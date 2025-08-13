Rendkívüli adatokról számolt be Lázár János: egy MÁV IC kétezerszer körbejárhatná a Földet

Óriási fordulatról tett bejelentést Lázár János: 30-40 évet fiatalodik a magyar vasút!
Új korszak hajnalán áll a vasúti közlekedés.
Az új tarifarendszer bevezetése óta egyre többen választják a vonatot az autó helyett.
Az új országos tarifarendszernek köszönhetően jelentősen nőtt a vasutat választó utasok száma – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon. Mint írta, sokan döntöttek úgy, hogy autóról vonatra váltanak, ami számottevő energiamegtakarítást eredményez.
Ezt is ajánljuk a témában
Új korszak hajnalán áll a vasúti közlekedés.
A miniszter szerint az így elért megtakarítás mértékét jól szemlélteti, hogy az elegendő lenne ahhoz, hogy
egy MÁV InterCity-vonat kétezerszer megkerülje a Földet az egyenlítő mentén.
Lázár János hangsúlyozta: a tarifarendszer egyszerűsítése és kedvezményessé tétele nemcsak az utasok pénztárcáját kíméli, hanem a környezetvédelem szempontjából is jelentős előrelépés.
Ezt is ajánljuk a témában
Ön is élne olyan országban, ahol a vonatok 80-85 százaléka pontos, ugye? Akkor költözzön gyorsan haza, ha Németországban lakik! Francesca Rivafinoli írása.
Nyitókép: DESCAMPS Simon / hemis.fr / Hemis via AFP
***