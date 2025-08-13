Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Berlin Németország kötvény hitel Európai Bizottság

Valóra válhat Németország rémálma: óriási botrány van alakulóban az Európai Bizottsággal

2025. augusztus 13. 10:56

Brüsszel a legújabb uniós költségvetést felhasználva megerősítette kötvénykibocsátási jogkörét, ami konfliktusba sodorta többek között Németországgal.

2025. augusztus 13. 10:56
null

Jelentős konfliktus van kialakulóban Berlin és Brüsszel között: a Bizottság ugyanis hozzányúlt a német gazdaság szent tehenéhez: a takarékossághoz. A Politico beszámolója szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolta, hogy a július 16-án bejelentett hét éves uniós költségvetési tervezet részeként bővítsék Brüsszel jogkörét, hogy nemzetközi befektetőktől több száz milliárd eurót vehessenek kölcsön.

Von der Leyennek meg kell ehhez küzdenie Németország és Hollandia heves ellenállásával, akik a közös adósságot az európai projekt létét fenyegető veszélynek tekintik.

„Nem lehetnek hitelfinanszírozású programok” – jelentette ki Gunther Krichbaum német európai ügyekért felelős miniszter július elején a költségvetési javaslatra reagálva.

A takarékos politikát folytatók heves ellenállása miatt a közös adósság 2020-ig lekerült a napirendről, amikor a fővárosok vonakodva megadták Brüsszelnek a jogot, hogy EU-kötvényeket bocsásson ki és támogatást nyújtson az országoknak a Covid-19-járvány gazdasági hatásainak kezelésére – azzal a szigorú feltétellel, hogy ez egyszeri intézkedés.

A Bizottság legújabb javaslatát ügyes megoldásnak tartja arra, hogy költségvetése kevésbé függjön a vonakodó tagállamok hozzájárulásaitól, amelyek az EU legnagyobb bevételi forrását jelentik. A hitelek célja Ukrajna támogatása lenne. A cikk szerint az euró támogatói számára ez egy kulcsfontosságú lépés egy saját fiskális tűzerővel rendelkező szupranacionális szerv létrehozása felé. 

A közös hitelfelvétel vonzó megoldás az olyan magas adóssággal rendelkező országok számára, mint Olaszország és Franciaország, mivel az EU-hitelek alacsonyabb kamatlábakat kínálnak, mint ha saját nevükben vennének fel hitelt. A takarékos országok azonban ellenzik ezt, mivel ők felelnének bármely ország nemteljesítéséért – írta a Politico. 

„A hitelek csak a jövőre hárítják át a pénzügyi terhet, így nem oldják meg a problémát, csak elhalasztják”

 – ismételte egy EU-diplomata a brüsszeli lapnak.

A költségvetési javaslat szerint az országok EU-hitelt kérhetnek, amelyet vissza kell fizetniük, ha kiadási terveik – amelyek főként a mezőgazdasági támogatásokat és a szegényebb régióknak juttatott kifizetéseket tartalmazzák – meghaladják az eredetileg elkülönített összegeket. Bár ez az ötlet szentségtörés a takarékos országok számára, a támogatók azzal érvelnek, hogy a hitelek nem járnak pénzügyi kockázattal, mivel „az EU történetében még soha nem fordult elő, hogy egy tagállam nem fizette vissza az EU hitelt” – mondta egy magas rangú bizottsági tisztviselő.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

 

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. augusztus 13. 13:49
Az ursula zelenszkij klán pofátlansága határtalan. Elég az uriemberkedésböl velük szemben.
Válasz erre
1
0
Tegnap
2025. augusztus 13. 13:46
Ilyen kíméletlen eladósítással akarja a DeepState-Soros bűnmafia elpusztítatni az európai embereket, az összes európai nemzetet. Az egész kontinenst akarják Ukrajna nívójára lerombolni, mindnyájunkat rabszolgaságba hajtani. Soros már régen nyomja az örökkölcsönt, amivel ezt elérné. Most a pfizekkurva is nyomja, neki is jutna egy ilyen kölcsönből néhány milliárd az offshorejába.
Válasz erre
0
0
ricsi1975
2025. augusztus 13. 13:45
Csak a szokásos libsikomcsi tempó. Csak az eladósodáshoz értenek, semmi máshoz. Így én is el tudnám vezetni az eu-t. Ideje kilépni.
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. augusztus 13. 13:32
Brüsszelnek Németországnak nincs pénze , bőrönd számra dicstelen körmösök kilopták olyan Kaili félék Ursula a vakcina bizniszel kapcsolatosan pénzmosás gyanúja felmerül. Eus vezérek az eurót két marokkal szórták élősködő betolakodók felzabálták.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!