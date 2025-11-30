Ilyen az élet Brüsszelben: aki Von der Leyen és Weber mellett ül, csak ezt mondhatja

Elemző: Nawrocki a lengyel belpolitika foglya, időszerű lenne lecserélni külpolitikai tanácsadóit
Majd hozzátette, hogy Orbán Viktor csúcspolitikus, aki a legrövidebb időn belül találkozott az amerikai és az orosz elnökkel is.
Az EU fővárosában szigorú játékszabályok vannak.
Mindenki nem lehet csak úgy az unió vezetésének üdvöskéje. Oda rögös út vezet, mely nem tűr ellentmondást, külön véleményt. Még akkor is, ha ezzel hosszútávú károkat okozhatsz saját hazádnak. Von der Leyen és Manfred Weber mellett rövid idő alatt sokra viheti az ember, de ennek borsos ára van. "Szerencsére" Magyarországon vannak többen is, akiknek szembemenni országunk véleményével és érdekeivel nem nagy ár a sikerhez és a pozícióhoz. A Mestertervben kifejtettük, hogy néz ki ez a valóságban.
Emlékezetes, hogy a Tisza sok mindenről beszél – főleg Magyar Péter a Facebookon – de a lényegi kérdésekről, hogyan állnak a háborúhoz és Ukrajna támogatásához, a rezsicsökkentés megvédéséről, a migráció elleni védekezéséről sosem hallunk semmit.
A Mesterterv szakértői szerint ez nem is véletlen, hiszen a Tisza – bár nem mondja ki – pro-Brüsszel álláspontot vesz fel. Meglátásuk szerint a Tisza Brüsszel politikai projektje Magyarországon, amiért Magyar Péterék támogatást és védelmet kapnak (lásd: mentelmi ügy, sajtóhadsereg).
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az adás során többek között rámutatott:
Aki az Európai Néppártban ül, tehát Ursula Von der Leyennel és Manfred Weberrel ül közös pártban az nem is mondhat mást. Egyszerűen arról van szó, nem mondja el, amit el kellene mondania, mert az a füleket sértené.
Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője ennek kapcsán felidézte, hogy Weber anno a Néppártba való csatlakozás feltételeként szabta meg Ukrajna kötelező támogatását. Erre G. Fodor Gábor reagált:
Nem hallottuk, hogy mentességet kapott volna Magyar Péter...
A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hozzátette, hogy több éve tart a háború Magyarország szomszédságában is a Tisza nem beszél róla, de ugyanez igaz az uniós támogatások és az energetikai kérdésekre is. Ahogy G. Fodor fogalmazott: „Nincsenek fenn a Tisza étlapján.” Kifejtette, hogy nekünk kell kisilabizálni, hogy mit akarnak, de azt tudjuk: azt akarják, amit Brüsszel, magyarán a háború folytatását és újabb euró milliárdokat Ukrajnának.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP