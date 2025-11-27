Elszabadult az észt védelmi miniszter: az egész NATO-t ráuszítaná Oroszországra

Kiemelte: a NATO-tagállamok már megállapodtak abban, hogy a védelmi kiadások elérik a GDP 5 százalékát, és sok országban a források is rendelkezésre állnak – már „csak” teljesíteni kell a vállalást.

Az észt miniszter szerint egy esetleges NATO-Oroszország összecsapás „gyökeresen másképp nézne ki”, mint a mostani ukrajnai háború. „Nem engedhetünk meg magunknak egy elhúzódó, évekig tartó konfliktust” – hangsúlyozta.