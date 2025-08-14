Pánik Moszkvában: „Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!”

Itt van az oroszok nagy bejelentése: újra megindultak az ukránok ellen, hatalmas offenzíva indul
Bemondták Moszkvában: nukleáris támadást indítottak az ukránok.
Moszkvában pánik tört ki a 191-es busz utasai között, amikor a jármű hangosbemondóján ijesztő üzenet hangzott el: Ukrajna nukleáris támadással fenyegeti Oroszországot, mindenki menjen az óvóhelyekre. A riasztást egy női utas videóra vette, és a felvétel percek alatt elterjedt az orosz közösségi médiában – írta meg a Daily Star.
A moszkvai közlekedési hatóságok közlése szerint a hamis bejelentés mögött kiberbűnözők állnak, akik feltörték a város buszhálózatának kommunikációs rendszerét.
A hangosbemondón elhangzott üzenet így szólt:
„Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!”
A több száz városi járatot üzemeltető Transavtoliz vállalat azonnal vizsgálatot indított. Szóvivőjük szerint olyan hangüzeneteket játszottak le, amelyek nem feleltek meg a valóságnak. A szakemberek jelenleg a hálózat biztonsági ellenőrzését végzik, és felszámolják az illetéktelen hozzáférés okozta károkat.
A figyelmeztetés időzítése különösen figyelemre méltó: Oroszország épp egy nagyszabású, meglepetésszerű offenzívát indított az ukrán fronton, alig néhány nappal a tervezett béketárgyalások előtt.
A legfrissebb hírek szerint a támadás a Dobropillya térségében zajlik, és az idei év egyik legnagyobb változását hozta a fronton, ami taktikai előnyt biztosíthat Vlagyimir Putyinnak a pénteki tárgyalásokon.
Hírszerzési információk szerint az elmúlt napokban mintegy százezer orosz katona nyomult előre legalább tíz kilométert északi irányban, két külön hadművelet keretében. A cél az egész Donyecki régió elfoglalása. Az orosz csapatok a frontvonalhoz közeli három település irányába is előretörtek Pokrovszk térségében.
Nyitókép: Képernyőkép
