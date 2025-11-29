Ft
11. 29.
szombat
dpk Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnök

Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie

2025. november 29. 15:26

A nyíregyházi DPK-gyűlésen úgy volt oldott, kedélyes a miniszterelnök, hogy határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni.

2025. november 29. 15:26
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„A STABIL ORBÁN VIKTOR 

A nyíregyházi DPK-gyűlésen úgy volt oldott, kedélyes a miniszterelnök, hogy határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni. Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie, ha országgyűlési választásokat akar nyerni jövő áprilisban.”

FeketeFehér
2025. november 29. 16:40
Orbán Viktor azt pontosan tudja, és gátlástalanul ki is használja, hogy mögötte számolatlanul áll az általa összegyűjtetett pénz. A 2026-os választáson a korlátlan anyagi erőforrások és a professzionálisnak gondolt médiaháttér fognak szembeállni egy korlátozott erőforrásokkal rendelkező indulattal. Amúgy Orbán tehetséges politikus, ez a mai politikai revüben is jól látszott. Csak az a kár, hogy Orbán is egy jól megkomponált, de tartalom nélküli szórakoztató eseményként látja (és láttatja) azt, ami amúgy Magyarország jövőéről szólna.
bakafant-28
2025. november 29. 16:20
A Megváltó Selyemmajmocska csak egy szociális otthon vezetőnőjével,vagy egy riporterrel tud keménykedni,ha elkapja az "idegállapot".Komolyan,bárki el tudja képzelni,hogy ez a nárcisztikus szarkupac megpróbál emberkedni egy kínai elnökkel,Trumppal,a pápával,Putyinnal,stb..?
karcos-2
2025. november 29. 16:14 Szerkesztve
Megalakult a zsidó rabbik polgárőrsége Erzsébetvárosban Tíz fővel megalakult a Szabad Erzsébetvárosért Polgárőr Egyesület, amelyet Szabó György rabbi, a VII. kerület biztonságáért küzdő aktivista hívott életre. Az alakuló ülést szerdán tartották, a szükséges papírokat most adják be a bíróságra, és a rendőrséggel is nyélbe ütik a szerződést. A cél, hogy januárban már az utcákon járőrözhessenek a polgárőrök. Szerdán tartották meg a Szabad Erzsébetvárosért Polgárőr Egyesület alakuló ülését a kezdeményezést elindító rabbik vezetésével. Szabó György az Indexnek elmondta, a törvény által előírt minimum tíz taggal alakult meg a polgárőrség, de további harminc fő már jelezte csatlakozási szándékát, őket a december 3-i lakossági fórumon kezdik integrálni.
pollip
2025. november 29. 16:14
MP kvalitásai semmilyen téren nem teszik lehetővé, hogy minelnök legyen.
