08. 13.
szerda
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
B-1B Lancer hadgyakorlat Amerika NATO bombázó konfliktus

Mire készülnek Trumpék? A csúcstalálkozó előtt amerikai bombázók landoltak Norvégiában

2025. augusztus 13. 09:41

A B-1B Lancer-ek nagy hatótávolságú „arzenálbombázóként" vethetőek be.

2025. augusztus 13. 09:41
null

NATO hadgyakorlat részeként három amerikai B-1B Lancer érkezett a norvégiai Oland légibázisra.

Az ottlétük célja, hogy egy hónappal orosz–belarusz Nyugat–2025 stratégiai hadgyakorlat előtt közös felkészülésben vegyenek részt az amerikai és a NATO erők.

 A gyakorlatra egyébként egy esetleges Oroszország elleni konfliktus miatt van szükség, amelyben a B-1B Lancer-ek nagy hatótávolságú „arzenálbombázóként” vehetnek részt.

A három B-1B bombázó norvégiai állomásoztatására 2021 óta nem volt példa. 

Hasonló gépeket tavaly a szomszédos svédországi Kallax légibázison láttak vendégül.

Ahogy arról a Barents Observer beszámolt, az amerikai légierő szóvivői azt nyilatkozták, hogy a norvégiai tartózkodás idején a B-1B repülőszemélyzetek közös gyakorlatokon és műveleteken finomíthatják taktikájukat, növelhetik a rugalmasságukat, és erősíthetik az együttműködésüket a szövetségesekkel.

Nyitókép: JUNG YEON-JE / AFP

***

 

letsgobrandon-2
•••
2025. augusztus 13. 10:46 Szerkesztve
papucsos buckalakókat lehet ilyennel fenyegetni, de a ruszkik azonnal kinyírnák ezeket , ha átlépnék a légterüket
herden100
2025. augusztus 13. 10:29
🤗 youtube.com/shorts/2pSvCQBsNVA?si=YEAvBmQxdetAIVtw
Mich99
2025. augusztus 13. 10:21
Trumpli ijesztgeti Putykót... Már Alaszka kiválasztása is erről szólt.
hajratisza
2025. augusztus 13. 10:10
Ha nem egyeznek meg, Trump lebombázza Moszkvát
