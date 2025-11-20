Ft
Tisza Párt Jámbor András Kéri László Csépányi Balázs vélemény

Hont András könyörtelenül leleplezte Magyar Péter jelöltjeit

2025. november 20. 05:47

Lehullt a lepel a jelöltállításról, Kéri akcióba lendült.

2025. november 20. 05:47
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Magyar Péter lépéskényszerben volt, elő kellett állni a farbával. Jelölteket kellett produkálnia. Kissé elhúzódott a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltek bejelentése, többeknek még a bemutatkozását is módosítani kellett, mert más kerületben indultak, mint amiről tudtak, vélhetően az utolsó pillanatban a pártvezetés átpakolta őket, így feltöltve a hiányzó helyeket.

Finoman szólva egy szedett-vedett, furcsa csapat jött össze.

Kéri László szerint Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást és még legalább három-négy óbaloldali politikust a Tiszának fel kell majd vennie az országos listájára. Így ezeknek a levitézlett pártokban ülő jelölteknek nem kellene indulniuk egyéniben, ahol Kéri reményei szerint nyerhetnének a most bejelentett tiszások.

A tiszás politológus elmondása alapján Magyar még játszhatja kicsit ezt a megtévesztősdit, de az utolsó pillanatban, amikor a pártoknak le kell majd adniuk az országos listájukat, úgyis fel kell vennie az óbaloldal politikusait a Tisza-listára.

Ugyanakkor Hont András a Facebook-oldalán egy zseniális gondolatmenettel leplezte le a Tisza Párt megmosolyogtató jelöltállítási struktúráját.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

belbuda
2025. november 20. 19:10
Balázs,zseniális,vagy,te is,meg a hontbandi is…. De hol van a Welorex? 😉
1
0
csulak
2025. november 20. 15:00
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
0
1
Robert-N
2025. november 20. 09:56
cukigomboc 2025. november 20. 08:24 Gratulálok Bandi, nagy meló volt, de sikerült leszopatnod magadat Csépányi Balázzsal! --- Te vadbarom szerinted "Bandi" akar képviselni? 😁😁😁👍
0
0
cukigomboc
2025. november 20. 08:24
Gratulálok Bandi, nagy meló volt, de sikerült leszopatnod magadat Csépányi Balázzsal!
5
8
