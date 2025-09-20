Ft
Megvan a szám: elképesztő tömeg gyűlt össze az első DPK-gyűlésen

2025. szeptember 20. 23:00

A lelátók teljesen megteltek, a színpadi programot hatalmas közönség kísérte figyelemmel.

2025. szeptember 20. 23:00
null

Hatalmas siker volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, rengeteg ember hallgatta végig a színpadi műsort. A Világgazdaság szerint

 több mint 11 ezren voltak jelen.

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

