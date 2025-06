Így próbáltak belenyúlni Korányiék a magyar után a lengyel belpolitikába is

A lengyelországi ügy központi szereplője az Akcja Demokracja nevű szervezet, amelynek 2023-as beszámolója alapján a két legnagyobb támogatója a Soros György nevéhez köthető Open Society Foundations, továbbá az amerikai székhelyű Action for Democracy. Ez utóbbi szervezet – ahogyan korábban már említésre került – a 2022-es magyarországi választások során az ellenzék kampányát is támogatta. Az Action for Democracy vezetője Korányi Dávid, aki egykor Bajnai Gordon helyettes államtitkáraként tevékenykedett.

A Tényellenőr cikkében a balliberális kötődésű szervezetek beszámolói alapján arra jut, hogy az Action for Democracy és Akcja Demokracja valójában pártszerű tevékenységet folytatnak.

Az Action for Democracy 2023-as jelentésében részben azt is ismerteti, hogy Lengyelországban milyen célokra használták fel a támogatásaikat. A leírt programok egyik központi eleme a „Get Out the Vote” (GOTV) típusú kampányok hangsúlyozása volt – ezek lényege, hogy a választási részvétel növelését célozzák, különösen a politikailag passzív csoportok mozgósításával.

Miközben korábban ezek a feladatok elsősorban a választásokon induló pártokhoz tartoztak, az Action for Democracy úgy értékeli, hogy történelmi eredményeket értek el a választói mozgósításban – mégpedig az általuk támogatott civil szervezetek révén.

Megjegyzik: az érintett NGO-k működése és célrendszere sokkal inkább hasonlít professzionális politikai lobbiszervezetekére, mint hagyományos civil szervezetekére, amelyek a társadalom különböző rétegeiből spontán módon jönnek létre.

A jelentés a 2023-as évre vonatkozik, és a Lengyelországra vonatkozó részben nyíltan utal „a választás” eredményeire, ami világosan jelzi:

az Action for Democracy nem is titkolta, hogy a támogatások célja a 2023-as lengyel parlamenti választások befolyásolása volt.

A szervezet a helyi civil hálózatokon keresztül próbálta elősegíteni a progresszív-globalista politikai erők sikerét.

Nyitókép: képernyőfotó