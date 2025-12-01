Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Orbán Viktor kőkemény ítéletet mondott Kármán Andrásról: „Nem szabad emberek közé engedni” (VIDEÓ)
Ezt nem teszi zsebre a Tisza vezető gazdaságpolitikusa.
A jelöltállítás nem az első alkalom volt arra, hogy a tiszások által megrendezett „népakarat” visszájára sült el.
Magyar Péter és a Tisza Párt előválasztása kapcsán is gyorsan kiderült, hogy itt-ott, egy-két embert azért meg kellett tolni, noha a 2021-es nagy előválasztás óta tudjuk: ez már csak így megy. A jelölállítósdi előtt azonban volt egy másik szavazása is a Tiszának, amelynek egyik pontja neccesre sikeredett. Ez később visszaüthet Magyar Péterre és hogy hogyan, az a Mestertervben derült ki!
Mráz Ágoston Sámuel a műsorban többek között felidézte, hogy a Tisza korábbi szavazásán, a Nemzet Hangján is kijött egy eredmény, ami nem biztos, hogy segített a pártnak. Nevezetesen Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése, melyen a többség a támogatás mellett voksolt. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott:
Szerintem hirtelen felindulásból rátették az ukrán EU csatlakozás kérdését. Vagy pedig, a brüsszeli párttársaknak és finanszírozóknak meg akartak felelni, hogy lám-lám nem beszélünk róla, de egy bizonyítékot hoztunk arra, hogyha kell Ukrajna pártjára állunk.
Hozzátette, hogy a szavazás "már régen volt", de ez volt az utolsó alkalom, hogy a Tisza Párt beszélt Ukrajna csatlakozásának kérdéséről, de ez a magyar társadalom túlnyomó többségének álláspontjával ellentétes. Miután látták, hogy a téma az ő szempontjukból kényes, ezért kisasszéztak mögüle.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
