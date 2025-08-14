Pánik Moszkvában: „Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!”

Moszkvában pánik tört ki a 191-es busz utasai között, amikor a jármű hangosbemondóján ijesztő üzenet hangzott el: Ukrajna nukleáris támadással fenyegeti Oroszországot, mindenki menjen az óvóhelyekre. A riasztást egy női utas videóra vette, és a felvétel percek alatt elterjedt az orosz közösségi médiában – írta meg a Daily Star.

A moszkvai közlekedési hatóságok közlése szerint a hamis bejelentés mögött kiberbűnözők állnak, akik feltörték a város buszhálózatának kommunikációs rendszerét.

„Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket”

A hangosbemondón elhangzott üzenet így szólt:

„Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!”

A több száz városi járatot üzemeltető Transavtoliz vállalat azonnal vizsgálatot indított. Szóvivőjük szerint olyan hangüzeneteket játszottak le, amelyek nem feleltek meg a valóságnak. A szakemberek jelenleg a hálózat biztonsági ellenőrzését végzik, és felszámolják az illetéktelen hozzáférés okozta károkat.

Katonai offenzíva árnyékában érkezett a hamis riasztás

A figyelmeztetés időzítése különösen figyelemre méltó: Oroszország épp egy nagyszabású, meglepetésszerű offenzívát indított az ukrán fronton, alig néhány nappal a tervezett béketárgyalások előtt.