Banánköztársaságbéli víg napok: Dél-Afrika volt elnökének lánya zsoldosokat szervezett be Oroszországnak

akit Zuma elnök lánya, Duduzile Zuma-Sambudla telefonon keresett meg egy oroszországi testőrkiképzési lehetőséggel.

A Zuma-Sambudlaként bemutatkozó hölgy a telefonban azt ígérte neki, hogy a kiképzést követően apja pártjánál, az uMkhonto weSizwénél el is helyezkedhet majd testőrként.

A 46 éves férfi azonban hat héttel azután, hogy Oroszországba érkezett, a donbaszi fronton találta magát katonai egyenruhában, oldalán puskával. „Hazudtak nekünk” – fogalmazott az NYT intrerjúalanya.