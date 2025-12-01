Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Magyar Péter és a Tisza Párt előválasztása kapcsán is gyorsan kiderült, hogy itt-ott, egy-két embert azért meg kellett tolni, noha a 2021-es nagy előválasztás óta tudjuk: ez már csak így megy. A jelölállítósdi előtt azonban volt egy másik szavazása is a Tiszának, amelynek egyik pontja neccesre sikeredett. Ez később visszaüthet Magyar Péterre és hogy hogyan, az a Mestertervben derült ki!

Mráz Ágoston Sámuel a műsorban többek között felidézte, hogy a Tisza korábbi szavazásán, a Nemzet Hangján is kijött egy eredmény, ami nem biztos, hogy segített a pártnak. Nevezetesen Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése, melyen a többség a támogatás mellett voksolt. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott: