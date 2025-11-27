Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NATO Oroszország Észtország Hanno Pevkur

Elszabadult az észt védelmi miniszter: az egész NATO-t ráuszítaná Oroszországra

2025. november 27. 10:29

Hanno Pevkur szerint egy gyors és mindent eldöntő támadásra van szükség.

2025. november 27. 10:29
null

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a német Bildnek adott interjúban kíméletlen üzenetet küldött Vlagyimir Putyinnak:

ha az európai országok valóban összefognának, Oroszország esélye sem lenne ellenük – sem katonailag, sem gazdaságilag.

„Európa lakossága négyszer nagyobb, mint Oroszországé, az orosz gazdaság pedig még az olaszországinál is gyengébb, a németről nem is beszélve” – szögezte le a miniszter. Pevkur szerint, ha az európai államok egyesítenék katonai kapacitásaikat és pénzügyi erőforrásaikat, jóval erősebbek lennének Moszkvánál. Ehhez azonban – szerinte – azonnal cselekedni kell a politikusoknak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Kiemelte: a NATO-tagállamok már megállapodtak abban, hogy a védelmi kiadások elérik a GDP 5 százalékát, és sok országban a források is rendelkezésre állnak – már „csak” teljesíteni kell a vállalást.

Az észt miniszter szerint egy esetleges NATO-Oroszország összecsapás „gyökeresen másképp nézne ki”, mint a mostani ukrajnai háború. „Nem engedhetünk meg magunknak egy elhúzódó, évekig tartó konfliktust” – hangsúlyozta.

A miniszter szerint a NATO hatalmas légi fölényét kihasználva mélységi csapásokkal és a szárazföldi erők hatékony támogatásával vívná a háborút, jóval kevesebb közelharc árán. „Ahelyett, hogy a madarakat lőnénk le egyesével, inkább a fészkeket kell elpusztítani” – fogalmazott erősen Pevkur. „Vagyis ahelyett, hogy az ellenséges drónokat a levegőben próbálnánk levadászni, a repülőtereket, indítóállásokat és gyártóbázisokat kell már az elején megsemmisíteni” – magyarázta. 

Ez a gyors, precíz és megsemmisítő erejű ellentámadás lenne a kulcs.

„Fel kell készülnünk, most azonnal. A NATO-nak gyorsabban, rugalmasabban és határozottabban kell reagálnia a változó körülményekre, különben lemaradunk” – fogalmazott az észt miniszter.

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
za-firka
2025. november 27. 11:48
Ezeknél bezárt minden diliház? Szorítsanak már neki egy helyet!
Válasz erre
2
0
kailniris
2025. november 27. 11:47
Mentségére szólva, mocskosul be volt baszva amikor ezt nyilatkozta, legalábbis remélem, mert ha nem, akkor viszont totál hülye.
Válasz erre
0
0
dzsini75
•••
2025. november 27. 11:42 Szerkesztve
És B+ ez egy miniszter☝🏼 az észteknél…… 🤪🤡🤪
Válasz erre
2
0
auditorium
2025. november 27. 11:40
Az èsztek a legelszàntabbak az oroszokkal szemben. Jelenleg 32O ezer orosz él Észtországban és félnek, h. elveszitik ismét a függetlenségüket. Az összlakosság száma 1.337.524. Az oktatásban lassan kiszorul az orosz nyelv. Meg kellett tanulniuk az észtet. Nem véletlen kis országokból választott nők hatalma (Kaja és Roberta Máltából).
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!