10 éve bújt elő egy alien a szellőzőből és 30 éve ritkítottuk újra a pokol démonjait

Nem mellesleg a játék története is 15 évvel a Nyolcadik utas után játszódik, és ebben Ellen Ripley lányát irányítjuk, aki egy űrbázison akarja kideríteni, hogy mi történt édesanyjával. Akit ezúttal is Sigourney Weaver színésznő alakít, sőt az eredeti színészek közül többen is ekkor találkoztak csak újra, hogy felvegyenek egy-egy jelenetet.