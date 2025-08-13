Váratlan helyen tűnt fel Magyarországon a Sziget sztárfellépője, erre senki sem számított

„F*ck Orbán” – a Kneecap kemény üzenettel reagált a kitiltásra (VIDEÓ)
A kormány által kitiltott ír raptrió videóüzenetben szólt a Sziget közönségéhez.
Születésnapját ünnepelte az énekes.
Az elmúlt napokban lezajlott Sziget fesztivál egyik legismertebb fellépője volt az amerikai énekes, Shawn Mendes.
A sztár a fellépése másnapján, pénteken töltötte 27. életévét.
A születésnapot barátaival az Etyeki Kúriában töltötte az énekes
– látható a Kúria Borászat Facebook oldalán, ahol a bulizó csapatról képet is posztoltak.
