Politico: Elfogyott Európa türelme, vissza kell vágni Moszkvának

A Politico szerint ez aggasztja az európai diplomatákat.
Közös támadó kiberműveletek és meglepetésszerű katonai gyakorlatok megrendezését fontolgatják az európai államok a brüsszeli lap szerint.
Európában egyre népszerűbb az a gondolat, miszerint vissza kell ütni Oroszországnak az európai országokba tapasztalt drónincidensek és az orosz ügynökök tevékenysége miatt – számolt be a Politico.
Az ötletek között szerepelnek az Oroszország elleni közös kibertámadások, valamint a NATO vezette meglepetésszerű katonai gyakorlatok
– mondta két magas rangú európai kormánytisztviselő és három EU-diplomata a Politicónak.
„Az oroszok folyamatosan tesztelik a határokat” – jegyezte meg Baiba Braže lett külügyminiszter egy interjúban. „Proaktívabb válaszra van szükség. És nem a szavak küldenek üzenetet, hanem a tettek.”
Az elmúlt hetekben és hónapokban orosz drónok repültek Lengyelország és Románia felett, míg rejtélyes drónok okoztak zavart a kontinens repülőterein és katonai bázisain. Egyéb incidensek között szerepel GPS-zavarás, harci repülőgépek és hadihajók behatolása, valamint egy robbanás egy fontos lengyel vasútvonalon, amelyen katonai segélyt szállítottak Ukrajnába.
Összességében Európának és a szövetségnek fel kell tennie magának a kérdést, hogy meddig vagyunk hajlandók tolerálni ezt a fajta hibrid hadviselést ..., [és] hogy nem kellene-e aktívabbá válnunk ezen a területen”
– nyilatkozta Florian Hahn német védelmi államtitkár a múlt héten a Welt TV-nek.
Eddig a válasz a védelem megerősítése volt. Miután orosz harci drónokat lőttek le Lengyelország felett, a NATO bejelentette, hogy megerősíti a szövetség drón- és légvédelmét keleti szárnyán – ezt az EU is megismételte.
A múlt héten Guido Crosetto olasz védelmi miniszter bírálta a kontinens „tehetetlenségét” a növekvő hibrid támadásokkal szemben, és bemutatta egy 125 oldalas tervet a visszavágásra. Ebben javasolta egy európai hibrid hadviselés elleni központ létrehozását.
Az egyre hevesebb retorika ellenére továbbra is nyitott kérdés, hogy mit jelent egy erőteljesebb válasz.
A háború legkeményebb kérdései továbbra is nyitottak, és nem közelednek az álláspontok.
Nyitókép: Lengyel mesterlövész gyakorlaton/Wojtek RADWANSKI / AFP