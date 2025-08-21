Geszti ugyan ekézi a magyar vasutat, de szeret vonatozgatni

Azt írja, hogy amikor ironikus megjegyzést tett a MÁV drámai állapotára, nem az ott dolgozókat kritizálta, hanem egy közszolgáltatás leromlott állapotáról beszélt, jobb híján humorral igyekezett oldani a stresszhelyzetet.

„Ezt »suttyózta« le minap egy hivatásos klubharcos, aki korábban rezzenéstelen arccal hazudott hosszú éveken át hírolvasóként a nézők arcába, ezzel egy másik közszolgáltatást, a hiteles újságírást amortizálva le” – fogalmazott a zenész és hozzátette, „szép munka”.

Majd kijelentette,

a vélekedésekkel szemben szeret vonattal utazni, és szokott is, főleg az intercity járatokon, mert kényelmes és pihentető tud lenni a vezetés helyett, közben lehet olvasni, zenét hallgatni, nézegetni a tájat.

„Mivel azonban ez a harcos kötekedés is csak egy olyan sunnyogó kommunikációs stratégia része, amely a bulváros személyeskedéssel a lényegi problémákról akarja elterelni a figyelmet, az általa hamisított statisztikákra mutogat, és ostromlott várként sajnáltatja magát, nem folytatom a gondolatmenetet. Ez nem párbeszéd. Csak pártbeszéd. Lenne. Arra pedig nincs szükségem” – érvelt Geszti.