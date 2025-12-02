Orbán Viktor elismerte: „egy jó dolgot” talált a Tisza programjában (VIDEÓ)

„Baloldali megszorítócsomag, adóemelés, privatizált egészségügy. Választást kell nyerni, utána mindent lehet…” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy nemrég került nyilvánosságra az a Tisza Párt nevével ellátott, több mint félezer oldalas programtervezet, amely részletezi, miként hajtana végre teljes baloldali fordulatot a gazdaságpolitikában az ellenzék.

Kiderült, hogy ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: „nem beszélhetek róla, különben megbukunk”.