Megnevezték Rossi utódját; egyre forróbb a talaj Zelenszkij alatt; Von der Leyen hajthatatlan, ha Ukrajnáról van szó, de már a héten eljöhet a béke

Már meg is van az utód: „Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad”
„A kérdés leginkább az, hogy a kapitány talál-e további motivációt a munkához…”
Mutatjuk a szerdai nap legnépszerűbb cikkeit.
Még mindig nehéz megemészteni, hogy a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, nem véletlen, hogy sokan voltak kíváncsiak arra olvasóink közül, vajon marad-e Rossi, és ha nem, ki jön utána. Továbbra is aggodalommal figyeli Magyarország, hogy mennyi pénzt akar még küldeni Ursula von der Leyen annak az Ukrajnának, amelyet kezdenek ellepni a korrupciós ügyek, így a Mandiner olvasói is erre a témára voltak a legkíváncsiabbak.
A 70-szeres válogatott csatár, Kiprich József szerint Marco Rossi marad, miután a magyar válogatrott ismét nem jutott ki a világbajnokságra – de ha mégsem, akkor a Feyenoord korábbi légiósa már azt is tudja, ki lenne az ideális utód.
„Úgy érzem, nem adja fel a munkát, szövetségi kapitány marad. Én inkább attól tartok, ha a következő esztendőben jön majd az első rossz eredmény, kikezdik őt néhányan.
Ha mégis távozik, a kispadra egy jó megoldás létezik, jöjjön Bognár György! A Paks vezetőedzőjét kellene kinevezni. Ne hozzanak ide újabb külföldit, Bogesz tisztában van a magyar játékosokkal, és eredményei is vannak.”
Az Európai Bizottság elnöke újabb pénzeket próbál kicsikarni a tagállamokból Ukrajna számára – mindezt Zelenszkijék legnagyobb korrupciós botrányával egy időben.
Ursula von der Leyen hétfőn levelet küldött az uniós tagállamok vezetőinek, amelyben Ukrajna gyors megállapodást sürget Ukrajna 2026-2027-es finanszírozásáról. A Bizottság elnöke arra hivatkozik, hogy Ukrajna a jelenlegi vállalások ellenére is hatalmas pénzügyi hiánnyal néz szembe, amit új források bevonása nélkül nem lenne képes áthidalni. A Politico által kiszivárogtatott levelet Orbán Viktor „abszurdnak” nevezte, és rendkívüli miniszteri tanácskozást hívott össze.
A lap információi alapján az amerikai-orosz béketerv nem tulajdonít nagy jelentőséget az európai álláspontnak.
A Fehér Ház még ezen a héten, de legkésőbb november végéig véglegesíteni kívánja azt a keretmegállapodást, amely az ukrajnai háború lezárását célozza – írja a Politico.
A Politico szerint Washington úgy látja, hogy a korrupciós ügyek és a fronthelyzet okozta nyomás miatt Zelenszkijnek nem marad valódi mozgástere, és kénytelen lesz belemenni a megállapodásba.
A Kyiv Post szerint az ellenzéki pártok az egész kormány lemondását és egy új parlamenti koalíció felállítását követelik.
Ukrajnában tovább gyűrűzik a korrupciós botrány, miközben Volodimir Zelenszkij Brüsszelben újabb pénzügyi támogatásokról egyezkedik Ursula von der Leyennel. A Kyiv Post arról számolt be, hogy ukrán törvényhozók szerint Zelenszkijt felszólították legfőbb tanácsadója, Andrij Jermak menesztésére, miután egy hangfelvételből kiderült, hogy ő irányíthatta a szálakat a háttérben.
Egyes források szerint már csütörtökön döntés születhet Jermak menesztéséről.
Az ellenzéki pártok az egész kormány lemondását és egy új parlamenti koalíció felállítását követelik.
Az ukrán korrupciós helyzet súlyosságát mi sem mutatja jobban, mint hogy a Zelenszkijhez közel álló, nemrég lebukott Andrij Jermak vált az egyik központi figurává.
Jermak érintettsége nagy veszélyt jelent az elnökre nézve, hiszen tulajdonképp a politikailag hozzá legközelebb álló emberről van szó.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP