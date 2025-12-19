„Meloni volt a gyilkos” – Merz óriásit bukott Brüsszelben, a magyarok kicselezték a rendszert és nem fizetnek egy árva centet sem

A brüsszeli lapok még csak suttogtak róla, de a Financial Times (FT) most tényként közli: Friedrich Merz német kancellár nagyra törő terve az uniós csúcson látványosan elbukott. A csütörtöki maratoni tárgyalássorozat végére kiderült, hogy a németek által szorgalmazott javaslat – miszerint a befagyasztott orosz vagyonból nyújtanának 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának – nemcsak kivitelezhetetlen, hanem a tagállamok többsége számára elfogadhatatlan is.

A lapnak nyilatkozó uniós diplomaták úgy vélik, a terv bukása előre borítékolható volt. „Sosem volt esélye, hogy átmenjen” – mondta egyikük, aki szerint a javaslat annyira bonyolult és technikai volt, hogy még a szimpatizáns vezetők is visszahőköltek tőle. Úgy érezték, mintha csapdába csalták volna őket.

A végső döfést azonban nem a technikai részletek, hanem a politikai nehézsúlyúak adták meg.