Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
csúcsérték közötti hőség kánikula hőmérséklet

A forróság és a napsütés mellett akár eshet is csütörtökön – mutatjuk a részleteket

2025. augusztus 14. 07:34

Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, gyenge keleti szélre és extrém hőségre számíthatunk, a hőmérséklet akár 37 fokig is emelkedhet.

2025. augusztus 14. 07:34
null

Csütörtökön szinte zavartalan napsütés, gyenge keleti szél és perzselő hőség vár ránk, a hőmérséklet helyenként akár 37 fokig is felkúszhat – írta meg a HungaroMet.

Az égbolt egész nap tiszta marad, csapadékra sehol sem kell számítani. Az alacsony páratartalom miatt a levegő gyorsan felmelegszik, így már délelőtt érezhető lesz a forróság. A dél körüli órákban a nap ereje különösen erős, ezért szabadtéri programoknál fontos a megfelelő védelem. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, így nem hoz enyhülést a melegben.

A legmelegebb órákban 32 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, több helyen is elérve a kánikula tetőpontját.

Ilyenkor elengedhetetlen a bőséges folyadékpótlás, és érdemes kerülni a tűző napot a délutáni órákban. Ha a hőségben is sportolni szeretnél, gondold meg kétszer: bár elsőre üdítőnek tűnhet egy futás, a kánikula rendkívüli megterhelést jelent a szervezet számára, ami komoly egészségügyi kockázattal járhat.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!