Elszabadult az észt védelmi miniszter: az egész NATO-t ráuszítaná Oroszországra

A miniszter szerint a NATO hatalmas légi fölényét kihasználva mélységi csapásokkal és a szárazföldi erők hatékony támogatásával vívná a háborút, jóval kevesebb közelharc árán. „Ahelyett, hogy a madarakat lőnénk le egyesével, inkább a fészkeket kell elpusztítani” – fogalmazott erősen Pevkur. „Vagyis ahelyett, hogy az ellenséges drónokat a levegőben próbálnánk levadászni, a repülőtereket, indítóállásokat és gyártóbázisokat kell már az elején megsemmisíteni” – magyarázta.
Ez a gyors, precíz és megsemmisítő erejű ellentámadás lenne a kulcs.
„Fel kell készülnünk, most azonnal. A NATO-nak gyorsabban, rugalmasabban és határozottabban kell reagálnia a változó körülményekre, különben lemaradunk” – fogalmazott az észt miniszter.
Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP