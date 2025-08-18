Akkora verést kaptak, hogy Neymar elsírta magát – a meccs után azonnal kirúgták az edzőt (VIDEÓ)

Háziőrizetbe helyezték Jair Bolsonarot
A Santos történelme egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el vasárnap este. A Vasco da Gama elleni 6–0-s zakó után Neymar elsírta magát.
A Santos irányítói menesztették posztjáról Cléber Xavier vezetőedzőt, miután a csapat vasárnap megalázó, 6–0-s vereséget szenvedett otthon a Vasco da Gamától a brazil labdarúgó-bajnokságban. A vezetők sok sikert kívántak a 61 éves szakembernek, aki április óta ült a kispadon.
A meccs végén az együttes legnagyobb sztárja, Neymar könnyek között hagyta el a pályát.
A 33 éves játékost – aki korábban a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben szerepelt – az ellenfél edzője, a korábban rövid ideig a brazil nemzeti együttest is irányító Fernando Diniz vigasztalta.
A vendégeknél duplázott Neymar egykori válogatottbeli csapattársa, Philippe Coutinho.
A Santos jelenleg csak a 15. helyen áll a húszcsapatos brazil élvonalban, két pontra a kiesőzónától.
