Kiszáradt a Tisza Nyíregyházán, közben tarol a jobboldal – kint az új Replika (VIDEÓ!)

Magyar Péter a maradék kreativitását és lendületét is elvesztette, a 115 ezres Nyíregyházán alig pár százan voltak kíváncsiak rá. A Tisza-hívek keménymagja láthatóan egyre frusztráltabb – ez egyenes arányosságban áll azzal, hogy egyre sikertelenebbnek tűnik vezérük, Magyar Péter politikacsinálási kísérlete.

A múlt héten emellett kiszivárogtak a Tisza megszorítási tervei és kiderült a párt egyéni képviselőjelöltjeinek a névsora. A jobboldal ezzel szemben Nyíregyházáról is egyértelműen azt üzente: Orbán Viktor vezetésével egyre stabilabb és egységesebb. Így telt az elmúlt hét, amelynek az eseményeire replikáztunk.