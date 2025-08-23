Hétfőtől szinte minden megváltozik a vonatközlekedésben – itt a túlélőkalauz utasoknak

Augusztus 25-e hétfőtől egy hónapra lezárják a Keleti pályaudvart, és megkezdődik az év legnagyobb vasúti karbantartása.

A MÁV közölte: a munkálatok idején teljesen átalakul a fővárosi vasúti közlekedés, ezért az utasoknak mindenképpen érdemes indulás előtt tájékozódniuk a menetrendről.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerint az elmúlt évtizedekben a karbantartások elmaradása miatt a vasúti pálya állapota folyamatosan romlott. „Ezek nélkül a pálya menthetetlenül avul, ami lassújeleket, hosszabb menetidőt, több üzemzavart és kiszámíthatatlanságot eredményez” – figyelmeztetett.

Fotó: MÁV

A lezárás idejére a távolsági járatok más budapesti pályaudvarokra kerülnek át: a Nyugatiba, Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre.

Az elővárosi vonatok többsége csak Kőbánya felsőig közlekedik, ahonnan új átszállópontot alakítanak ki.

Innen a Puskás Ferenc Stadionhoz percenként induló MÁV-buszokkal, illetve a Blaha Lujza térig közlekedő, sűrűbb 37-es villamoscsaláddal lehet továbbutazni.

A Budapesti Közlekedési Központ a zárás idején expresszvillamossal, sűrűbb járatokkal és azzal segíti az utasokat, hogy sok fővárosi vonalon elfogadják a MÁV jegyeit és bérleteit is. A közlekedési társaságok kiemelt célja, hogy a vágányzár idején az utazás a lehető leggyorsabb és legkényelmesebb maradjon.