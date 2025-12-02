A németek mindent megérdemelnek
Eltűrik, hogy szétrohasszák az országukat, a társadalmukat, a világukat ezek a migránsok.
Ja. Hatalmas tömeg, több ezres tömeg, nagyjából 1500-2000 ember, több száz tüntető.
„»Karácsony Gergely hatalmas tömeggel ment a Karmelitához« (Népszava)
»Több ezres tömeg élén vonult a Karmelita elé a főpolgármester« (Népszava)
»A közgyűlés után aztán nagyjából 1500-2000 ember gyalogolt fel a Clark Ádám tértől a Karmelitáig a főpolgármester felhívására« (444.hu)
»A tét a város autonómiájának megőrzése« – Karácsony kétezer emberrel felgyalogolt a Karmelitába (444.hu)
»Több százan vonultak hétfő este a Clark Ádám térről a Karmelita kolostor felé, hogy a fővárost sújtó kormányzati elvonások ellen tiltakozzanak« (Hang)
»Több száz tüntető gyűlt össze a Clark Ádám téren, néhányan fáklyákkal érkeztek« (Index)
Ja. Hatalmas tömeg, több ezres tömeg, nagyjából 1500-2000 ember, több száz tüntető.
Sokféle a tömeg arrafelé.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert