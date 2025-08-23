Deutsch Tamás: „Sosem felejtünk!”

Lázár János „megmentette” a sokat vitatott Turul-szobrot
A hegyvidéki szobor körüli bonyodalmak akkor kezdtek el sokasodni, mikor a kutyapárti polgármester hivatalba lépett.
Augusztus 23. – A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja.
Minden év augusztus 23-án Európa az önkényuralmi rendszerek több millió áldozatára emlékezik.
A dátum nem véletlen: 1939-ben ezen a napon írta alá a náci Németország és a Szovjetunió a Molotov–Ribbentrop-paktumot, amely elindította a kontinens egyik legsötétebb korszakát.
A megállapodás nyomán Európában a szabadság és a demokrácia csupán álommá vált – a polgárok nem dönthettek szabadon, és politikai jogaik gyakorlatilag megszűntek.
A totalitárius rezsimek évtizedei alatt több tízmillió embert hurcoltak el, kínoztak meg és gyilkoltak le.
A diktatúrák áldozatai között egész nemzedékek voltak, akik soha nem tapasztalhatták meg, mit jelent szabadon élni, véleményt nyilvánítani vagy demokratikus keretek között alakítani saját jövőjüket.
Nyolcvannégy év telt el azóta, és az egykori szemtanúk többsége már nincs közöttünk. Az „élő történelemből” egyre inkább „írott történelem” válik, ezért ma különösen fontos, hogy megőrizzük a diktatúrák emlékét.
Ez nem pusztán tisztelgés az áldozatok előtt, hanem figyelmeztetés is: a demokrácia és az alapvető jogok soha nem maguktól értetődőek, hanem mindennap védeni kell őket.
Európa szabadsága és biztonsága a közös emlékezésre, az összetartásra és arra épül, hogy szembe tudunk szállni minden újabb totalitárius törekvéssel. Az üzenet ma is világos: az önkény soha többé nem kaphat teret.
Ezt is ajánljuk a témában
A hegyvidéki szobor körüli bonyodalmak akkor kezdtek el sokasodni, mikor a kutyapárti polgármester hivatalba lépett.
Nyitókép: Deutsch Tamás Facebook oldala