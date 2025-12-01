Ft
Háborúellenes Gyűlés Magyar Péter Nyíregyháza Orbán Viktor

Kiszáradt a Tisza Nyíregyházán, közben tarol a jobboldal – kint az új Replika (VIDEÓ!)

2025. december 01. 18:10

Magyar Péter elvesztette a maradék lendületét is, miközben a jobboldal egyre stabilabb és egységesebb.

2025. december 01. 18:10
null

Magyar Péter a maradék kreativitását és lendületét is elvesztette, a 115 ezres Nyíregyházán alig pár százan voltak kíváncsiak rá. A Tisza-hívek keménymagja láthatóan egyre frusztráltabb – ez egyenes arányosságban áll azzal, hogy egyre sikertelenebbnek tűnik vezérük, Magyar Péter politikacsinálási kísérlete.

A múlt héten emellett kiszivárogtak a Tisza megszorítási tervei és kiderült a párt egyéni képviselőjelöltjeinek a névsora. A jobboldal ezzel szemben Nyíregyházáról is egyértelműen azt üzente: Orbán Viktor vezetésével egyre stabilabb és egységesebb. Így telt az elmúlt hét, amelynek az eseményeire replikáztunk.

Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

galancza-2
2025. december 01. 19:01
Tudom hogy sokan nem hiszik el de rengeteg a rejtőzködő poloska-szimaptizáns. OKé. valószínüleg Nyíregyházán és környékén nyer a Fidesz, meg jónéhány vármegyében, de Bp-en,környékén és Nyugat-M.o.-on ijesztő a helyztet.Még a kisvárosokban is, de a falvakban sem egyértelmű a Fidesz előnye. Emellet Pécs, Szeged is egyértelműen poloskás. A tüntetések létszámából brutális tévedés komoly következtetéseket levonni. Volt idő amikor a Fidesz tüntetésein valóban rengetegen voltak, aztán elbukták a válsztásokat. Tisztelt Fideszesek! Be kéne fejezni a nagyképűsködést, a tavaszi újabb Fidesz 2/3 érdekében.
Kanmacska
2025. december 01. 18:36
Fehérváron vajon mennyien voltak rá kíváncsiak tegnap?
gullwing
2025. december 01. 18:24
A bűzös pocsolya a felszínre került...
zrx8
2025. december 01. 18:19
Közben Gajdos úr, a Nyh 1.-es OEVK tiszás jelöltje, mellesleg a nyíregyházi állatkert igazgatója úgy pózol Magyar Péterrel és két kisoroszlánnal egy kampányfotón, mintha a kisoroszlánok a saját hitbizománya lennének. Kíváncsi vagyok, mikor jön az, hogy tiszásoknak féláron lesz a belépő a zoo-ba..
