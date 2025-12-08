Erre senki nem volt felkészülve: lerántották a leplet a zalai csodáról

A ZTE elég jó, de mi van az Újpesttel?

Az Újpest az egyik legjobb csapat az egész bajnokságban”

– mondta el arra a fővárosi klubra, amelyik igen komoly büdzsével rendelkezve mindössze a 10. helyen szerénykedik a tabellán, két ponttal a már kieső helyen álló Nyíregyháza előtt.

A ZTE a Kisvárda vendége lesz a következő fordulóban, míg az Újpest az MTK-hoz látogat.