11. 27.
csütörtök
Ukrajna Moszkva NATO Oroszország konfliktus

Sötét felhők gyülekeznek: mind a NATO, mind az oroszok a legrosszabbra készülnek

2025. november 27. 09:26

Moszkva szerint a NATO alapvetően Oroszországgal szemben jött létre, egyes szakértők pedig úgy vélik, hogy egy ukrán vereség akár a Szövetség meggyengülését vagy széthullását is előidézheti.

2025. november 27. 09:26
null

A NATO gazdasági okok miatt a jövőben sem lesz képes normalizálni kapcsolatait Oroszországgal – véli Szvetlana Zsurova, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának alelnöke.

A News.ru szerint a politikus hangsúlyozta, 

szerinte az Észak-atlanti Szövetség már létrejöttekor is Oroszország ellenpólusaként működött, így szerkezeti alapjai sem kedveznek a viszony rendezésének, még az ukrajnai konfliktus lezárultát követően sem.

Zsurova kijelentései egy olyan szakértői nyilatkozatsorozat részeként hangzottak el, amely a NATO jelenlegi helyzetét és jövőjét értékeli. Korábban David Pyne, a Pentagon volt tanácsadója úgy fogalmazott: Oroszország katonai kapacitása jelenleg meghaladja a NATO európai tagállamainak erejét. Szerinte a katonai szövetség bővítése – különösen a posztszovjet államok integrálása – súlyos stratégiai hibának bizonyult.

Hasonlóan borúlátó véleményt fogalmazott meg Stuart Crawford nyugalmazott alezredes is.

A szakértő szerint, amennyiben Ukrajna vereséget szenved az Oroszországgal való konfliktusban, az akár a NATO meggyengüléséhez vagy széthullásához is vezethet.

Crawford úgy véli, hogy ebben az esetben a balti országok komolyan elbizonytalanodhatnak abban, mennyire megbízhatóak a Szövetség által számukra garantált biztonsági vállalások.

A megszólalók szerint a háború kimenetele és az európai biztonsági helyzet alakulása hosszú távon alapvetően befolyásolhatja a NATO működését, sőt a szervezet belső kohézióját is. A vita ugyanakkor rávilágít arra, hogy a konfliktus következményei túlmutathatnak Ukrajna határain, és alapvető kérdéseket vetnek fel az európai biztonsági architektúra jövőjével kapcsolatban.

A nyitókép illusztráció: Daniel MIHAILESCU / AFP

istvanpeter
2025. november 27. 10:55
Meg kellene már végre érteni, hogy Oroszország egy realitás és nem is akármilyen. Ezért igazi megoldásként kizárólag csak a békés megegyezés jöhet szóba.
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2025. november 27. 10:42 Szerkesztve
Az USA nak 91' óta nem érdeke az európai NATO, mert gazdasági versenytársa az EU. Nem éri meg. Neki egy romhalmaz lenne az érdeke, ami gazdaságilag jelentéktelen.
Válasz erre
0
0
aacius
•••
2025. november 27. 10:23 Szerkesztve
,,A NATO agyhalott". A balti államok számára a legfőbb védelmi garancia egy normális pragmatikus viszony fenntartása lenne Oroszországgal. Sokkal olcsóbb és biztonságosabb, mint pl Kalinyingrádi folyosó lezárásával fenyegetőzni, vagy szivatni az orosz kisebbséget a területükön. A gazdaságról pedig annyit, hogy garantáltan olcsóbb megvenni az orosz nyersanyagokat, mint elvenni erővel/puccsal. Az egész ukrán háború arra ment ki hogy jogalap lesz az oroszok elszigetelésére, akiknél befullad a gazdaság és összeomlik az egész. Nem jött be mert Kína és India már túl nagyra nőtt ahhoz hogy a nyugat ugráltathasa őket.
Válasz erre
3
0
slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza
2025. november 27. 10:11
Én nem akarok Pedofilokat szabadon engedni! Én nem akarok Csádba küldeni magyar katonákat meghalni! Én nem akarok Orosz érdekeket szolgálni magyarország előtt. Én nem akarom, hogy ne kapjunk EU pénzeket. Én nem akarok attól félni, hogy a hatlom felrobbant minket politikai érdekből Én nem akarom, hogy betelepitsenek WOLT futárokat magyarországra, miközben azt hazudják, hogy NO MIGRATION. NO MIGRATION - indiai betelepitett futárok NO GENDER - Kaleta pedofil volt, miért mentjük fel a pedofil segédeket? NO WAR - miért orosz érdekeket szolgálunk a magyar előtt és miért halnak meg magyar katonák csádban? Szavazz a rendszerváltásra!
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!