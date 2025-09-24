Nagy Feró: A DPK egy nagy család, nem kell pisztollyal járjak oda

Megvan a szám: elképesztő tömeg gyűlt össze az első DPK-gyűlésen
A lelátók teljesen megteltek, a színpadi programot hatalmas közönség kísérte figyelemmel.
Biztonságos családnak nevezte a Digitális Polgári Köröket Nagy Feró, a Beatrice frontembere. MInt ismert, szeptember 20-án a Papp László Arénában tartották a DPK I. országos találkozót.
„Nekem egy nagyon nagy család, ahol biztonságban érzem magam. Nem kell pisztollyal járjak oda... Olyan, mintha hazamennék a családomhoz, ahol védelmet kapok és én megvédem őket” – mondta Nagy Feró a TV2 Mokka keddi adásában annak kapcsán, mit jelentenek számára a Digitális Polgári Körök (DPK).
Mint arról a Mandiner is beszámolt, szeptember 20-án szombaton, a Papp László Arénában tartották a DPK I. országos találkozót, ahol a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a sportaréna befogadóképességet.
Ezt is ajánljuk a témában
A lelátók teljesen megteltek, a színpadi programot hatalmas közönség kísérte figyelemmel.
„Iszonyúan jól éreztem magam. Amikor az embert megerősítik a saját lelkivilágában, amikor odakerülök olyan emberek közé, akik ugyanazt gondolják, amit én, ugyanúgy próbálják megjavítani vagy kiigazítani a világot...
Több mint 10 ezer ember volt, iszonyú felemelő érzés”
– nyilatkozta a Beatrice frontembere.
Kiemelte azt is, hogy sokszor azt mondják neki, hogy mindig rendszerellenes volt, ennek kapcsán azt mondta, most is az, „de a ti rendszeretek ellen, ez az európai meg világrendszer ellen vagyok, ahol olyanokat akarnak elfogadtatni velem, amit nem akarok”.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner