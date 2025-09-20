Ft
Digitális Polgári Kör Papp László Sportarénában Orbán Viktor

„Győzni fogunk!” – Orbán Viktor késő esti posztban értékelte az első Digitális Polgári Kör találkozót

2025. szeptember 20. 22:42

A miniszterelnök egy galériát is megosztott a közösségi oldalán.

2025. szeptember 20. 22:42
null

„Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk!” – írta szombaton késő esti Facebook-bejegyzésében a kormányfő, aki egy „Merjük újra naggyá tenni Magyarországot” című galériát is megosztott követőivel. A Papp László Sportarénában megrendezett első Digitális Polgári Kör találkozó hatalmas siker volt, a szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet.

Az Orbán Viktor által megosztott felvételeket alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook

 

fortissima
2025. szeptember 20. 23:39
A levegőbe beszél! Cipolla...
Gubbio
2025. szeptember 20. 23:19 Szerkesztve
Igen, remélhetőleg ötödszörre is. És a liberálisok nem értik, miért. Nézzenek sötét, másokat és magukat pusztító önmagukba - hátha megértik. Hajrá - 3/4, 4/5, 5/6 - mindegyik jó!
FredShine
2025. szeptember 20. 22:48
Nem a levegőbe beszél. A teljes globalista média mélyen hallgat. Az az érzésem, hogy jövő héten záporozni fognak a független közvélemény kutatások.
