ZTE FC Újpest NB I

Erre senki nem volt felkészülve: lerántották a leplet a zalai csodáról

2025. december 08. 20:29

Sorozatban négy győzelem kapott gól nélkül egy nemrég még ligautolsó csapattól. De vajon mi lehet a ZTE NB I-es szárnyalásának titka? Nuno Campos vezetőedző megadta a választ.

2025. december 08. 20:29
null

Óriási sorozatban van az NB I-ben jelenleg a Zalaegerszeg: az egész azzal kezdődött, hogy a tabella utolsó helyén álló csapat hatalmas meglepetésre 3–1-re nyerni tudott a Ferencváros vendégeként, és bár egy körrel később kikapott a Debrecentől, azóta már négyes győzelmi sorozatban jár a ZTE úgy, hogy gólt sem kapott sorrendben a Diósgyőrtől, a győri ETO FC-től, a Pakstól – és vasárnap az Újpesttől sem.

ZTE
Nuno Campos elárulta a ZTE titkát. Fotó: MTI/Katona Tibor

A ZTE így már a 7. helyen áll a tabellán, alig két pontra például a jóval értékesebb kerettel rendelkező Puskás Akadémiától. A mérkőzés után a csapat portugál vezetőedzője, Nuno Campos elárulta a titkot: a labdarúgóinak tulajdonítja, hogy ennyire formába lendültek.

„Mindez a játékosoknak köszönhető, mert kezdettől fogva hittek abban az elképzelésben, amit képviseltünk és csapatként tudtunk együtt nőni. A mai meccsen a labda nélküli játékban végig uraltuk az egész pályát, labdával pedig még több lehetőséget tudtunk teremteni annál, mint ahány gól született. Nagyon jó érzés, hogy ezeket a srácokat láthatom fejlődni a csapaton belül, mindenképp megérdemelték a mai győzelmet, akárcsak a szurkolóink” – nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt, majd olyan kijelentést tett, amire nem voltunk felkészülve.

A ZTE elég jó, de mi van az Újpesttel?

Az Újpest az egyik legjobb csapat az egész bajnokságban”

 – mondta el arra a fővárosi klubra, amelyik igen komoly büdzsével rendelkezve mindössze a 10. helyen szerénykedik a tabellán, két ponttal a már kieső helyen álló Nyíregyháza előtt.

A ZTE a Kisvárda vendége lesz a következő fordulóban, míg az Újpest az MTK-hoz látogat.

Nyitókép: ZTE FC

