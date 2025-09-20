Megvan a szám: elképesztő tömeg gyűlt össze az első DPK-gyűlésen

„A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án” – fontos bejelentésekkel készült Orbán Viktor
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.
A lelátók teljesen megteltek, a színpadi programot hatalmas közönség kísérte figyelemmel.
Hatalmas siker volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Zsúfolásig megteltek a lelátók, rengeteg ember hallgatta végig a színpadi műsort. A Világgazdaság szerint
több mint 11 ezren voltak jelen.
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner
