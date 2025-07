Lázár János „megmentette” a sokat vitatott Turul-szobrot

A Magyar Közlönyben megjelent az a rendelet, amelyről májusban már hírt adtak: Lázár János építési és közlekedési miniszter műemlékké nyilvánította a Budapest XII. kerületében található Turul-szobrot, amely ezzel nemzeti emlékként kapott elismerést – közölte az atv.hu.

A rendelet értelmében a döntés célja a szobor képzőművészeti értékeinek megőrzése.

Műemléki környezet kijelölése nem történt meg. A rendelkezés a kihirdetést követő nyolc napon belül lép hatályba – idézte a lap a Közlönyben megjelenteket.

Az atv.hu cikkében megjegyezte, hogy ez a lépés nem tekinthető meglepetésnek, hiszen a miniszter már 2023 októberében elrendelte a szobor ideiglenes műemléki védelmét.

Emlékezetes, hogy ezt az intézkedést 2025 januárjában a Hegyvidéki Önkormányzat bírósági úton támadta meg. Kovács Gergely, a kerület polgármestere akkor úgy fogalmazott, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium politikai döntést hozott, amikor védettséget biztosított a húsz éve a helyén álló Turul-szobornak, csupán azért, hogy az önkormányzat ne tudja azt áthelyezni.

A portál felidézte, hogy a Fővárosi Törvényszék június végén megsemmisítette az ideiglenes védelmet elrendelő döntést. A kerületvezető ezzel kapcsolatban a Telexnek elmondta: továbbra is változatlan az önkormányzat szándéka, hogy a kerület lakóit is bevonják a döntésbe arról, mi történjen a szoborral. Mindehhez azonban előbb világos jogi helyzetre van szükség. Ezzel a most kihirdetett rendelet korábban ismert tervezetére utalt – írta az atv.hu.

Jó ideje tart a huzavona a szobor körül

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a hegyvidéki turulszobor a 2005-ös felállítása óta heves viták kereszttüzében áll. 2019-ben derült csak ki, hogy az alkotáson nyilas gyilkosok neve is szerepelt az áldozatok között, többek között Pokorni Zoltán polgármester nagyapjáé. Ezért az előző városvezetés leszedte őket az emlékműről, végül a XII. kerületi képviselő-testület úgy döntött, maradjon a helyén.

A 2024 október elsején hivatalba lépő kutyapárti Kovács Gergőék először belengették, hogy elszállítják a szobrot, majd azt közölték, nem ez a legfontosabb ügy a Hegyvidéken, megkérdeznek szakértőket, történészeket, és igyekeznek konszenzusos megoldást találni.

Mint ismert, a MIÉP elnöke szeptemberben kereste meg Kovács Gergelyt azzal, hogy finanszíroznák a szobor elbontásának és elszállításának költségeit. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke azonban az alkotás védelmére tüntetést kezdett szervezni október 23-ra. Kovács ekkor azt nyilatkozta, nem szeretné, ha a Mi Hazánkkal folytatott utcai konfrontáció határozná meg első intézkedéseit.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP