11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi Ursula Von der Leyen korrupciós botrány Zelenszkij Orbán Viktor Európai Bizottság

Megnevezték Rossi utódját; egyre forróbb a talaj Zelenszkij alatt; Von der Leyen hajthatatlan, ha Ukrajnáról van szó, de már a héten eljöhet a béke

2025. november 20. 05:41

Mutatjuk a szerdai nap legnépszerűbb cikkeit.

2025. november 20. 05:41
null

Még mindig nehéz megemészteni, hogy a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, nem véletlen, hogy sokan voltak kíváncsiak arra olvasóink közül, vajon marad-e Rossi, és ha nem, ki jön utána. Továbbra is aggodalommal figyeli Magyarország, hogy mennyi pénzt akar még küldeni Ursula von der Leyen annak az Ukrajnának, amelyet kezdenek ellepni a korrupciós ügyek, így a Mandiner olvasói is erre a témára voltak a legkíváncsiabbak.

Már meg is van az utód: „Ha Marco Rossi távozik, egyetlen jó megoldás marad”

A 70-szeres válogatott csatár, Kiprich József szerint Marco Rossi marad, miután a magyar válogatrott ismét nem jutott ki a világbajnokságra – de ha mégsem, akkor a Feyenoord korábbi légiósa már azt is tudja, ki lenne az ideális utód.

„Úgy érzem, nem adja fel a munkát, szövetségi kapitány marad. Én inkább attól tartok, ha a következő esztendőben jön majd az első rossz eredmény, kikezdik őt néhányan.

Ha mégis távozik, a kispadra egy jó megoldás létezik, jöjjön Bognár György! A Paks vezetőedzőjét kellene kinevezni. Ne hozzanak ide újabb külföldit, Bogesz tisztában van a magyar játékosokkal, és eredményei is vannak.”

Az Európai Bizottság elnöke újabb pénzeket próbál kicsikarni a tagállamokból Ukrajna számára – mindezt Zelenszkijék legnagyobb korrupciós botrányával egy időben.

Ursula von der Leyen hétfőn levelet küldött az uniós tagállamok vezetőinek, amelyben Ukrajna gyors megállapodást sürget Ukrajna 2026-2027-es finanszírozásáról. A Bizottság elnöke arra hivatkozik, hogy Ukrajna a jelenlegi vállalások ellenére is hatalmas pénzügyi hiánnyal néz szembe, amit új források bevonása nélkül nem lenne képes áthidalni. A Politico által kiszivárogtatott levelet Orbán Viktor „abszurdnak” nevezte, és rendkívüli miniszteri tanácskozást hívott össze.

A Fehér Ház még ezen a héten, de legkésőbb november végéig véglegesíteni kívánja azt a keretmegállapodást, amely az ukrajnai háború lezárását célozza – írja a Politico.

A Politico szerint Washington úgy látja, hogy a korrupciós ügyek és a fronthelyzet okozta nyomás miatt Zelenszkijnek nem marad valódi mozgástere, és kénytelen lesz belemenni a megállapodásba.

Ukrajnában tovább gyűrűzik a korrupciós botrány, miközben Volodimir Zelenszkij Brüsszelben újabb pénzügyi támogatásokról egyezkedik Ursula von der Leyennel. A Kyiv Post arról számolt be, hogy ukrán törvényhozók szerint Zelenszkijt felszólították legfőbb tanácsadója, Andrij Jermak menesztésére, miután egy hangfelvételből kiderült, hogy ő irányíthatta a szálakat a háttérben. 

Egyes források szerint már csütörtökön döntés születhet Jermak menesztéséről. 

Az ellenzéki pártok az egész kormány lemondását és egy új parlamenti koalíció felállítását követelik.

Az ukrán korrupciós helyzet súlyosságát mi sem mutatja jobban, mint hogy a Zelenszkijhez közel álló, nemrég lebukott Andrij Jermak vált az egyik központi figurává. 

Jermak érintettsége nagy veszélyt jelent az elnökre nézve, hiszen tulajdonképp a politikailag hozzá legközelebb álló emberről van szó.

tutor
2025. november 20. 10:43
Rossi jó edző és jó ember. De vele soha nem leszünk sikeresek. Miért? Azért, mert realista. A sikerhez több kell. A sorsolás után azt mondta: Az első hely a portugáloké, nekünk a második helyért kell küzdenünk. Ezek után csodálkozik valaki, hogy harmadikok lettünk? Szoboszlai: "a meccs előtt aláírtuk volna a döntetlent". Kérdés? Olyan mester kell, aki a falnak viszi a játékosokat. Vagy áttöritek, vagy ott haltok meg. Más választás nincs, vagyis le kell győzni magunkat. Ehhez pszichológusok kellenek! Ha magyar edzőt akarunk Dárdai és Bognár jöhet szóba. Ha nem vállalják, marad Rossi, de Őt meg kell erősíteni olyan személlyel, aki tűzbe, lázba tudja hozni a fiúkat, és 5-10 pszichológus. Különben nem lesz eredmény.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. november 20. 10:22
IGEN!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. november 20. 09:48
Rossi a magyar labdarúgás utolsó négy évtizedének legsikeresebb edzője.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 20. 08:45
Persze,majd Kiprich fogja megmondani a frankót. Nem kell utód,jó helyen van Rossi. Nem kellene elüldözni. Hagyja mindenki békén a válogatottat,és Rossit is.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!