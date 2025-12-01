„Közzétette hát az Index a Tiszának (illetve munkacsoportjának) tulajdonított konvergencia-tervet. Több, mint hatszáz oldalas olvasmány... És bár sokaknak száraz stílusú lehet, valójában sok izgalmas dolog van benne. Most persze, a de facto választási kampányban az érdekel minket, mennyit árt ez az anyag a Tisza választási esélyeinek, de olvasván az anyagot, hosszabb távon fontosabb, hogy milyen Magyarországot szeretnénk. Nagyon örülnék, ha az Index által nyilvánosságra hozott dolgozat fontos kérdéseiről – egészségügy, nyugdíjrendszer, adórendszer, családtámogatások – és más dolgokról is egyszer majd érdemi társadalmi vita folyna. Akár miniszterelnök-jelöltek között is. Folytatom az olvasást...”