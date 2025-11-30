Ilyen az élet Brüsszelben: aki Von der Leyen és Weber mellett ül, csak ezt mondhatja

Mindenki nem lehet csak úgy az unió vezetésének üdvöskéje. Oda rögös út vezet, mely nem tűr ellentmondást, külön véleményt. Még akkor is, ha ezzel hosszútávú károkat okozhatsz saját hazádnak. Von der Leyen és Manfred Weber mellett rövid idő alatt sokra viheti az ember, de ennek borsos ára van. "Szerencsére" Magyarországon vannak többen is, akiknek szembemenni országunk véleményével és érdekeivel nem nagy ár a sikerhez és a pozícióhoz. A Mestertervben kifejtettük, hogy néz ki ez a valóságban.

Emlékezetes, hogy a Tisza sok mindenről beszél – főleg Magyar Péter a Facebookon – de a lényegi kérdésekről, hogyan állnak a háborúhoz és Ukrajna támogatásához, a rezsicsökkentés megvédéséről, a migráció elleni védekezéséről sosem hallunk semmit.