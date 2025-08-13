Mire készülnek Trumpék? A csúcstalálkozó előtt amerikai bombázók landoltak Norvégiában

Hoppá: Amerikai bombázók jelentek meg az orosz határnál
Nem kizárható, hogy Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlási stratégiáját látjuk.
A B-1B Lancer-ek nagy hatótávolságú „arzenálbombázóként” vethetőek be.
NATO hadgyakorlat részeként három amerikai B-1B Lancer érkezett a norvégiai Oland légibázisra.
Az ottlétük célja, hogy egy hónappal orosz–belarusz Nyugat–2025 stratégiai hadgyakorlat előtt közös felkészülésben vegyenek részt az amerikai és a NATO erők.
A gyakorlatra egyébként egy esetleges Oroszország elleni konfliktus miatt van szükség, amelyben a B-1B Lancer-ek nagy hatótávolságú „arzenálbombázóként” vehetnek részt.
A három B-1B bombázó norvégiai állomásoztatására 2021 óta nem volt példa.
Hasonló gépeket tavaly a szomszédos svédországi Kallax légibázison láttak vendégül.
Ahogy arról a Barents Observer beszámolt, az amerikai légierő szóvivői azt nyilatkozták, hogy a norvégiai tartózkodás idején a B-1B repülőszemélyzetek közös gyakorlatokon és műveleteken finomíthatják taktikájukat, növelhetik a rugalmasságukat, és erősíthetik az együttműködésüket a szövetségesekkel.
Nyitókép: JUNG YEON-JE / AFP
