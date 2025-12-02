Rózsaszínű mez miatt került bajba egy élvonalbeli fociedző – homofóbiát emlegetnek

nem akarja, hogy a játékosai rózsaszín mezben játsszanak, és úgy nézzenek ki, mint a „k.csög csapatok.”

A nagyobb baj, hogy elkövette azt az orbitális hibát, hogy eme anekdotát utána a sajtótájékoztatóján is megosztotta a nagyérdeművel – mondván, ezzel is motiválni szerette volna játékosait –, ez pedig óriási öngólnak bizonyult: a liberális média menetrendszerűen rárepült a főbenjáró bűnre, így a 73 éves, régi vágású Braga végül nem úszta meg az ilyen esetekben ma már gyakorlatilag kötelező hivatalos bocsánatkérést.

Kedves Internacional-szurkolók, először is elismerem, hogy rosszul fogalmaztam a rózsaszín színről a sajtótájékoztatómon. Mielőtt ez elterjedne, elnézést kérek. A színek nem határozzák meg a nemeket: az embereket a jellem határozza meg. Az Internacionalnak békére és sok kemény munkára van szüksége"

– írta hivatalos közleményében. A csapatnak egyébként sem jött jól a mesterséges médiafelhajtás, hiszen enélkül is épp elég rosszul áll a szénájuk: a háromszoros brazil bajnok Internacional jelenleg a kiesést jelentő 17. helyen áll, pedig több mint 110 éves története során eddig csupán egyszer búcsúztak az élvonaltól...