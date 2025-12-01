Orbán Viktor kőkemény ítéletet mondott Kármán Andrásról: „Nem szabad emberek közé engedni” (VIDEÓ)

Kint a tiszás megszorító csomag. 600 oldal, 6 aláírás, 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon.

A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a tiszás megszorító csomagról, azt mondta: „nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel”.