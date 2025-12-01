Ft
12. 01.
hétfő
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

2025. december 01. 18:47

A jelöltállítás nem az első alkalom volt arra, hogy a tiszások által megrendezett „népakarat” visszájára sült el.

2025. december 01. 18:47
null
Mandiner
Mandiner

Magyar Péter és a Tisza Párt előválasztása kapcsán is gyorsan kiderült, hogy itt-ott, egy-két embert azért meg kellett tolni, noha a 2021-es nagy előválasztás óta tudjuk: ez már csak így megy. A jelölállítósdi előtt azonban volt egy másik szavazása is a Tiszának, amelynek egyik pontja neccesre sikeredett. Ez később visszaüthet Magyar Péterre és hogy hogyan, az a Mestertervben derült ki!

Mráz Ágoston Sámuel a műsorban többek között felidézte, hogy a Tisza korábbi szavazásán, a Nemzet Hangján is kijött egy eredmény, ami nem biztos, hogy segített a pártnak. Nevezetesen Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése, melyen a többség a támogatás mellett voksolt. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott:

Szerintem hirtelen felindulásból rátették az ukrán EU csatlakozás kérdését. Vagy pedig, a brüsszeli párttársaknak és finanszírozóknak meg akartak felelni, hogy lám-lám nem beszélünk róla, de egy bizonyítékot hoztunk arra, hogyha kell Ukrajna pártjára állunk.

Hozzátette, hogy a szavazás "már régen volt", de ez volt az utolsó alkalom, hogy a Tisza Párt beszélt Ukrajna csatlakozásának kérdéséről, de ez a magyar társadalom túlnyomó többségének álláspontjával ellentétes. Miután látták, hogy a téma az ő szempontjukból kényes, ezért kisasszéztak mögüle

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

19Vs1...
2025. december 01. 20:11
A Tisza pártnak van-e hivatalos alapítványa ? Ha van , mi a neve ? A párttagság száma huszon , harminc ? Nem kell sok fele osztani az állam által osztott zsét . Egyre több a bizonyíték arra , hogy a Tóni keze belelóg a Tiszába .
kalmanok
2025. december 01. 19:39
Ma hányszor bukott meg? Ha holnap is meg fog bukni az már végérvényes lesz ès elkezdtek végre az újságírással is foglalkozni amit elvárunk a közpénzünkért?
Gubbio
•••
2025. december 01. 19:24 Szerkesztve
Ez a jó taktika. A valósággal való szembesítéssel ki kell hozni őt a sodrából, mert akkor a tomboló-toporzékoló ún. "Magyar" igazi arcát mutatja.
csulak
2025. december 01. 19:18
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
