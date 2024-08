Megérkezett az eddigi legnagyobb Star Wars-játék, de csak annyi újdonság van benne, mint a sokadik hősös lövöldözős videójátékban

Nyitókép: Ubisoft/Massive Entertainment

Lassan vége a nyárnak, legalábbis hivatalosan, hiszen a hőmérő és az előrejelzés nem annyira lett szinkronba hozva a hagyományokkal – cserébe viszont máris vége a videójátékok világában megszokott uborkaszezonnak. Annyira vége és ezzel végre belecsaptunk az őszi dömpingbe, mint a lecsóba, hogy egyből két nagy cím zárta az évszakot, szeptemberben pedig helyből vagy öt komolyabb megjelenés izzasztja meg a pénztárcákat.

Várjunk csak! Ötöt mondtam volna? Van az minimum kilenc is!

Ilyen rögtön a legújabb kosaras etap, a NBA 2K25, majd a Sony cuki nagyágyúja, az Astro Bot, amit a méltán népszerű Warhammer 40,000: Space Marine 2 követ, hogy ezután egy igazi klasszikus visszatérése következzen a Test Drive Unlimited Solar Crown képében, ami mellé nemcsak a FIFA hagyományait folytató EA SPORTS FC™ 25 és a fantasztikus Frostpunk folytatása csúszik be, de a Lollipop Chainsaw és a Dead Rising képében két ígéretes újrakiadást is köszönhetünk. A Nintendo meg csendben nevetgél a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom pátyolgatása közben, ami már csak a címével is nagy sikerre számíthat.