Politico: Elfogyott Európa türelme, vissza kell vágni Moszkvának

Az elmúlt hetekben és hónapokban orosz drónok repültek Lengyelország és Románia felett, míg rejtélyes drónok okoztak zavart a kontinens repülőterein és katonai bázisain. Egyéb incidensek között szerepel GPS-zavarás, harci repülőgépek és hadihajók behatolása, valamint egy robbanás egy fontos lengyel vasútvonalon, amelyen katonai segélyt szállítottak Ukrajnába.

Összességében Európának és a szövetségnek fel kell tennie magának a kérdést, hogy meddig vagyunk hajlandók tolerálni ezt a fajta hibrid hadviselést ..., [és] hogy nem kellene-e aktívabbá válnunk ezen a területen”

– nyilatkozta Florian Hahn német védelmi államtitkár a múlt héten a Welt TV-nek.

Eddig a válasz a védelem megerősítése volt. Miután orosz harci drónokat lőttek le Lengyelország felett, a NATO bejelentette, hogy megerősíti a szövetség drón- és légvédelmét keleti szárnyán – ezt az EU is megismételte.

A múlt héten Guido Crosetto olasz védelmi miniszter bírálta a kontinens „tehetetlenségét” a növekvő hibrid támadásokkal szemben, és bemutatta egy 125 oldalas tervet a visszavágásra. Ebben javasolta egy európai hibrid hadviselés elleni központ létrehozását.