háború Putyin Ukrajna orosz-ukrán háború

Íme a három pont, amin elbukhat a béke – Putyin terve mindent felboríthat

2025. november 27. 06:50

A háború legkeményebb kérdései továbbra is nyitottak, és nem közelednek az álláspontok.

2025. november 27. 06:50


Az amerikai vezetés optimistán beszél arról, hogy „karnyújtásnyira” vannak a békétől Ukrajnában, ám a háttérben továbbra is olyan vitapontok maradtak, amelyek valójában a háború legkeményebb kérdései – számolt be a Bloombergre hivatkozva az Index. Donald Trump új küldöttet indít Moszkvába, az egyeztetések pedig lázasan zajlanak, de három kritikus ügy még mindig blokkolja a megállapodást.

Furcsa telefonhívások árnyékolják be a béketervet

A békeközvetítés egyik kulcsszereplője, Steve Witkoff ismét Moszkvába készül, ám kiszivárgott telefonleiratok alapján sokan azzal vádolják, hogy túlságosan engedékeny az orosz igényekkel. A beszélgetésekből az derült ki: a Kreml magas rangú szereplőivel egyeztetve olyan javaslatcsomagról tárgyalt, amely lényegében az orosz elvárások mentén formálta volna a béketervezet több elemét. 

Ez azóta komoly bizalmatlanságot szült Washingtonban, Kijevben és Brüsszelben egyaránt.

Közben zajlanak a hivatalos tárgyalások is: amerikai, ukrán és európai delegációk Genfben egyeztettek, míg Dan Driscoll amerikai államtitkár az Emirátusokban találkozott orosz tisztviselőkkel. A nyilatkozatok lelkesek – de a valóság jóval keményebb.

A három vörös vonal, amely nélkül nincs megállapodás

Ukrajnai kormányzati források szerint három pont az, amely minden további tárgyalást eldönt. Ezek rendezése nélkül nincs békeszerződés – ám ezek mindegyike Putyin alapvető háborús céljai közé tartozik.

  • Kelet-ukrajnai területek feladása

A korai amerikai javaslat szerint Ukrajnának át kellene adnia a Donbasz azon részét is, amelyet Moszkva ugyan annektált, de még nem foglalt el teljesen. Ez tartalmazná az úgynevezett „erődövezetet”, Ukrajna keleti védvonalainak gerincét. Bár ezt a legszélsőségesebb verziót azóta finomították, a területátadás kérdése továbbra is kulcsfontosságú – és Kijevben gyakorlatilag elfogadhatatlan.

  • Az ukrán hadsereg létszámának korlátozása

Az új tervezet 600 ezer főben maximalizálná a hadsereg békeidős létszámát. Ez jelentősen csökkentené Ukrajna védelmi képességeit, miközben a háború alatt több mint egymillió katona állt szolgálatban. Kijev szerint ez a feltétel hosszú távon kiszolgáltatottá tenné az országot.

  • A NATO-tagságról való végleges lemondás

A javaslat értelmében Ukrajna örökre feladná a NATO-csatlakozás lehetőségét. Ez Kijev szerint veszélyes precedenst teremtene, mivel azt üzenné: Moszkvának vétójoga van Európa biztonságpolitikai döntéseiben. Ezt sem a politikai vezetés, sem a társadalom nem hajlandó támogatni.

Putyin nem enged – és még fokozhat is

Mindhárom kérdés olyan alapvető orosz követelés, amelyért a háború indult. Az ukrán vezetés attól tart, hogy ha ezekbe belemennek, akkor gyakorlatilag teljesítik a Kreml céljait, ami politikailag és stratégiailag is vállalhatatlan.

Ukrán források szerint Putyin sem mutat hajlandóságot a kompromisszumra, és a téli hónapokban akár a harcok újabb eszkalációjára is kész lehet, ha azt tapasztalja, hogy a tárgyalások az ő elvárásai nélkül haladnának tovább.

Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP

 

optimista-2
2025. november 27. 08:58
karnyújtásnyira” vannak a békétől- erről mindig a süllyedő Titanic jut eszembe, ahol a fuldoklók karnyújtásnyira vannak a mentőcsonaktól. A végét mindenki ismeri.
B_kanya
2025. november 27. 08:53
szavazo 2025. november 27. 08:43 • Szerkesztve "Az ukrán háború is 20 évig fog tartani mint a vietnámi vagy az afganisztáni háború,....vagyis 2014-től 2034-ig." Addigra be kell telepíteni 120 millió embert fuckrajnába, hogy 0 fő legyen a lakosság.
Gyuri05
2025. november 27. 08:53
A győztes Oroszország diktál. Mi ebben az elfogadhatatlan? Az EU megvárja, a nagyobb bukást.
szavazo
2025. november 27. 08:43 Szerkesztve
Az ukrán háború is 20 évig fog tartani mint a vietnámi vagy az afganisztáni háború,....vagyis 2014-től 2034-ig. Az Európai Uniónak (és a liberális Demokrata USA-nak) el kell felejtenie a maidani puccs és államcsíny pénzelésekor és ösztönzésekor keletkezett vágyálmait , és ha ez a felejtés sikerül, akkor majd béke lesz. Majd 9 év múlva megkötik a békét. Korai még békéről beszélni.
