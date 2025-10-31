„Itt van ez a tegnapelőtti poszt, ami egy adott pillanatban tényt közöl. Akkor még nem volt tudható, hogy Karácsony és Gerendai (mindegy, hogy ki mit gondol róluk, de), két nyugodt taktikus (tehát nem olyanok, mint én) fapofával végignézi, hogy egy szelfiért cserébe a VIP-megváltó fél nap alatt 180 fokot forduljon, és hülyét csináljon magából és követőiből. Ehhez képest több mint 4 ezer (!) röhögős fej van a bejegyzésen. Annak a Baranyinak a bejegyzésén, aki 1) turbóellenzéki, 2) az óellenzéket győzte le, és azután ki is szorította, 3) kétszer megverte a Fideszt. Ennyire érdemes ennek a programozott agyú, propagandaszövegeket biflázó, höbörgő csordának a kedvében járni.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP