Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa NATO orosz-ukrán háború Oroszország

Politico: Elfogyott Európa türelme, vissza kell vágni Moszkvának

2025. november 27. 10:03

Közös támadó kiberműveletek és meglepetésszerű katonai gyakorlatok megrendezését fontolgatják az európai államok a brüsszeli lap szerint.

2025. november 27. 10:03
null

Európában egyre népszerűbb az a gondolat, miszerint vissza kell ütni Oroszországnak az európai országokba tapasztalt drónincidensek és az orosz ügynökök tevékenysége miatt – számolt be a Politico. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az ötletek között szerepelnek az Oroszország elleni közös kibertámadások, valamint a NATO vezette meglepetésszerű katonai gyakorlatok

– mondta két magas rangú európai kormánytisztviselő és három EU-diplomata a Politicónak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

„Az oroszok folyamatosan tesztelik a határokat” – jegyezte meg Baiba Braže lett külügyminiszter egy interjúban. „Proaktívabb válaszra van szükség. És nem a szavak küldenek üzenetet, hanem a tettek.”

Az elmúlt hetekben és hónapokban orosz drónok repültek Lengyelország és Románia felett, míg rejtélyes drónok okoztak zavart a kontinens repülőterein és katonai bázisain. Egyéb incidensek között szerepel GPS-zavarás, harci repülőgépek és hadihajók behatolása, valamint egy robbanás egy fontos lengyel vasútvonalon, amelyen katonai segélyt szállítottak Ukrajnába.

Összességében Európának és a szövetségnek fel kell tennie magának a kérdést, hogy meddig vagyunk hajlandók tolerálni ezt a fajta hibrid hadviselést ..., [és] hogy nem kellene-e aktívabbá válnunk ezen a területen” 

– nyilatkozta Florian Hahn német védelmi államtitkár a múlt héten a Welt TV-nek.

Eddig a válasz a védelem megerősítése volt. Miután orosz harci drónokat lőttek le Lengyelország felett, a NATO bejelentette, hogy megerősíti a szövetség drón- és légvédelmét keleti szárnyán – ezt az EU is megismételte.

A múlt héten Guido Crosetto olasz védelmi miniszter bírálta a kontinens „tehetetlenségét” a növekvő hibrid támadásokkal szemben, és bemutatta egy 125 oldalas tervet a visszavágásra. Ebben javasolta egy európai hibrid hadviselés elleni központ létrehozását.

Az egyre hevesebb retorika ellenére továbbra is nyitott kérdés, hogy mit jelent egy erőteljesebb válasz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lengyel mesterlövész gyakorlaton/Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. november 27. 11:56
Vissza kell adni az ellopott orosz vagyont, akkor leállnak a bosszúval. Mindenféle jogalap nélkül elzabrálták a pénzüket, örüljenek, hogy nem keményebb eszközökkel döngetik a kapukat.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. november 27. 11:07
Csak kezdjenek már éhenfagyni a gallok, Fritzek csak rájönnek, hogy nem kéne a baloldalt megválasztani.
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2025. november 27. 11:06 Szerkesztve
És mivel vágnak vissza a genderhadvezérek? :D Csúnyán néznek, odavágják a fanszőrös latex tangát? :D
Válasz erre
2
0
nyafika
2025. november 27. 11:00
Politico nevú libsi patkányok, lehet takarodni a frontra, megdögleni!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!