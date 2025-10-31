Ft
Ennyire érdemes ennek a programozott agyú, propagandaszövegeket biflázó, höbörgő csordának a kedvében járni

2025. október 31. 17:33

Akkor még nem volt tudható, hogy Karácsony és Gerendai (mindegy, hogy ki mit gondol róluk, de), két nyugodt taktikus (tehát nem olyanok, mint én) fapofával végignézi, hogy egy szelfiért cserébe a VIP-megváltó fél nap alatt 180 fokot forduljon.

2025. október 31. 17:33
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Itt van ez a tegnapelőtti poszt, ami egy adott pillanatban tényt közöl. Akkor még nem volt tudható, hogy Karácsony és Gerendai (mindegy, hogy ki mit gondol róluk, de), két nyugodt taktikus (tehát nem olyanok, mint én) fapofával végignézi, hogy egy szelfiért cserébe a VIP-megváltó fél nap alatt 180 fokot forduljon, és hülyét csináljon magából és követőiből. Ehhez képest több mint 4 ezer (!) röhögős fej van a bejegyzésen. Annak a Baranyinak a bejegyzésén, aki 1) turbóellenzéki, 2) az óellenzéket győzte le, és azután ki is szorította, 3) kétszer megverte a Fideszt. Ennyire érdemes ennek a programozott agyú, propagandaszövegeket biflázó, höbörgő csordának a kedvében járni.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

nemenvagyoken
2025. október 31. 19:18
A buta, irigy, frusztrált, gyűlölködő proliktól nem szabad túl sokat várni. Az ilyen embert csak a legalantasabb ösztöneire való hatásokkal lehet mozgósítani, és agyatlanul böfögi vissza azt, amit a libsi média lenyomott a torkán. A proli gátlástalanul lepaktál még az ördöggel is, csak hogy ne Orbán kormányozzon, de azt nem tudja megmondani, hogy neki személy szerint mitől lenne jobb, ha nem Orbán lenne a miniszterelnök. A proli mindig újabb és újabb hordószónokokba próbál kapaszkodni, ahelyett, hogy arra szavazna, aki tényleg tesz is azért, hogy neki jobb legyen. Nyilván mindenkinek alkotmányos joga hülyének lenni, de aki még ezek után is kitart a messiás úr mellett, az nemcsak hülye, de erkölcsi hulla is. Mindenki végiggondolhatja, hogy azt szeretné-e, ha cicciolinákkal, rókarékákkal, noárokkal említenék-e egy lapon a nevét, vagy Kudlik Júliákéval, Nagy Lászlókéval, Miklósa Erikákéval.
gullwing
2025. október 31. 19:14
A birka tiszaszarok csak bégetnek...
somfas
2025. október 31. 18:59
Oké Bandi, de mit szeretnél mondani?
cinkegolyó
2025. október 31. 18:43
Megrendezett színjáték volt az egész, hogy szerezzenek pár szavazatot az egyre csökkenő népszerűségű fantompártnak. Kimondhatatlanul szánalmas.
