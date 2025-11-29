„A STABIL ORBÁN VIKTOR

A nyíregyházi DPK-gyűlésen úgy volt oldott, kedélyes a miniszterelnök, hogy határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni. Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie, ha országgyűlési választásokat akar nyerni jövő áprilisban.”