A múltat mindig a győztes írja – vagy aki civilizációt épít (VIDEÓ)

Veterán stratégáknak is akad még újdonság

Ennél persze szerencsére több is változott a 2016-ban megjelent Civ6 (vagy a trónkövetelő Humankind) óta, különben nem is lenne miről beszélni. Mármint ahogy mindig, most is megvannak a játék azon elemei, amik nagyjából a megszokott összetevőit és jellemzőit adják (legfőbb mechanikák és a koncepció, felépítés), illetve van az, ami csak némi fejlesztésen, modernizáláson esett át (például kijelzők, grafikai megoldások), de ezek mellett is sikerült úgy belenyúlni a már ismert receptbe, hogy

aki végig kitartott a sorozat összes része mellett, az a jól ismert és bevált összetevőkön túl is felfedezzen újdonságot, és a komfortérzet társaságában az újdonság izgalma is meglegyen számára.

Érdekes megoldás például, hogy három korszakra oszlik a játékmenet, amik között a saját utunkat járva fejlődünk, amikor azonban érát váltunk, automatikusan megtehetünk olyasmit, ami arra a korra jellemző. Mert lényegében a teljes Civilization 7 arra épül, hogy minél változatosabb, minél több lehetőséget biztosító játékélményben legyen része a vásárlónak. Már az indítás is ezt jelképezi, elvégre válasszunk meg vezetőnknek bárkit, bármelyik korból, utána egy külön népre is rá kell böknünk, melyet aztán az antik kortól menedzselve, a felfedezések korán át a modern korig vezethetünk el.

A stratégiai játékmenet alapjaiban nem változott, hiszen felfedezzük a világot, növeljük városunk méreteit, fejlesztünk, beosztjuk az ételt és a pénzt, viszont mindez nagyon szépen, nagyon olajozottan működik, így különösképpen nem kell küzdenünk a különböző megoldásokért. Legalábbis általában, hiszen az eltérő technológiai újításokat, épületeket, diplomáciai lépéseket és minden egyebet meglévő opciók képében szolgáltatja a játék, nekünk pedig átgondolva a számunkra és civilizációnk számára legjobbnak ígérkező útvonal lépéseit kell kiválasztanunk a legjobbnak tűnő lehetőséget.

Sid Meier's Civilization VII

Csak még egy kört!

A Civilization-sorozattal gyakran hozzák összefüggésbe a „One More Turn Syndrome” (Csak még egy kört-szindróma) jelenséget, amely annyit tesz, hogy a játékos egy adott esemény vagy meghatározott játékmennyiség végéhez közeledve kijelenti, hogy „még egy kör” után befejezi a játékot, de végül több órán át a játék mellett ragad, mert elveszíti az időérzékét. És bizony nincs ez másképp most sem.

Mert bár akadnak hirtelen krízishelyzetek, amiket nagyot nyelve és minden erőforrást felhasználva, ezt-azt beáldozva muszáj megoldani, illetve a gyengébb stratégák (bevallom, nem én vagyok a műfaj ásza, így nem belőlem lesz a következő Napóleon – aki amúgy elérhető extra vezér) érezhetik úgy, hogy a világ szó szerint összeesküdött ellenük – de attól még mindig ott van a „még egy kör” lehetősége.