12. 02.
kedd
FOS Bayer Zsolt Karmelita kolostor főpolgármester Karácsony Gergely vélemény

Címek a mai független, objektív sajtóból (FOS)

2025. december 02. 19:59

Ja. Hatalmas tömeg, több ezres tömeg, nagyjából 1500-2000 ember, több száz tüntető.

2025. december 02. 19:59

Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„»Karácsony Gergely hatalmas tömeggel ment a Karmelitához« (Népszava)

»Több ezres tömeg élén vonult a Karmelita elé a főpolgármester« (Népszava)

»A közgyűlés után aztán nagyjából 1500-2000 ember gyalogolt fel a Clark Ádám tértől a Karmelitáig a főpolgármester felhívására« (444.hu)

»A tét a város autonómiájának megőrzése« – Karácsony kétezer emberrel felgyalogolt a Karmelitába (444.hu)

»Több százan vonultak hétfő este a Clark Ádám térről a Karmelita kolostor felé, hogy a fővárost sújtó kormányzati elvonások ellen tiltakozzanak« (Hang)

»Több száz tüntető gyűlt össze a Clark Ádám téren, néhányan fáklyákkal érkeztek« (Index)

Ja. Hatalmas tömeg, több ezres tömeg, nagyjából 1500-2000 ember, több száz tüntető.

Sokféle a tömeg arrafelé.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

