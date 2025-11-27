Íme a három pont, amin elbukhat a béke – Putyin terve mindent felboríthat

Orosz-ukrán háború: Nagyon nehéz helyzetben vannak az ukránok, egyre intenzívebb az orosz támadás
A 2025-ös év végére az orosz-ukrán háborúban olyan fordulat következett be, amit 2022 óta nem láttunk.
A háború legkeményebb kérdései továbbra is nyitottak, és nem közelednek az álláspontok.
Az amerikai vezetés optimistán beszél arról, hogy „karnyújtásnyira” vannak a békétől Ukrajnában, ám a háttérben továbbra is olyan vitapontok maradtak, amelyek valójában a háború legkeményebb kérdései – számolt be a Bloombergre hivatkozva az Index. Donald Trump új küldöttet indít Moszkvába, az egyeztetések pedig lázasan zajlanak, de három kritikus ügy még mindig blokkolja a megállapodást.
A békeközvetítés egyik kulcsszereplője, Steve Witkoff ismét Moszkvába készül, ám kiszivárgott telefonleiratok alapján sokan azzal vádolják, hogy túlságosan engedékeny az orosz igényekkel. A beszélgetésekből az derült ki: a Kreml magas rangú szereplőivel egyeztetve olyan javaslatcsomagról tárgyalt, amely lényegében az orosz elvárások mentén formálta volna a béketervezet több elemét.
Ez azóta komoly bizalmatlanságot szült Washingtonban, Kijevben és Brüsszelben egyaránt.
Közben zajlanak a hivatalos tárgyalások is: amerikai, ukrán és európai delegációk Genfben egyeztettek, míg Dan Driscoll amerikai államtitkár az Emirátusokban találkozott orosz tisztviselőkkel. A nyilatkozatok lelkesek – de a valóság jóval keményebb.
Ezt is ajánljuk a témában
A 2025-ös év végére az orosz-ukrán háborúban olyan fordulat következett be, amit 2022 óta nem láttunk.
Ukrajnai kormányzati források szerint három pont az, amely minden további tárgyalást eldönt. Ezek rendezése nélkül nincs békeszerződés – ám ezek mindegyike Putyin alapvető háborús céljai közé tartozik.
A korai amerikai javaslat szerint Ukrajnának át kellene adnia a Donbasz azon részét is, amelyet Moszkva ugyan annektált, de még nem foglalt el teljesen. Ez tartalmazná az úgynevezett „erődövezetet”, Ukrajna keleti védvonalainak gerincét. Bár ezt a legszélsőségesebb verziót azóta finomították, a területátadás kérdése továbbra is kulcsfontosságú – és Kijevben gyakorlatilag elfogadhatatlan.
Az új tervezet 600 ezer főben maximalizálná a hadsereg békeidős létszámát. Ez jelentősen csökkentené Ukrajna védelmi képességeit, miközben a háború alatt több mint egymillió katona állt szolgálatban. Kijev szerint ez a feltétel hosszú távon kiszolgáltatottá tenné az országot.
A javaslat értelmében Ukrajna örökre feladná a NATO-csatlakozás lehetőségét. Ez Kijev szerint veszélyes precedenst teremtene, mivel azt üzenné: Moszkvának vétójoga van Európa biztonságpolitikai döntéseiben. Ezt sem a politikai vezetés, sem a társadalom nem hajlandó támogatni.
Mindhárom kérdés olyan alapvető orosz követelés, amelyért a háború indult. Az ukrán vezetés attól tart, hogy ha ezekbe belemennek, akkor gyakorlatilag teljesítik a Kreml céljait, ami politikailag és stratégiailag is vállalhatatlan.
Ukrán források szerint Putyin sem mutat hajlandóságot a kompromisszumra, és a téli hónapokban akár a harcok újabb eszkalációjára is kész lehet, ha azt tapasztalja, hogy a tárgyalások az ő elvárásai nélkül haladnának tovább.
Nyitókép: Alexei NIKOLSKY / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A Politico szerint ez aggasztja az európai diplomatákat.
A Kreml tanácsadója szerint az orosz elnök figyelmeztette, hogy a Tomahawk rakéták ukrán kézbe adása a két ország közötti kapcsolat megromlásához, tovább a háború eszkalációjához vezetne.
A Kreml szerint a Steve Witkoff elleni támadások a békefolyamat ellen irányulnak.