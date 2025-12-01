Banánköztársaságbéli víg napok: Dél-Afrika volt elnökének lánya zsoldosokat szervezett be Oroszországnak

Erre nincs mentség: valóra válhat Von der Leyen rémálma – Moszkva döbbenetes megtorlásra készül
Moszkva kemény megtorlást helyezett kilátásba arra az esetre, ha Brüsszel Ukrajna támogatására használná a zárolt orosz eszközöket.
A férfiakat álláslehetőséggel csábította a Donbaszba.
Óriási botrány rázza meg a dél-afrikai politikai elitet: a 2009-2018 között hivatalban lévő elnök, Jacob Zuma egyik lánya a jelek szerint illegálisan a Donbaszba szervezett ki orosz zsoldba dél-afrikai férfiakat, akik állásért fordultak hozzá. A botrányról a New York Times számolt be.
Az amerikai liberális lap megszólaltatott egy munkanélküli háromgyermekes dél-afrikai apát,
akit Zuma elnök lánya, Duduzile Zuma-Sambudla telefonon keresett meg egy oroszországi testőrkiképzési lehetőséggel.
A Zuma-Sambudlaként bemutatkozó hölgy a telefonban azt ígérte neki, hogy a kiképzést követően apja pártjánál, az uMkhonto weSizwénél el is helyezkedhet majd testőrként.
A 46 éves férfi azonban hat héttel azután, hogy Oroszországba érkezett, a donbaszi fronton találta magát katonai egyenruhában, oldalán puskával. „Hazudtak nekünk” – fogalmazott az NYT intrerjúalanya.
„Nem volt testőrkiképzés. Háborúba mentünk.”
Ebben a hónapban 17 dél-afrikai küldött vészjelzést az ország kormányának, s azt kérték, hogy mentsék ki őket az ukrajnai harcokból – erről már a Dél-Afrikai Köztársaság elnöke, Cyril Ramaphosa hivatala számolt be. Ramaphosa vizsgálatot indított a tizenhetek ügyében, a helyzetet a rendőrség egy különleges egysége deríti fel. Zuma-Sambudla ellen is nyomozás indult. Az exelnök lányát nem is akárki, hanem nővére, Nkosazana Bonganini Zuma-Mncube panaszolta be a rendőrségnél, amiért Zuma-Sambudla a férfiakat tudtuk és hozzájárulásuk nélkül egy orosz zsoldoscsoportnak adta át. Zuma-Mncube szerint „morális kötelessége” volt feljelenteni testvérét,
miután az csak a családjukból nyolc embert „csalt Oroszországba hamis ürügyekkel, és adta át őket egy orosz zsoldoscsoportnak, hogy az ukrajnai háborúban harcoljanak.”
(Dél-Afrikában kormányzati engedély nélkül illegális külföldi hadseregben szolgálni.)
Zuma-Sambudlának nem ez az első botránya. Jelenleg épp egy 2021-es ügyben nyomoznak ellene halálos kimenetelű felkelések felbujtása miatt. Oroszpárti elkötelezettsége köztudott, a közösségi médiában számos alkalommal állt ki az ország mellett.
Nyitókép: RAJESH JANTILAL / AFP