Nagy Feró: A DPK egy nagy család, nem kell pisztollyal járjak oda

2025. szeptember 24. 13:32

Biztonságos családnak nevezte a Digitális Polgári Köröket Nagy Feró, a Beatrice frontembere. MInt ismert, szeptember 20-án a Papp László Arénában tartották a DPK I. országos találkozót.

2025. szeptember 24. 13:32
„Nekem egy nagyon nagy család, ahol biztonságban érzem magam. Nem kell pisztollyal járjak oda... Olyan, mintha hazamennék a családomhoz, ahol védelmet kapok és én megvédem őket” – mondta Nagy Feró a TV2 Mokka keddi adásában annak kapcsán, mit jelentenek számára a Digitális Polgári Körök (DPK). 

Mint arról a Mandiner is beszámolt, szeptember 20-án szombaton, a Papp László Arénában tartották a DPK I. országos találkozót, ahol a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a sportaréna befogadóképességet.

„Iszonyúan jól éreztem magam. Amikor az embert megerősítik a saját lelkivilágában, amikor odakerülök olyan emberek közé, akik ugyanazt gondolják, amit én, ugyanúgy próbálják megjavítani vagy kiigazítani a világot... 

Több mint 10 ezer ember volt, iszonyú felemelő érzés” 

– nyilatkozta a Beatrice frontembere. 

Kiemelte azt is, hogy sokszor azt mondják neki, hogy mindig rendszerellenes volt, ennek kapcsán azt mondta, most is az, „de a ti rendszeretek ellen, ez az európai meg világrendszer ellen vagyok, ahol olyanokat akarnak elfogadtatni velem, amit nem akarok”.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

nagytamas
2025. szeptember 24. 15:44
8-10 kamuprofillal vergődik itt egy tiszás! Király vagy Feró, mindenhol, mindenkor!
nagytamas
2025. szeptember 24. 15:42
Hajrá Feró! Te vagy a legjobb!!!
nogradi
2025. szeptember 24. 15:38
Hülyébb már te se leszel Feri.
Szuperszig
2025. szeptember 24. 14:24
Azon töprengek már jó ideje, hogy a baszott nagyszabadságunk értelmében hány idiótát kell hagynunk szabadon kószálni? Hány bolond életét kell élnünk az elfogadás jegyében társadalmilag? Hány halottra van még szükségünk ahhoz, hogy felismerjük, a deviancia nem szabadság, nem jog???!!
