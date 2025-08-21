Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
probléma kommunikációs bulváros vasút koncert

Geszti ugyan ekézi a magyar vasutat, de szeret vonatozgatni

2025. augusztus 21. 17:59

A zenész szerint az ügyben nem párbeszéd, hanem pártbeszéd folyik, erre pedig nincs szüksége.

2025. augusztus 21. 17:59
null

„Tisztelet a vasutasoknak! Az orvosoknak, a kórházi dolgozóknak, a tanároknak, és még sorolhatnám. Tisztelet mindazoknak, akik alkalmatlan eszközrendszerekkel kell, hogy működtessék hivatásuk feladatait!”kezdi Facebook-posztját Geszti Péter azt követően, hogy az egyik koncertjén a magyar vasutat ekézte és emiatt nagyon sokan felháborodtak a szavain.

Azt írja, hogy amikor ironikus megjegyzést tett a MÁV drámai állapotára, nem az ott dolgozókat kritizálta, hanem egy közszolgáltatás leromlott állapotáról beszélt, jobb híján humorral igyekezett oldani a stresszhelyzetet. 

„Ezt »suttyózta« le minap egy hivatásos klubharcos, aki korábban rezzenéstelen arccal hazudott hosszú éveken át hírolvasóként a nézők arcába, ezzel egy másik közszolgáltatást, a hiteles újságírást amortizálva le” – fogalmazott a zenész és hozzátette, „szép munka”. 

Majd kijelentette, 

a vélekedésekkel szemben szeret vonattal utazni, és szokott is, főleg az intercity járatokon, mert kényelmes és pihentető tud lenni a vezetés helyett, közben lehet olvasni, zenét hallgatni, nézegetni a tájat. 

„Mivel azonban ez a harcos kötekedés is csak egy olyan sunnyogó kommunikációs stratégia része, amely a bulváros személyeskedéssel a lényegi problémákról akarja elterelni a figyelmet, az általa hamisított statisztikákra mutogat, és ostromlott várként sajnáltatja magát, nem folytatom a gondolatmenetet. Ez nem párbeszéd. Csak pártbeszéd. Lenne. Arra pedig nincs szükségem” – érvelt Geszti.

Fotó: Mohai Balázs

Vata Aripeit
2025. augusztus 21. 19:12
A bulvárkirály, kinek a felesége, az élete , a munkássága a hot-story-kiskegyed bulvárháromszögben zajlik felhúzta a nóziját, mert vki suttyónak nevezte a suttyót. Nincsenek ezek hozzászokva ahhoz, hogy rajtuk kivül is van élet, és vélemény, pedig de. Ez is egy rosszul öregedő slágerénekes, aki 20 évesnek hiszi magát miközben szottyad a teste, romlik a hallása, de már ezt se veszi észre.
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
2025. augusztus 21. 19:00
Azért amikor elvtársai voltak, nemhogy le volt pusztulva a vasút, de még folyamatosan számolták is fel a vonalakat. Orbánéknak 2010-ben szinte előlről kellett kezdeniük, mert előttük ilyen volumenben senki sem költött a MÁV-ra, sőt Geszthy elvtársai még a nyereséges MÁV Cargót is eladták az osztrákoknak. Ezer roncsnak hazudott tehervagonnal együtt. Vajon ki mennyit kapott ezért az SZDSZ-ben és MSZP-ben?
Válasz erre
2
0
tibeti
•••
2025. augusztus 21. 18:48 Szerkesztve
Akit az övéi fizetnek, az nem tud korrekt lenni. Pénz beszél, kutya ugat!
Válasz erre
1
0
martens
2025. augusztus 21. 18:31
Érdekes a Gyurcsány és Libás Bajnai alatt nem pofázott ez a tróger, pedig akkor aztán lett volna miért. _ A tanárokat és eü. dolgozókat ezrével bocsátották el, sok elment külföldre, mert se munka és se megélhetés nem volt itthon.
Válasz erre
5
0
