12. 02.
kedd
megszorítások Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor elismerte: „egy jó dolgot” talált a Tisza programjában (VIDEÓ)

2025. december 02. 20:56

Ütős videóval jelentkezett a miniszterelnök.

2025. december 02. 20:56
null

„Baloldali megszorítócsomag, adóemelés, privatizált egészségügy. Választást kell nyerni, utána mindent lehet…” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy nemrég került nyilvánosságra az a Tisza Párt nevével ellátott, több mint félezer oldalas programtervezet, amely részletezi, miként hajtana végre teljes baloldali fordulatot a gazdaságpolitikában az ellenzék.

Kiderült, hogy ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: „nem beszélhetek róla, különben megbukunk”.

A kormányfő korábban azt írta: „egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad”. Orbán Viktor szerint „nem is csoda. Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit”. 

Hozzátette,

ha egy párt baloldali, akkor jönnek az adóemelések, a progresszív adó, a vállalatok megsarcolása és a vagyonvizsgálatok; 1300 milliárd a magyar családoktól, és 3700 milliárd a magyar vállalkozóktól.

„Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára” – írta Orbán Viktor.

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

 

llnnhegyi
2025. december 02. 21:19
Helyes! ==================✓ A TISZA árhulláma laposodik. Ez is helyes.
kalmanok
2025. december 02. 21:05
A mestersèges inteligenciát.
