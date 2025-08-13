Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
médiaprojekt Brüsszel hálózat Soros-hálózat Magyar Péter pénz Gazeta Wyborcza Orbán Viktor 444

Ki hitte volna: brüsszeli pénzből fizetett lengyel lapban támadta Orbán Viktort Magyar Péter

2025. augusztus 13. 11:38

A Szuverenitásvédelmi Hivatal még februári jelentésében hívta fel arra a figyelmet, brüsszeli pénzekből végez politikai nyomásgyakorlást a 444 által vezetett nemzetközi médiaprojekt, melynek a lengyel Gazeta Wyborcza is a tagja.

2025. augusztus 13. 11:38
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, terjedelmes interjút közölt Magyar Péterrel a Soros-hálózat által támogatott lengyel Gazeta Wyborcza. 

A Tisza-vezér a lengyel lapnak többek között arról beszélt, hogy amennyiben jövőre megválasztják miniszterelnöknek, az első útja Varsóba fog vezetni. Valamit azt is kiemelte, hogy a legfontosabb feladatának az uniós pénzek hazahozatalát tartja.

Magyar az interjúban üzent a december óta politikai menedékjoggal tartózkodó egykori lengyel miniszter-helyettesnek, Marcin Romanowskinak. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, „ha tanácsot adhatnék neki, azt mondanám,

minél közelebb kerülnek a magyar választások, annál jobban igyekezzen új országot találni, ahol elbújhat.

Nemzetközi szerződések kötnek minket, amelyek nagyon egyértelműek”.

„Orbán Viktor miniszterelnök döntött a menedékjog megadásáról, és ez nem történhet meg egy demokráciában. A mi miniszterelnökünk nem dönt erről, mert erre valók az állami intézmények és a bíróságok” – tette hozzá.

A válasszal a Magyar-Lengyel Szabadság Intéztét vezető egykori politikus sem maradt adós, aki úgy reagált Magyar kijelentéseire, hogy várja majd a tárgyalóteremben, hogy tisztázza azokat a hazugságokat, amelyeket róla mondott.

Ezt is ajánljuk a témában

Külföldről uralták le a lengyel médiát is

A Mandiner még egy 2023-as összeállításában foglalkozott azzal részletesen, hogy 

a Soros-hálózat évek óta aktívan jelen van a lengyel médiaszektorban, amelyben a legnagyobb elérésű televízió és rádió külföldi kézbe került. 

Az Agora, a Gazeta Wyborcza kiadója, szintén a Soros-hálózat által támogatott. A Reuters akkori tájékoztatása szerint a Gazeta Wyborcza a televíziózásban, rádiózásban és nyomtatott sajtóban tájékozódók 12 százalékát érte el bő két éve, és online is széles közönséghez jutott el. De itt még nem állt meg a Soros-hálózat beavatkozása a lengyeleknél: a Rzeczpospolita nevű politikai lap mindennapi működésébe is alaposan belenyúltak. 

Rövid idő alatt előbukkant a Soros-szál

A magyar Szuverenitásvédelmi Hivatal pedig még februárban közölt egy jelentést arról, hogy a Magyarországon is médiakampányt folytató, The Eastern Frontier Initiative (TEFI) névre hallgató médiaprojekt vizsgálata során arra a megállapításra jutottak, hogy annak a Soros-hálózat szerves részét képezi, és az Európai Bizottság finanszírozza.

Közleményükben hangsúlyozták, hogy a CERV-hez hasonlóan a Kreatív Európa programból is komoly pénzeket kap a Soros-hálózat. A hivatalos indoklás szerint az projekt azért jött létre, hogy az európai biztonságot érintő kérdésekben való közös gondolkodást és együttműködést erősítse a kelet- és közép-európai országokban. 

A program valódi célja ezzel szemben az, hogy monitorozza a régió országainak olyan kiemelt stratégiai területeit, mint a nemzetbiztonság, a hadiipari beszerzések, az energiabiztonság, a kibervédelem és az orosz-ukrán háborúhoz való viszony 

– húzták alá.

Ezen témák feltárása során pedig a térség közvéleményét az amerikai Demokrata Párt és üzleti körei érdekeinek megfelelően hangolja át. A résztvevő politikai nyomásgyakorló szervezetek éppen ezért Magyarországot és Szlovákiát állították elsősorban célkeresztjükbe – hangsúlyozták a kommünikében.

A projektet a magyarországi 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. vezeti, de tagja továbbá a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat, a román PressOne, melyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok. 

Kiemelték közülük a titkosszolgálati háttérrel rendelkező Bellingcat, aminek bevallottan a korszerű, nyílt forrású hírszerzési technikák átadása a feladata, mely érdekében képzési központot is létrehoztak a résztvevő újságíróknak. 

A Bellingcat mögött ráadásul ott áll az amerikai „demokráciaexport” zászlóshajójaként ismert National Endowment for Democracy (NED) nevű alapítvány is. A projektben részt vevő szervezetek közel 1,1 millió eurós támogatásban részesültek az utóbbi két évben – sorolta a Hivatal a megdöbbentő részleteket. 

Brüsszel túlterjeszkedik a hatáskörén

Mint írták, a konzorcium tagjai a manipulatív és dezinformációs narratíváktól vezérelt cikkeik mellett rendszeresen tesznek közzé az uniós stratégiaalkotó műhelynek tartott Globsec nevű agytröszttel közösen különböző kiadványokat, melyeket iskolákban és egyetemeken is terjesztenek. 

A Nyílt Társadalom Alapítvány által is támogatott Globsec ideológiailag vezérelt testület, amit az is bizonyít, hogy vezetőségében és tanácsadó-testületében olyan személyek ülnek, mint az egykori magyar baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon, vagy éppen a 2022-es magyar országgyűlési választások során az ellenzéki pártok tiltott pártfinanszírozásának megszervezésében kulcsszerepet játszó Korányi Dávid – tették hozzá.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal februári közleményét azzal zárta, hogy felhívta arra a figyelmet, hogy Brüsszel túlterjeszkedik a hatáskörén, olyan témákban finanszíroz propagandakampányokat, amelyek nemzeti hatáskörben vannak, sőt, amelyek a nemzeti szuverenitást a legmélyebben érintik.

A vizsgálat eredményét teljes terjedelmében ITT olvashatja.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
VeressZoltán
2025. augusztus 13. 13:50
A méhészkalapban űrhajóst álmodik a nylonmessiásotok hülyekomcsilipsik!
Válasz erre
0
0
astra04
2025. augusztus 13. 13:28
Miért van méhészruciban?
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. augusztus 13. 13:22
A vörös pajzsos maffia meghosszabbított karja Soros kezében végződik. Az pedig elér Tusk lengyel és a Hamasz palesztin médiájáig.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. augusztus 13. 13:13
Már megint hogy néz ki ez a majom?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!