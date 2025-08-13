Ft
08. 13.
szerda
Kúria Borászat Shawn Mendes etyeki fesztivál Sziget

Váratlan helyen tűnt fel Magyarországon a Sziget sztárfellépője, erre senki sem számított

2025. augusztus 13. 10:27

Születésnapját ünnepelte az énekes.

2025. augusztus 13. 10:27
null

Az elmúlt napokban lezajlott Sziget fesztivál egyik legismertebb fellépője volt az amerikai énekes, Shawn Mendes.

A sztár a fellépése másnapján, pénteken töltötte 27. életévét. 

A születésnapot barátaival az Etyeki Kúriában töltötte az énekes

– látható a Kúria Borászat Facebook oldalán, ahol a bulizó csapatról képet is posztoltak.

 

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Sróf
2025. augusztus 13. 10:58
Brutális. "pénteken töltötte 27. életévét" Az AI hasznos dolog, sok sajtómunkást ki lehet váltani vele, csak ne Gelgelyt tápláljátok be igazodási pontként.
stormy
2025. augusztus 13. 10:54
ki???
Kanmacska
2025. augusztus 13. 10:53
Etyek jó hely. A borok is finomak.
snfbvksan
2025. augusztus 13. 10:47
Napi esztnemláttukjönni. origo 2
