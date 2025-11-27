Beleköphet Trump és Putyin levesébe Németország: nagyon nem hiányzott Boris Pistorius kijelentése
Határozott elképzelései vannak a német védelmi miniszternek.
Moszkva szerint a NATO alapvetően Oroszországgal szemben jött létre, egyes szakértők pedig úgy vélik, hogy egy ukrán vereség akár a Szövetség meggyengülését vagy széthullását is előidézheti.
A NATO gazdasági okok miatt a jövőben sem lesz képes normalizálni kapcsolatait Oroszországgal – véli Szvetlana Zsurova, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának alelnöke.
A News.ru szerint a politikus hangsúlyozta,
szerinte az Észak-atlanti Szövetség már létrejöttekor is Oroszország ellenpólusaként működött, így szerkezeti alapjai sem kedveznek a viszony rendezésének, még az ukrajnai konfliktus lezárultát követően sem.
Zsurova kijelentései egy olyan szakértői nyilatkozatsorozat részeként hangzottak el, amely a NATO jelenlegi helyzetét és jövőjét értékeli. Korábban David Pyne, a Pentagon volt tanácsadója úgy fogalmazott: Oroszország katonai kapacitása jelenleg meghaladja a NATO európai tagállamainak erejét. Szerinte a katonai szövetség bővítése – különösen a posztszovjet államok integrálása – súlyos stratégiai hibának bizonyult.
Hasonlóan borúlátó véleményt fogalmazott meg Stuart Crawford nyugalmazott alezredes is.
A szakértő szerint, amennyiben Ukrajna vereséget szenved az Oroszországgal való konfliktusban, az akár a NATO meggyengüléséhez vagy széthullásához is vezethet.
Crawford úgy véli, hogy ebben az esetben a balti országok komolyan elbizonytalanodhatnak abban, mennyire megbízhatóak a Szövetség által számukra garantált biztonsági vállalások.
A megszólalók szerint a háború kimenetele és az európai biztonsági helyzet alakulása hosszú távon alapvetően befolyásolhatja a NATO működését, sőt a szervezet belső kohézióját is. A vita ugyanakkor rávilágít arra, hogy a konfliktus következményei túlmutathatnak Ukrajna határain, és alapvető kérdéseket vetnek fel az európai biztonsági architektúra jövőjével kapcsolatban.
A nyitókép illusztráció: Daniel MIHAILESCU / AFP
