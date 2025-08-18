Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Neymar Jr Fernando Diniz Vasco da Gama brazil bajnokság Brazília Santos

Akkora verést kaptak, hogy Neymar elsírta magát – a meccs után azonnal kirúgták az edzőt (VIDEÓ)

2025. augusztus 18. 16:38

A Santos történelme egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el vasárnap este. A Vasco da Gama elleni 6–0-s zakó után Neymar elsírta magát.

2025. augusztus 18. 16:38
null

A Santos irányítói menesztették posztjáról Cléber Xavier vezetőedzőt, miután a csapat vasárnap megalázó, 6–0-s vereséget szenvedett otthon a Vasco da Gamától a brazil labdarúgó-bajnokságban. A vezetők sok sikert kívántak a 61 éves szakembernek, aki április óta ült a kispadon.

A meccs végén az együttes legnagyobb sztárja, Neymar könnyek között hagyta el a pályát.

A 33 éves játékost – aki korábban a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben szerepelt – az ellenfél edzője, a korábban rövid ideig a brazil nemzeti együttest is irányító Fernando Diniz vigasztalta.

 

A vendégeknél duplázott Neymar egykori válogatottbeli csapattársa, Philippe Coutinho.

A Santos jelenleg csak a 15. helyen áll a húszcsapatos brazil élvonalban, két pontra a kiesőzónától.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: X / Bleacher Report

A mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!