléséről.

Úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát. A közeli csapatával őrjöng, olyanokat kiabál, hogy »valaki csináljon már valamit, b*szdmeg!«”

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza elnöke ellenzéki újságírókra is ráírt, hogy ezt hogy képzelik, hogy a DPK-val foglalkoznak az ő akciói helyett. „Kínos…”írta.

Pankotai Lilitől ugyancsak érkezett egy minikommentár – mikor meglátta a színpadon Görbicz Anita, Nagy László egykori kézilabdázókat, valamint Berki Krisztián tornászt: „A bennem élő kisgyerekben fél világ omlott össze.”

Szilágyi Kitty, budaörsi pedagógus és gyermekvédelmi aktivista ugyancsak szentelt pár sort a szombati rendezvénynek. A Facebookon aktív véleményvezér megállapította, a Digitális Polgári Körök elindítása igazából nem más, mint egy újabb mint egy újabb eszköz arra, hogy a közéleti kommunikációt, a közösségi teret és az információáramlást még szorosabban kontroll alatt tartsa a hatalom.

Mint fogalmazott, „bár a név korszerűséget, részvételt és modernizációt sugall, a tartalom valójában a jól ismert receptet követi: központosítás, erőteljes ideológiai keretezés, és a »barát vagy ellenség« logika újratermelése, ezúttal digitális eszközökkel”. Azt írta, ahelyett, hogy valódi szakmai platformokat hoznának létre, ahol polgári párbeszéd zajlik, kérdések és válaszok születnek, valós társadalmi problémák kerülnek terítékre, a rendszer ismét egyirányú üzenetközvetítést épít.

„Ez nem közösségépítés, hanem lojalitás-követelés. Nem digitális demokrácia, hanem digitálisan felügyelt hűségkörök. A mai magyar valóságban a »digitális forradalom« nem jelent mást, mint újabb csatornákat arra, hogy a hatalom a saját narratíváját ráerőltesse a közösségi térre” – olvasható a bejegyzésében.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
regi-nyarakon21
2025. szeptember 21. 09:45
Ruffnak annyit üzennék, hogy aki itt nem érezte a lelki erőt, az vagy hülye, vagy aljas fizetett ügynök, vagy mindkettő. Az meg, hogy dilikében mi omlott össze, szerintem senkit nem érdekel
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2025. szeptember 21. 09:43
"írta a Partizán állandó szakértője. – Ami feltűnt, hogy a rengeteg külsőség mögül hiányzott a korábban létező fideszes lélek, a külcsín tökéletes, a belbecs nem. "-Van valami diszkrét bája annak, amikor egy Brüsszel által fizetett baloldali újságíró akar bennünket kioktatni arról, hogy milyen a fideszes lélek. Honnan is tudhatná a szerencsétlen? A ballib média meg jelenleg ijedten kussol vagy alattomos lejárató cikkekkel operál, mint az Index. Mi akik ott voltunk, pontosan tudjuk, hogy kizárólag névre szóló belépővel lehetett bejutni, de ezt meg is írták. Szóval hiába játszatják el bárkivel, hogy neki a Fidesz iroda azt mondta , hogy bemehet, ezzel csak magukat járatják le. Továbbá a metróbejárat előtt leszólítgatni random embereket, hogy odamennek-e, majd bevágni két fiatalt csak azért, hogy úgy látszódjon, hogy a fiatalok nem mennek, szintén aljas húzás ( rengeteg fiatal volt a rendezvényen) , ahogy az elején összevágni két riportalany egy-egy mondatát, mintha összefüggne az is.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 21. 09:43
egyre több virtuális valóságot kell az ellenzék gyűlölet tégláit összekötő habarcsba keverni, de ledönthetetlen fallá sehogy sem fog összeállni
Válasz erre
0
0
Speer
2025. szeptember 21. 09:40
A mocskos, alantas pankotait idézik? Csak nem ő van kijelölve a következő bukott messiási pozícióra?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!