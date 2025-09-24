Nagy Feró: A DPK egy nagy család, nem kell pisztollyal járjak oda

„Nekem egy nagyon nagy család, ahol biztonságban érzem magam. Nem kell pisztollyal járjak oda... Olyan, mintha hazamennék a családomhoz, ahol védelmet kapok és én megvédem őket” – mondta Nagy Feró a TV2 Mokka keddi adásában annak kapcsán, mit jelentenek számára a Digitális Polgári Körök (DPK).

Mint arról a Mandiner is beszámolt, szeptember 20-án szombaton, a Papp László Arénában tartották a DPK I. országos találkozót, ahol a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a sportaréna befogadóképességet.