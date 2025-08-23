Deutsch Tamás: „Sosem felejtünk!”

Minden év augusztus 23-án Európa az önkényuralmi rendszerek több millió áldozatára emlékezik.

A dátum nem véletlen: 1939-ben ezen a napon írta alá a náci Németország és a Szovjetunió a Molotov–Ribbentrop-paktumot, amely elindította a kontinens egyik legsötétebb korszakát.

A megállapodás nyomán Európában a szabadság és a demokrácia csupán álommá vált – a polgárok nem dönthettek szabadon, és politikai jogaik gyakorlatilag megszűntek.

A totalitárius rezsimek évtizedei alatt több tízmillió embert hurcoltak el, kínoztak meg és gyilkoltak le.

A diktatúrák áldozatai között egész nemzedékek voltak, akik soha nem tapasztalhatták meg, mit jelent szabadon élni, véleményt nyilvánítani vagy demokratikus keretek között alakítani saját jövőjüket.

Nyolcvan­négy év telt el azóta, és az egykori szemtanúk többsége már nincs közöttünk. Az „élő történelemből” egyre inkább „írott történelem” válik, ezért ma különösen fontos, hogy megőrizzük a diktatúrák emlékét.

Ez nem pusztán tisztelgés az áldozatok előtt, hanem figyelmeztetés is: a demokrácia és az alapvető jogok soha nem maguktól értetődőek, hanem mindennap védeni kell őket.

Európa szabadsága és biztonsága a közös emlékezésre, az összetartásra és arra épül, hogy szembe tudunk szállni minden újabb totalitárius törekvéssel. Az üzenet ma is világos: az önkény soha többé nem kaphat teret.