Kéri László szerint Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást és még legalább három-négy óbaloldali politikust a Tiszának fel kell majd vennie az országos listájára. Így ezeknek a levitézlett pártokban ülő jelölteknek nem kellene indulniuk egyéniben, ahol Kéri reményei szerint nyerhetnének a most bejelentett tiszások.

A tiszás politológus elmondása alapján Magyar még játszhatja kicsit ezt a megtévesztősdit, de az utolsó pillanatban, amikor a pártoknak le kell majd adniuk az országos listájukat, úgyis fel kell vennie az óbaloldal politikusait a Tisza-listára.