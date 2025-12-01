Orbán Viktor kőkemény ítéletet mondott Kármán Andrásról: „Nem szabad emberek közé engedni” (VIDEÓ)

Erre nincs mentség: valóra válhat Von der Leyen rémálma – Moszkva döbbenetes megtorlásra készül
Ezt nem teszi zsebre a Tisza vezető gazdaságpolitikusa.
Kint a tiszás megszorító csomag. 600 oldal, 6 aláírás, 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon.
A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a tiszás megszorító csomagról, azt mondta: „nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel”.
Orbán Viktor hozzátette: ismeri a vezető gazdaságpolitikusokat, egy bankár, az Ersténél dolgozik. „Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki.
Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni, ennek a lenyomata ez itt”
– mondta a kormányfő.
