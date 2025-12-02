Rózsaszínű mez miatt került bajba egy élvonalbeli fociedző – homofóbiát emlegetnek

„Nem anyátok a k…va gyenge” – beszólt a saját szurkolóinak, kemény büntetést kapott a DVTK csapatkapitánya
Gera Dániel alaposan kihúzta a gyufát Miskolcon.
Abel Braga egy ártalmatlannak tűnő megjegyzést tett az Internacional mezszínére – nem kellett volna... A 73 éves brazil edzőnek a nyilvánosság előtt kellett bocsánatot kérnie „meggondolatlan tettéért”.
Ha valaki azt gondolta, a nap legabszurdabb futballsztorija a Diósgyőré és Gera Dánielé lesz, hát nagyot tévedett. Ezúttal ugyanis a tengerentúlon, a brazil futball-ligában szült újabb szürreális történetet a túltolt polkorrektség: egy első osztályú edzőnek azért kellett hivatalosan bocsánatot kérnie, mert a liberális közvélemény szerint homofób módon degradálta a csapat egyik mezének a színét...
A brazil élvonalban szereplő Internacional kispadjára nemrég kinevezett Abel Bragáról van szó, aki egy belső klubmegbeszélésen elejtett egy megjegyzést, miszerint
nem akarja, hogy a játékosai rózsaszín mezben játsszanak, és úgy nézzenek ki, mint a „k.csög csapatok.”
A nagyobb baj, hogy elkövette azt az orbitális hibát, hogy eme anekdotát utána a sajtótájékoztatóján is megosztotta a nagyérdeművel – mondván, ezzel is motiválni szerette volna játékosait –, ez pedig óriási öngólnak bizonyult: a liberális média menetrendszerűen rárepült a főbenjáró bűnre, így a 73 éves, régi vágású Braga végül nem úszta meg az ilyen esetekben ma már gyakorlatilag kötelező hivatalos bocsánatkérést.
Kedves Internacional-szurkolók, először is elismerem, hogy rosszul fogalmaztam a rózsaszín színről a sajtótájékoztatómon. Mielőtt ez elterjedne, elnézést kérek. A színek nem határozzák meg a nemeket: az embereket a jellem határozza meg. Az Internacionalnak békére és sok kemény munkára van szüksége"
– írta hivatalos közleményében. A csapatnak egyébként sem jött jól a mesterséges médiafelhajtás, hiszen enélkül is épp elég rosszul áll a szénájuk: a háromszoros brazil bajnok Internacional jelenleg a kiesést jelentő 17. helyen áll, pedig több mint 110 éves története során eddig csupán egyszer búcsúztak az élvonaltól...
