Váratlan bejelentés: távozik a MOHU ügyvezető igazgatója

Személyi változások történnek a MOL Csoport vezetésében: a vállalat közleménye szerint Pethő Zsolt, a MOHU-t működtető Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletág ügyvezető igazgatója

távozik posztjáról.

Pethő közel 27 éven át dolgozott a csoportnál, több vezető beosztásban is, és kulcsszerepet vállalt az üzletág teljes értékű szervezetté fejlesztésében.

A leköszönő vezető helyére augusztus 15-től Simola József érkezik, aki 2003 óta tagja a MOL-nak, és 2011 óta a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót töltötte be. Simola a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások élére kerül, miközben a pénzügyi terület irányítását Dr. Székely Ákos veszi át.

Dr. Székely 2013-ban csatlakozott a céghez, korábban a MOL Petrolkémia, a MOL Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette, majd 2018-ban a Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás ügyvezető igazgatója lett. Új megbízatásával a pénzügyi szervezet teljes körű irányítása kerül a kezébe.

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója a közleményben köszönetet mondott Pethő Zsoltnak az elmúlt közel három évtizedes munkájáért és elkötelezettségéért, hangsúlyozva, hogy az üzletág további fejlesztése a jövőben is stratégiai cél marad.