A kék karakter nemcsak a moziba száguld be, ráadásul fekete haverját is hozta

Retró vagy modern gaming?

Ez itt a nagy kérdés, és a jó válasz az, hogy a Sonic, a sündisznó 3. mozifilm érkezése előtt PC-re és konzolokra megjelent Sonic X Shadow Generations valahol a kettő között található. Hoz a múltból, méghozzá nem is keveset, hiszen a koncepció és mechanika mellett a fél játék a remastere annak, ami már eleve a nosztalgia kedvéért született. A másik fele pedig erre és a modern megoldásokra épül. Az összesen nagyjából 8-10 órás tartalom (minden titokkal persze ennél is több) azonban a keményvonalas rajongóknak és a friss érkezőknek is megfelelő.