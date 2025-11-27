Íme a három pont, amin elbukhat a béke – Putyin terve mindent felboríthat

Az amerikai vezetés optimistán beszél arról, hogy „karnyújtásnyira” vannak a békétől Ukrajnában, ám a háttérben továbbra is olyan vitapontok maradtak, amelyek valójában a háború legkeményebb kérdései – számolt be a Bloombergre hivatkozva az Index. Donald Trump új küldöttet indít Moszkvába, az egyeztetések pedig lázasan zajlanak, de három kritikus ügy még mindig blokkolja a megállapodást.

Furcsa telefonhívások árnyékolják be a béketervet

A békeközvetítés egyik kulcsszereplője, Steve Witkoff ismét Moszkvába készül, ám kiszivárgott telefonleiratok alapján sokan azzal vádolják, hogy túlságosan engedékeny az orosz igényekkel. A beszélgetésekből az derült ki: a Kreml magas rangú szereplőivel egyeztetve olyan javaslatcsomagról tárgyalt, amely lényegében az orosz elvárások mentén formálta volna a béketervezet több elemét.