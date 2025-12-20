Selyemzsinórt kapott Merz, a magyarok nem fizetnek egy centet sem

Orbán Viktor félmosollyal az arcán árulta el a kulisszatitkot: az ülésen kiderült egy olyan részlet, ami után Von der Leyenék azonnal visszahőköltek (VIDEÓ)
Megdöbbentő, hogy erre nem gondoltak az EU vezetői.
Nem kíméli a német sajtó Friedrich Merz kancellárt, miután a brüsszeli csúcson sorozatos vereséget szenvedett. Orbán Viktor eközben félmosollyal az arcán nyilatkozik, hiszen Magyarország nem fizet egy centet sem.
A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat, és ez egy nagyszerű siker – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben péntek hajnalban.
A kormányfő beszámolója szerint egy érdekes részlet is kiderült az ülésen, mégpedig az, hogy összességében
az uniós tagállamok magáncégeinek több vagyona van Oroszországban, mint az Európában befagyasztott orosz vagyon,
ami – mint kiemelte – azt jelenti, hogy egy orosz válaszlépés esetén Európa nem nyer ezen, hanem veszít.
Súlyos kritikát kapott a német sajtótól Friedrich Merz kancellár, miután a legutóbbi uniós csúcson sorozatos vereséget szenvedett. A Die Welt nem finomkodott: szerintük Merz elvesztette a vezető szerepet, Brüsszel pedig sodródik a katasztrófa felé.
A brüsszeli EU-csúcsot értékelő cikkében a lap egyenesen „fekete napként” emlegeti a csütörtöki eseményeket, és kíméletlenül rámutat arra, hogy
Friedrich Merz német kancellár képtelen volt érvényesíteni az akaratát a legfontosabb kérdésekben.
A lap szerint az európai egység már nemcsak a „jogállamisági renitensek” (mint Magyarország vagy Szlovákia) miatt repedezik, hanem immár az alapító tagállamok, például Olaszország és Franciaország is nyíltan szembemennek a német vezetéssel.
Súlyos kritikát kapott a német sajtótól, a Die Welt sem finomkodott.
A Financial Times szerint hajnali fél kettőkor született meg a kényszerű B-terv a hitelfelvételről, amiből Magyarország zseniális húzással maradt ki: egyetlen eurócentet sem kell visszafizetnünk Ukrajna adósságából.
A brüsszeli lapok még csak suttogtak róla, de a Financial Times (FT) tényként közli:
Friedrich Merz német kancellár nagyra törő terve az uniós csúcson látványosan elbukott.
A csütörtöki maratoni tárgyalássorozat végére kiderült, hogy a németek által szorgalmazott javaslat – miszerint a befagyasztott orosz vagyonból nyújtanának 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának – nemcsak kivitelezhetetlen, hanem a tagállamok többsége számára elfogadhatatlan is.
A Financial Times szerint hajnali fél kettőkor született meg a kényszerű B terv a hitelfelvételről, amiből Magyarország zseniális húzással maradt ki.
