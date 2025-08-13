Mire készülnek Trumpék? A csúcstalálkozó előtt amerikai bombázók landoltak Norvégiában

NATO hadgyakorlat részeként három amerikai B-1B Lancer érkezett a norvégiai Oland légibázisra.

Az ottlétük célja, hogy egy hónappal orosz–belarusz Nyugat–2025 stratégiai hadgyakorlat előtt közös felkészülésben vegyenek részt az amerikai és a NATO erők.

A gyakorlatra egyébként egy esetleges Oroszország elleni konfliktus miatt van szükség, amelyben a B-1B Lancer-ek nagy hatótávolságú „arzenálbombázóként” vehetnek részt.

A három B-1B bombázó norvégiai állomásoztatására 2021 óta nem volt példa.

Hasonló gépeket tavaly a szomszédos svédországi Kallax légibázison láttak vendégül.

Ahogy arról a Barents Observer beszámolt, az amerikai légierő szóvivői azt nyilatkozták, hogy a norvégiai tartózkodás idején a B-1B repülőszemélyzetek közös gyakorlatokon és műveleteken finomíthatják taktikájukat, növelhetik a rugalmasságukat, és erősíthetik az együttműködésüket a szövetségesekkel.

Sky high unity ✈️🤝



U.S. B1-B Lancers arrived at Ørland Air Base, NOR, to begin training as part of the new Bomber Task Force. This team-up allows crews to refine tactics, enhance flexibility, and strengthen coordination.

Our Allies stay ready to respond at a moment’s notice. 🫡 pic.twitter.com/mnDJN9kxip — SHAPE - NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) August 11, 2025

Nyitókép: JUNG YEON-JE / AFP

