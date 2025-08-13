Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
MOHU Pethő Zsolt MOL

Váratlan bejelentés: távozik a MOHU ügyvezető igazgatója

2025. augusztus 13. 09:55

Pethő Zsolt közel 27 éven át dolgozott a MOL-Csoportnál.

2025. augusztus 13. 09:55
null

Személyi változások történnek a MOL Csoport vezetésében: a vállalat közleménye szerint Pethő Zsolt, a MOHU-t működtető Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletág ügyvezető igazgatója

távozik posztjáról.

Pethő közel 27 éven át dolgozott a csoportnál, több vezető beosztásban is, és kulcsszerepet vállalt az üzletág teljes értékű szervezetté fejlesztésében.

A leköszönő vezető helyére augusztus 15-től Simola József érkezik, aki 2003 óta tagja a MOL-nak, és 2011 óta a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót töltötte be. Simola a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások élére kerül, miközben a pénzügyi terület irányítását Dr. Székely Ákos veszi át.

Dr. Székely 2013-ban csatlakozott a céghez, korábban a MOL Petrolkémia, a MOL Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette, majd 2018-ban a Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás ügyvezető igazgatója lett. Új megbízatásával a pénzügyi szervezet teljes körű irányítása kerül a kezébe.

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója a közleményben köszönetet mondott Pethő Zsoltnak az elmúlt közel három évtizedes munkájáért és elkötelezettségéért, hangsúlyozva, hogy az üzletág további fejlesztése a jövőben is stratégiai cél marad.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
krisztoforo48-2
2025. augusztus 13. 10:37
Mind meghalunk.
Válasz erre
0
0
Upuaut
2025. augusztus 13. 10:21
Micsoda izgalmas hír.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!