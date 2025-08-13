Ft
Rendkívüli adatokról számolt be Lázár János: egy MÁV IC kétezerszer körbejárhatná a Földet

2025. augusztus 13. 09:52

Az új tarifarendszer bevezetése óta egyre többen választják a vonatot az autó helyett.

2025. augusztus 13. 09:52
null

Az új országos tarifarendszernek köszönhetően jelentősen nőtt a vasutat választó utasok száma – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon. Mint írta, sokan döntöttek úgy, hogy autóról vonatra váltanak, ami számottevő energiamegtakarítást eredményez.

A miniszter szerint az így elért megtakarítás mértékét jól szemlélteti, hogy az elegendő lenne ahhoz, hogy 

egy MÁV InterCity-vonat kétezerszer megkerülje a Földet az egyenlítő mentén.

Lázár János hangsúlyozta: a tarifarendszer egyszerűsítése és kedvezményessé tétele nemcsak az utasok pénztárcáját kíméli, hanem a környezetvédelem szempontjából is jelentős előrelépés.

Nyitókép: DESCAMPS Simon / hemis.fr / Hemis via AFP

turulminator
2025. augusztus 13. 10:35
Lazar azert meg nem valtott vonatra, de a fideszeseknek jo lesz
UgyeletesFoApolo
2025. augusztus 13. 10:24
Ez nem rendkívüli adat, hanem rendes. Minek kell megint bulvárkurválkodni?
nyuszilaci
2025. augusztus 13. 10:15
Bástya elvtárs újra fapadoson...😂😂😂 Láttátok,mekkora bele van?? 😂😂😂😂
optimista-2
2025. augusztus 13. 10:00
egy MÁV IC kétezerszer körbejárhatná a Földet - feltéve ha nincs felsővezeték szakadás és a fémgyűjtők nem vágják el a rézkábeleket.
