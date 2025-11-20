Még mindig nehéz megemészteni, hogy a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, nem véletlen, hogy sokan voltak kíváncsiak arra olvasóink közül, vajon marad-e Rossi, és ha nem, ki jön utána. Továbbra is aggodalommal figyeli Magyarország, hogy mennyi pénzt akar még küldeni Ursula von der Leyen annak az Ukrajnának, amelyet kezdenek ellepni a korrupciós ügyek, így a Mandiner olvasói is erre a témára voltak a legkíváncsiabbak.

Már meg is van az utód: „Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad”

A 70-szeres válogatott csatár, Kiprich József szerint Marco Rossi marad, miután a magyar válogatrott ismét nem jutott ki a világbajnokságra – de ha mégsem, akkor a Feyenoord korábbi légiósa már azt is tudja, ki lenne az ideális utód.