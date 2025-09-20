„Győzni fogunk!” – Orbán Viktor késő esti posztban értékelte az első Digitális Polgári Kör találkozót

„Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk!” – írta szombaton késő esti Facebook-bejegyzésében a kormányfő, aki egy „Merjük újra naggyá tenni Magyarországot” című galériát is megosztott követőivel. A Papp László Sportarénában megrendezett első Digitális Polgári Kör találkozó hatalmas siker volt, a szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet.

Az Orbán Viktor által megosztott felvételeket alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook