hétfő
nyugdíjrendszer konvergencia terv Index Tisza Magyar Péter

Nagyon örülnék, ha az Index által nyilvánosságra hozott dolgozat fontos kérdéseiről érdemi társadalmi vita folyna

2025. december 01. 17:19

Akár miniszterelnök-jelöltek között is.

2025. december 01. 17:19
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Közzétette hát az Index a Tiszának (illetve munkacsoportjának) tulajdonított konvergencia-tervet. Több, mint hatszáz oldalas olvasmány... És bár sokaknak száraz stílusú lehet, valójában sok izgalmas dolog van benne. Most persze, a de facto választási kampányban az érdekel minket, mennyit árt ez az anyag a Tisza választási esélyeinek, de olvasván az anyagot, hosszabb távon fontosabb, hogy milyen Magyarországot szeretnénk. Nagyon örülnék, ha az Index által nyilvánosságra hozott dolgozat fontos kérdéseiről – egészségügy, nyugdíjrendszer, adórendszer, családtámogatások – és más dolgokról is egyszer majd érdemi társadalmi vita folyna. Akár miniszterelnök-jelöltek között is. Folytatom az olvasást..."

tapir32
2025. december 01. 19:00
Nincs értelme.
[email protected]
2025. december 01. 18:50
NAGYON ÖRÜLNÉK m.petyuskó. HA MIELŐBB BEFOGNÁD A POFÁD!
kuzmics
2025. december 01. 18:50
Vita a miniszterelnök-jelöltek között. Ki tud nagyobbat hazudni! Sok értelme nincs.
nempolitizalok-0
•••
2025. december 01. 18:45 Szerkesztve
Húsz egyszerű mondatban elmondhatná Poloska, mit terveznek. Jah, hogy nem meri. "Konvergenciaterv" 600 oldalon. Meg a nagy lófaszt Orbán 2010-ben összehívta a népet a parlament elé és egy negyedórás beszédben elmondta mit terveznek. Konkrétumokat. A hálapénz eltörlsétől a bérek emeléséig. MIND megvalósult.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!