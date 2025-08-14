A forróság és a napsütés mellett akár eshet is csütörtökön – mutatjuk a részleteket

Csütörtökön szinte zavartalan napsütés, gyenge keleti szél és perzselő hőség vár ránk, a hőmérséklet helyenként akár 37 fokig is felkúszhat – írta meg a HungaroMet.

Az égbolt egész nap tiszta marad, csapadékra sehol sem kell számítani. Az alacsony páratartalom miatt a levegő gyorsan felmelegszik, így már délelőtt érezhető lesz a forróság. A dél körüli órákban a nap ereje különösen erős, ezért szabadtéri programoknál fontos a megfelelő védelem. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, így nem hoz enyhülést a melegben.

A legmelegebb órákban 32 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, több helyen is elérve a kánikula tetőpontját.

Ilyenkor elengedhetetlen a bőséges folyadékpótlás, és érdemes kerülni a tűző napot a délutáni órákban. Ha a hőségben is sportolni szeretnél, gondold meg kétszer: bár elsőre üdítőnek tűnhet egy futás, a kánikula rendkívüli megterhelést jelent a szervezet számára, ami komoly egészségügyi kockázattal járhat.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

***