Váratlan helyen tűnt fel Magyarországon a Sziget sztárfellépője, erre senki sem számított

Lerántották a leplet – ez áll a nagy brüsszeli NGO-biznisz mögött (VIDEÓ)

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, hogy a szóban forgó szervezetek megrendelésre jönnek létre, a működésüket külföldről finanszírozzák, és pénzelőik még azt is meghatározzák, hogy milyen eredményeket hozzanak ki a kutatásaikból.