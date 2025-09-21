Magyar Péter „toporzékol”, a baloldal fanyalog: nagyot szólt a Digitális Polgári Kör első találkozója, íme a reakciók

„Győzni fogunk!” – Orbán Viktor késő esti posztban értékelte az első Digitális Polgári Kör találkozót
A miniszterelnök egy galériát is megosztott a közösségi oldalán.
A szokásos fanyalgás mellett a balliberális oldal nem tud belekötni a rendezvénybe. A Digitális Polgári Kör találkozója sikeres, Magyar Péter pedig „tombol”, hiszen alig foglalkoznak vele.
„Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk!” – írta szombati, késő esti Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor kormányfő, miután megrendezték a Papp László Sportarénában az első Digitális Polgári Kör találkozóját. Az eseményen rengetegen voltak, a szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet.
Egyelőre nagyon úgy tűnik, a balliberális oldal nem tud mit kezdeni a rendezvény sikerével, eddig ugyanis a fanyalgó kommentszekciókon túl nem igazán érkezett átütő reakció a Digitális Polgári Kör első találkozójára. Még a mindenben mindig illetékes Pottyondy Edina influenszertől sem.
Megszólalt viszont Ruff Bálint, a külföldről is finanszírozott médiumokhoz sorolható Partizán állandó szakértője. Ruff először azon lamentált, ki, hogyan és miből finanszírozta az eseményt, majd jelezte a demarkációs vonalakat: „Csak a Fidesz a kormányzóképes, nyugodt erő, szemben a kapkodó és erőszakos Tiszával. Az egyik oldalon a tapasztalat, a másikon a tapasztalatlanság. Egyik oldalon szeretet, a másik oldalon erőszak” – írta az elemző, hozzátéve, hogy a jobboldali esemény amerikai mintákat vett át. Ezt követően kitért az esemény felszólalóira:
a legtöbb karaktert pedig értelemszerűen a miniszterelnök beszédének keretezésére szánta, konkrét megállapítást azonban egész egyszerűen nem tudott letenni az asztalra.
„Orbán semmi újat nem mondott, a szokásos apokaliptikus víziókat hallhattuk, amit 15 éve figyelünk. Az új szlogen meglehetősen furcsán hat 15 év kormányzás után, de valóban nehéz újat kitalálni. Lesz Békemenet, amit szintén tudtunk – írta a Partizán állandó szakértője. – Ami feltűnt, hogy a rengeteg külsőség mögül hiányzott a korábban létező fideszes lélek, a külcsín tökéletes, a belbecs nem. Iszonyú drága és profi rendezvény volt ez, de a győzelemhez szükséges lelki erőt nem lehetett érezni. Csak a jéghideg profi vasat.”
Nagy Attila Tibor ugyancsak értékelt. Első körben megállapította, Magyar Péter adományozó akciója terelés, mégpedig Ruszin-Szendi Romulusz kínos lőfegyver-ügyéről. Illetve arról, hogy a média figyelme ne a Polgári Digitális Kör találkozójára koncentrálódjon.
Ez láthatóan nem sikerült a Tisza-vezér és kampánystábja számára.
Nem véletlen, hogy elemző kollégája, Deák Dániel tiszás informátorától azt az információt kapta, hogy – idézzük – „Magyar Péter tombol, teljesen ki van akadva, hogy hiába dob be bármit, nem tudja a figyelmet elterelni a Digitális Polgári Kör gyűléséről.
Úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát. A közeli csapatával őrjöng, olyanokat kiabál, hogy »valaki csináljon már valamit, b*szdmeg!«”
A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza elnöke ellenzéki újságírókra is ráírt, hogy ezt hogy képzelik, hogy a DPK-val foglalkoznak az ő akciói helyett. „Kínos…” – írta.
Pankotai Lilitől ugyancsak érkezett egy minikommentár – mikor meglátta a színpadon Görbicz Anita, Nagy László egykori kézilabdázókat, valamint Berki Krisztián tornászt: „A bennem élő kisgyerekben fél világ omlott össze.”
Szilágyi Kitty, budaörsi pedagógus és gyermekvédelmi aktivista ugyancsak szentelt pár sort a szombati rendezvénynek. A Facebookon aktív véleményvezér megállapította, a Digitális Polgári Körök elindítása igazából nem más, mint egy újabb mint egy újabb eszköz arra, hogy a közéleti kommunikációt, a közösségi teret és az információáramlást még szorosabban kontroll alatt tartsa a hatalom.
Mint fogalmazott, „bár a név korszerűséget, részvételt és modernizációt sugall, a tartalom valójában a jól ismert receptet követi: központosítás, erőteljes ideológiai keretezés, és a »barát vagy ellenség« logika újratermelése, ezúttal digitális eszközökkel”. Azt írta, ahelyett, hogy valódi szakmai platformokat hoznának létre, ahol polgári párbeszéd zajlik, kérdések és válaszok születnek, valós társadalmi problémák kerülnek terítékre, a rendszer ismét egyirányú üzenetközvetítést épít.
„Ez nem közösségépítés, hanem lojalitás-követelés. Nem digitális demokrácia, hanem digitálisan felügyelt hűségkörök. A mai magyar valóságban a »digitális forradalom« nem jelent mást, mint újabb csatornákat arra, hogy a hatalom a saját narratíváját ráerőltesse a közösségi térre” – olvasható a bejegyzésében.
