Ukrajna hangosbemondó Oroszország busz nukleáris támadás

Pánik Moszkvában: „Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!”

2025. augusztus 14. 07:29

Bemondták Moszkvában: nukleáris támadást indítottak az ukránok.

2025. augusztus 14. 07:29
null

Moszkvában pánik tört ki a 191-es busz utasai között, amikor a jármű hangosbemondóján ijesztő üzenet hangzott el: Ukrajna nukleáris támadással fenyegeti Oroszországot, mindenki menjen az óvóhelyekre. A riasztást egy női utas videóra vette, és a felvétel percek alatt elterjedt az orosz közösségi médiában – írta meg a Daily Star

A moszkvai közlekedési hatóságok közlése szerint a hamis bejelentés mögött kiberbűnözők állnak, akik feltörték a város buszhálózatának kommunikációs rendszerét.

„Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket”

A hangosbemondón elhangzott üzenet így szólt:

„Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!”

A több száz városi járatot üzemeltető Transavtoliz vállalat azonnal vizsgálatot indított. Szóvivőjük szerint olyan hangüzeneteket játszottak le, amelyek nem feleltek meg a valóságnak. A szakemberek jelenleg a hálózat biztonsági ellenőrzését végzik, és felszámolják az illetéktelen hozzáférés okozta károkat.

Katonai offenzíva árnyékában érkezett a hamis riasztás

A figyelmeztetés időzítése különösen figyelemre méltó: Oroszország épp egy nagyszabású, meglepetésszerű offenzívát indított az ukrán fronton, alig néhány nappal a tervezett béketárgyalások előtt.

A legfrissebb hírek szerint a támadás a Dobropillya térségében zajlik, és az idei év egyik legnagyobb változását hozta a fronton, ami taktikai előnyt biztosíthat Vlagyimir Putyinnak a pénteki tárgyalásokon.

Orosz előrenyomulás és éjszakai bombázások

Hírszerzési információk szerint az elmúlt napokban mintegy százezer orosz katona nyomult előre legalább tíz kilométert északi irányban, két külön hadművelet keretében. A cél az egész Donyecki régió elfoglalása. Az orosz csapatok a frontvonalhoz közeli három település irányába is előretörtek Pokrovszk térségében.

Nyitókép: Képernyőkép

