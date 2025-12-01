Szijjártó rendet tett a fejekben Moszkvával és Washingtonnal kapcsolatban: „Egyik helyre sem kedvtelésből utaztunk” (VIDEÓ)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Országgyűlés külügyi bizottságának meghallgatásán először is kifejtette, hogy 2025 az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, ekként a kontinensen jelenleg zajló konfliktusok kezeléséből a közösség teljes mértékben kimarad, és jól láthatóan Brüsszel már nem szereplője a világpolitikának.

„Ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden olyan frusztráció, ami megjelenik azon európai nyilatkozatokban, amelyek nem tudják hová tenni azt, hogy egy közép-európai ország vezetője nem kér engedélyt Nyugat-Európából arra, hogy a nemzeti érdek alapján álló külpolitikát folytasson” – vélekedett.

Valamint leszögezte, hogy ez lett „az átideologizált, illúziókra és politikai elfogultságra épülő” brüsszeli külpolitika eredménye.

Ma az Európai Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigetelte magát a globális politikában”

– fogalmazott.