Tisza Párt megszorítócsomag Brüsszel Orbán Viktor baloldal

Orbán Viktor kőkemény ítéletet mondott Kármán Andrásról: „Nem szabad emberek közé engedni” (VIDEÓ)

2025. december 01. 20:35

Ezt nem teszi zsebre a Tisza vezető gazdaságpolitikusa.

2025. december 01. 20:35
null

Kint a tiszás megszorító csomag. 600 oldal, 6 aláírás, 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon.

A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a tiszás megszorító csomagról, azt mondta: „nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel”.

Orbán Viktor hozzátette: ismeri a vezető gazdaságpolitikusokat, egy bankár, az Ersténél dolgozik. „Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. 

Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni, ennek a lenyomata ez itt” 

– mondta a kormányfő.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

***

