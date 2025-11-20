Ez az igazi kegyelemdöfés: nyíltan beállt Magyar Péter mögé a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje (VIDEÓ)
Hivatalosan is összeállt a Tisza Párttal az óbaloldal.
Lehullt a lepel a jelöltállításról, Kéri akcióba lendült.
„Magyar Péter lépéskényszerben volt, elő kellett állni a farbával. Jelölteket kellett produkálnia. Kissé elhúzódott a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltek bejelentése, többeknek még a bemutatkozását is módosítani kellett, mert más kerületben indultak, mint amiről tudtak, vélhetően az utolsó pillanatban a pártvezetés átpakolta őket, így feltöltve a hiányzó helyeket.
Finoman szólva egy szedett-vedett, furcsa csapat jött össze.
Kéri László szerint Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást és még legalább három-négy óbaloldali politikust a Tiszának fel kell majd vennie az országos listájára. Így ezeknek a levitézlett pártokban ülő jelölteknek nem kellene indulniuk egyéniben, ahol Kéri reményei szerint nyerhetnének a most bejelentett tiszások.
A tiszás politológus elmondása alapján Magyar még játszhatja kicsit ezt a megtévesztősdit, de az utolsó pillanatban, amikor a pártoknak le kell majd adniuk az országos listájukat, úgyis fel kell vennie az óbaloldal politikusait a Tisza-listára.
Ugyanakkor Hont András a Facebook-oldalán egy zseniális gondolatmenettel leplezte le a Tisza Párt megmosolyogtató jelöltállítási struktúráját.”
