Ki hitte volna: brüsszeli pénzből fizetett lengyel lapban támadta Orbán Viktort Magyar Péter

Külföldről uralták le a lengyel médiát is

A Mandiner még egy 2023-as összeállításában foglalkozott azzal részletesen, hogy

a Soros-hálózat évek óta aktívan jelen van a lengyel médiaszektorban, amelyben a legnagyobb elérésű televízió és rádió külföldi kézbe került.

Az Agora, a Gazeta Wyborcza kiadója, szintén a Soros-hálózat által támogatott. A Reuters akkori tájékoztatása szerint a Gazeta Wyborcza a televíziózásban, rádiózásban és nyomtatott sajtóban tájékozódók 12 százalékát érte el bő két éve, és online is széles közönséghez jutott el. De itt még nem állt meg a Soros-hálózat beavatkozása a lengyeleknél: a Rzeczpospolita nevű politikai lap mindennapi működésébe is alaposan belenyúltak.

Rövid idő alatt előbukkant a Soros-szál

A magyar Szuverenitásvédelmi Hivatal pedig még februárban közölt egy jelentést arról, hogy a Magyarországon is médiakampányt folytató, The Eastern Frontier Initiative (TEFI) névre hallgató médiaprojekt vizsgálata során arra a megállapításra jutottak, hogy annak a Soros-hálózat szerves részét képezi, és az Európai Bizottság finanszírozza.

Közleményükben hangsúlyozták, hogy a CERV-hez hasonlóan a Kreatív Európa programból is komoly pénzeket kap a Soros-hálózat. A hivatalos indoklás szerint az projekt azért jött létre, hogy az európai biztonságot érintő kérdésekben való közös gondolkodást és együttműködést erősítse a kelet- és közép-európai országokban.

A program valódi célja ezzel szemben az, hogy monitorozza a régió országainak olyan kiemelt stratégiai területeit, mint a nemzetbiztonság, a hadiipari beszerzések, az energiabiztonság, a kibervédelem és az orosz-ukrán háborúhoz való viszony

– húzták alá.

Ezen témák feltárása során pedig a térség közvéleményét az amerikai Demokrata Párt és üzleti körei érdekeinek megfelelően hangolja át. A résztvevő politikai nyomásgyakorló szervezetek éppen ezért Magyarországot és Szlovákiát állították elsősorban célkeresztjükbe – hangsúlyozták a kommünikében.

A projektet a magyarországi 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. vezeti, de tagja továbbá a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat, a román PressOne, melyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok.

Kiemelték közülük a titkosszolgálati háttérrel rendelkező Bellingcat, aminek bevallottan a korszerű, nyílt forrású hírszerzési technikák átadása a feladata, mely érdekében képzési központot is létrehoztak a résztvevő újságíróknak.

A Bellingcat mögött ráadásul ott áll az amerikai „demokráciaexport” zászlóshajójaként ismert National Endowment for Democracy (NED) nevű alapítvány is. A projektben részt vevő szervezetek közel 1,1 millió eurós támogatásban részesültek az utóbbi két évben – sorolta a Hivatal a megdöbbentő részleteket.

Brüsszel túlterjeszkedik a hatáskörén

Mint írták, a konzorcium tagjai a manipulatív és dezinformációs narratíváktól vezérelt cikkeik mellett rendszeresen tesznek közzé az uniós stratégiaalkotó műhelynek tartott Globsec nevű agytröszttel közösen különböző kiadványokat, melyeket iskolákban és egyetemeken is terjesztenek.

A Nyílt Társadalom Alapítvány által is támogatott Globsec ideológiailag vezérelt testület, amit az is bizonyít, hogy vezetőségében és tanácsadó-testületében olyan személyek ülnek, mint az egykori magyar baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon, vagy éppen a 2022-es magyar országgyűlési választások során az ellenzéki pártok tiltott pártfinanszírozásának megszervezésében kulcsszerepet játszó Korányi Dávid – tették hozzá.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal februári közleményét azzal zárta, hogy felhívta arra a figyelmet, hogy Brüsszel túlterjeszkedik a hatáskörén, olyan témákban finanszíroz propagandakampányokat, amelyek nemzeti hatáskörben vannak, sőt, amelyek a nemzeti szuverenitást a legmélyebben érintik.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala